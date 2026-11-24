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Στις ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές μεταφέρθηκε το θετικό κλίμα της Wall Street, με τους βασικούς δείκτες στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να καταγράφουν σημαντικά κέρδη κατά τις πρώτες συναλλαγές της Τρίτης, μετά την αιφνιδιαστική επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη διοίκηση της Nvidia.

Στο χρηματιστήριο του Τόκιο, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχυόταν κατά 3,88%, στις 58.623,73 μονάδες, ενώ στη Νότια Κορέα ο δείκτης Kospi κατέγραφε κέρδη 6,01%, διαμορφούμενος στις 4.991,76 μονάδες.

Στην αμερικανική αγορά, η μετοχή της Nvidia, εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης (AI), σημείωσε τη Δευτέρα άνοδο άνω του 30%, συνεχίζοντας την ανάκαμψή της έπειτα από τις σημαντικές απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq ενισχύθηκε κατά 6,5%.

Η διαδικτυακή χρηματιστηριακή εταιρεία Monex είχε προβλέψει αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον κατά την έναρξη της συνεδρίασης στο Τόκιο, στον απόηχο των κερδών της αμερικανικής αγοράς.

«Μετά την απόφαση για την επιστροφή του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, οι αγορές επεκτάθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα και οι τρεις βασικοί αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες να κινηθούν ανοδικά», ανέφερε η Monex.

«Η αγορά πιθανότατα θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που τον αφορούν», πρόσθεσε η χρηματιστηριακή εταιρεία.