Πέρασαν δύο ημέρες από το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, όταν μία καταδίωξη που ξεκίνησε στη συμβολή των οδών Μιχαλοπούλου και Βύρωνος στη Δάφνη, κατέληξε στην επεισοδιακή σύλληψης μίας 51χρονης στη Συγγρού, η οποία τελούσε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, αλλά και όπως δείχνει η συμπεριφορά της, σε σύγχυση.

Η ίδια μίλησε σήμερα στην εκπομπή Live News του Mega. Όπως υποστηρίζει από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, δεν έθεσε ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο, ενώ είναι απόλυτα υγιής.

«Δεν έχω ψυχολογικά προβλήματα. Είμαι απολύτως υγιής. Δεν έχω φιλοξενηθεί, νοσηλευτεί ποτέ μέχρι σήμερα σε ψυχιατρική κλινική και δεν έχω πάρει ψυχοφάρμακα. Φαίνεται και από τον ιατρικό μου φάκελο. Είμαι αθώα και δεν έχω διαπράξει κανένα αδίκημα» ισχυρίστηκε.

Αρνείται ότι είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και σημειώνει ότι είναι καλή και προσεκτική οδηγός. «Στον δρόμο δεν είχα αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα. Είμαι χρόνιος οδηγός και έμπειρη οδηγός» ανέφερε.

Και συνέχισε: «Ζήτησα να περάσω από ιατροδικαστική και δεν δέχτηκαν. Μου είπαν ότι δεν μπορούν. Πώς θα μπορούσα να έχω χτυπήσει εγώ κάποιον και να έχω παρασύρει κάποιον από τη στιγμή που εγώ ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και ο μόνος τρόπος με τον οποίον με έβγαλαν ήταν σπάζοντας το τζάμι. Μου φόρεσαν χειροπέδες όταν με έβγαλαν έξω κατευθείαν. Ήταν πάρα πολλοί. Φαίνεται και από τη φωτογραφία πόσοι ήταν. Φαίνεται. Είδατε; Μετρήστε τα κεφάλια τους. Εγώ το κατάλαβα ότι υπάρχει κάτι σε σχέση με μένα από τη στιγμή που μου μπλόκαραν το αυτοκίνητο και δνε μπορούσα να προχωρήσω και μετά αμέσως μέσω της βίας μου έσπασαν το τζάμι, που είναι σοκαριστικό αυτό που έκαναν. Δεν ξέρω εάν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο».

«Μετά με έβαλαν σε ένα άλλο αστυνομικό όχημα. Μου έκαναν σωματική έρευνα και μετά το αυτοκίνητο αυτό με πήγε σε ένα αστυνομικό τμήμα και μετά από εκεί σε άλλο αστυνομικό τμήμα και μετά με οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο» συμπλήρωσε .

Καθώς δεν υπήρχαν κλίνες στο Δρομοκαΐτειο αποφασίστηκε να μεταφερθεί σε τμήμα, να παραμείνει εκεί τη νύχτα και την επόμενη το πρωί να πάει σε εφημερεύον νοσοκομείο.

«Ρώτησα αν υπάρχουν κάμερες. Και μου είπαν ότι δεν υπάρχουν κάμερες. Δεν υπάρχουν κάμερες αυτή τη στιγμή στη Συγγρού για να βεβαιωθεί αυτό το οποίο λέω, ότι δεν έτρεχα με υπερβολική ταχύτητα»

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ κάποιο ψυχικό νόσημα που να έχει αντιμετωπιστεί με εγκλεισμό σε κάποιο ψυχιατρείο ή κλινική ούτε είχε πάρει ποτέ της ψυχοφάρμακα. Οι γιατροί που την εξέτασαν όμως αναγνώρισαν σοβαρή ψυχιατρική νόσο.

«Είμαι ιεραρχικά ανώτερη από τους αστυνομικούς»

Στη συνέχεια η 51χρονη περιέγραψε αναλυτικότερα τι έγινε, ενώ επικαλούμενη τους επιστημονικούς της τίτλους και την ιδιότητά της, σημειώνει ότι είναι ανώτερη από τους αστυνομικούς, άρα η απείθεια που της προσάπτουν και με την οποία κατηγορείται, δεν ισχύει.

«Ήμουν στη Δάφνη γιατί διενεργούνταν εξετάσεις γλωσσομάθειας και μιλούσα στο τηλέφωνο και στη Δάφνη για αρκετή ώρα μέσα στο αυτοκίνητό μου κι έφυγα μετά από τη Δάφνη και πήγα στη Συγγρού. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί άρχισαν να με κυνηγάνε. Ήρθε ένα περιπολικό αριστερά μου κι ένα περιπολικό μπροστά μου κι έκλεισαν τον δρόμο. Έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Άνοιξαν με αυτόν τον τρόπο την πόρτα την μπροστινή.

Δια της βίας με τράβηξαν έξω. Είναι τα χέρια όλο μώλωπες και πρηξίματα. Με σταμάτησαν με μπλόκαραν. Είμαι επιστήμονας Δημόσιας Υγείας, είμαι απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και Management σε διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Είναι τίτλος ASPHER ο τίτλος που έχω. Είμαι ουσιαστικά ανώτερη γενικά. Και μόνο ως επιστήμονας είμαι ιεραρχικά ανώτερη και δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει απείθεια», καταλήγει.