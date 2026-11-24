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Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά σε αστυνομικό φυλάκιο στη Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιοι και να τραυματιστούν ακόμη πέντε, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς αξιωματούχους.

Γιατροί ανέφεραν ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για να λάβουν ιατρική περίθαλψη, ενώ ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής την επίθεση.

Οι ισραηλινές επιθέσεις στον παλαιστινιακό θύλακα συνεχίζονται παρά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο του 2025 με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία τερμάτισε τις μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, χωρίς, ωστόσο, να οδηγήσει στον αφοπλισμό της Χαμάς.

Από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, τουλάχιστον 1.600 Παλαιστίνιοι και πέντε Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τους απολογισμούς των δύο πλευρών.

Στο μεταξύ, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν επεκτείνει τον έλεγχό τους σε περίπου δύο τρίτα της Λωρίδας της Γάζας, έναντι ποσοστού που ξεπερνούσε ελαφρώς το 50% κατά την έναρξη της εκεχειρίας. Η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο περιοχής κατά μήκος των ακτών του παλαιστινιακού θύλακα.