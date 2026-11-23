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Ανατριχιαστικό είναι το ηχητικό ντοκουμέντο που έρχεται στη δημοσιότητα από την ιδιαίτερης αγριότητας επίθεση που δέχτηκε ζευγάρι ανήλικων από έξι συνομηλίκους τους στην περιοχή του Γουδή.

Το ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που οι έξι ανήλικοι, λειτουργώντας ως συμμορία, έχουν περικυκλώσει το θύμα τους. Ακούγονται τα όσα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της βάναυσης επίθεσης, φωνές, κραυγές αλλά και αρχικά έντονη λογομαχία.

Οι δράστες τον βρίζουν και τον χτυπούν σε όλο του το σώμα. Τα σημάδια από τα βάναυσα χτυπήματα στο πρόσωπο του θύματος αποτυπώνουν το μένος των ανήλικων δραστών.

Λίγα λεπτά αργότερα, ασθενοφόρο φτάνει στην πλατεία Αγίου Θωμά για να παραλάβει τον τραυματισμένο μαθητή. Το θύμα της άγριας επίθεσης περιγράφει αποκλειστικά στο MEGA όσα συνέβησαν.

«Με σπρώχνουνε και τρώω ένα χτύπημα στο κεφάλι, χάνω το φως μου και αρχίζουν μετά να μπαίνουν όλοι μαζί και να με χτυπάνε βρίζοντας, φωνάζοντας και να με σπρώχνουν πίσω στην άκρη του δρόμου που εκεί υπήρχαν κινούμενα αυτοκίνητα και θα μπορούσε να έχει αποβεί μοιραίο».

Αν και υπήρχαν μάρτυρες μπροστά στην επίθεση, οι οποίοι βλέπουν τι συμβαίνει, ουδείς παρεμβαίνει για να σταματήσει τον ξυλοδαρμό ή έστω να βοηθήσει κάπως το θύμα.

«Κοιτούσαν και δεν έκαναν τίποτα. Δυστυχώς σε τέτοια κοινωνία ζούμε. Μόνο ένας κύριος γιατρός ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ο οποίος έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον γιο μου. Με κάλεσε ο γιος μου μέσα από το ασθενοφόρο να μου πει ότι του επιτέθηκαν βάναυσα και ότι έχει χάσει το φως του», λέει η μητέρα του.

Οι αστυνομικοί γρήγορα κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη των ανήλικων δραστών προχωρώντας σε τέσσερις συλλήψεις. Ανάμεσά τους φαίνεται πώς βρίσκεται και ο ηθικός αυτουργός, αυτός που έδωσε την εντολή για την επίθεση, αλλά και δύο μαθητές μόλις 13 ετών.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Το χρονικό του ξυλοδαρμού

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις αρχές, το περιστατικό συνέβη στην πλατεία Αγίου Θωμά, όπου βρισκόταν ο 17χρονος μαθητής της Γ’ λυκείου μαζί με τη φίλη του. Κάποια στιγμή, ομάδα έξι ατόμων, τους προσέγγισαν και άρχισαν να τους απειλούν.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο 17χρονος μπήκε μπροστά προκειμένου να προστατεύσει την κοπέλα του, με αποτέλεσμα να δεχθεί τη μανία των ανηλίκων, οι οποίοι τον χτυπούσαν με γροθιές και κλωτσιές σε όλο του το σώμα. Μετά τον ξυλοδαρμό, οι δράστες άρπαξαν τα χρήματα που είχε πάνω του και τράπηκαν σε φυγή. Διαπιστώθηκε, πάντως, πέταξαν στο σημείο τα χρήματα που είχαν αφαιρέσει.

Ο 17χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στη μύτη και είχε τραυματιστεί στα πλευρά και τα μάτια.

«Πάγωσα, δεν μπορούσα να ουρλιάξω»

Σοκαριστική είναι η περιγραφή της κοπέλας του 17χρονου, η οποία βρέθηκε μπροστά στην επίθεση και προσπάθησε να παρέμβει για να σταματήσει τους δράστες.

«Άρχισαν να μας απειλούν. Εγώ πάγωσα, μου ήρθε κρίση πανικού και δεν μπορούσα να ουρλιάξω, αλλά προσπαθούσα να τους χωρίσω. Δεν τα κατάφερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο 17χρονος φέρεται να είπε πως ένας από τους νεαρούς παρενοχλούσε την κοπέλα του, γεγονός που προηγήθηκε της επίθεσης.