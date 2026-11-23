Αυτό προκαλεί έκπληξη, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα ρήγματα συνήθως παρακάμπτουν τους κρατώνες αντί να τους διαπερνούν. Σε ολόκληρο τον κόσμο, τα ηπειρωτικά ρήγματα τείνουν να ακολουθούν τις οροσειρές — τις νεότερες και πιο αδύναμες ζώνες όπου κάποτε συγκρούστηκαν αρχαίοι κρατώνες.

Μόνο ελάχιστα ρήγματα, όπως εκείνο που άνοιξε τη Θάλασσα του Λαμπραντόρ μεταξύ Καναδά και Γροιλανδίας, είναι γνωστό ότι έχουν διασπάσει έναν κρατώνα. «Είναι αντίθετο με ό,τι θα περίμενε κανείς», αναφέρει ο Kolawole. «Ουσιαστικά αμφισβητεί μια καθιερωμένη εδώ και αιώνες αντίληψη». «Το κατά πόσο τα ρήγματα διαδίδονται όντως μέσα από τους κρατώνες αποτελεί ένα πολύ μεγάλο ερώτημα στις γεωεπιστήμες», αναφέρει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Boniface Kgosidintsi από το BIUST.

Τον Απρίλιο του 2017, ένας σεισμός μεγέθους 6,5 Ρίχτερ ταρακούνησε τη νότια Αφρική, προερχόμενος από ένα απρόσμενο σημείο: το κέντρο του Κρατώνα Καλαχάρι, στην ανατολική Μποτσουάνα. Οι κρατώνες αποτελούν τους αρχαίους πυρήνες των ηπείρων, και ο συγκεκριμένος αποτελείται από τμήματα φλοιού ηλικίας έως και 3,7 δισεκατομμυρίων ετών. Εδώ και καιρό, οι γεωλόγοι θεωρούσαν ότι τέτοιες περιοχές είναι υπερβολικά ψυχρές, παχιές και άκαμπτες για να διαρραγούν.

Τώρα, μια νέα μελέτη με επικεφαλής ερευνητές από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Μποτσουάνα (BIUST) και το Παρατηρητήριο Γης Lamont-Doherty δείχνει ότι ο κρατώνας πράγματι διασπάται. Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι το ρήγμα που προκαλεί αυτή τη διάσπαση το έχει επιχειρήσει ξανά στο παρελθόν.

Τα ευρήματα δημοσιεύονται στο επιστημονικό περιοδικό Tectonics. Η έρευνα αμφισβητεί μακροχρόνιες παραδοχές σχετικά με τη σταθερότητα των ηπείρων, φανερώνοντας πώς αρχαίες γεωλογικές «ραφές» μπορούν να επανενεργοποιηθούν και να διαρρήξουν ακόμη και τους πιο παλιούς ηπειρωτικούς πυρήνες.

Ο σεισμός σημειώθηκε στο κέντρο του κρατώνα, σε μια περιοχή όπου κανείς δεν περίμενε να υπάρχει ενεργό ρήγμα που ολισθαίνει, πόσο μάλλον να αναπτύσσεται ένα ενεργό όριο τεκτονικών πλακών», δηλώνει ο συγγραφέας της μελέτης Folarin Kolawole. Ο ίδιος είναι δομικός γεωλόγος στο Lamont και επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Γεωεπιστημών και Περιβαλλοντικών Επιστημών της Σχολής Τεχνών και Επιστημών.

«Αξονική τομογραφία» στα σπλάχνα της Καλαχάρι

Το νέο ρήγμα βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του Συστήματος Ρηγμάτων της Ανατολικής Αφρικής, εκεί όπου η αφρικανική ήπειρος τεντώνεται αργά και διασπάται. Τέτοια ρήγματα αποτελούν το πρώιμο στάδιο ενός αποκλίνοντος ορίου τεκτονικών πλακών — του είδους που, εφόσον ολοκληρωθεί, κόβει μια ήπειρο στα δύο και δημιουργεί έναν νέο ωκεανό.

Για δεκαετίες, οι επιστήμονες πίστευαν ότι το νότιο άκρο αυτού του συστήματος βρισκόταν στη Ζώνη Ρήγματος Οκαβάνγκο της βόρειας Μποτσουάνα, η οποία εντοπίστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970 από τον γεωλόγο του Lamont, Christopher Scholz, και τους συνεργάτες του. Ωστόσο, οι μελέτες για τον σεισμό του 2017 αποκάλυψαν ότι το σύστημα εκτείνεται σχεδόν 320 χιλιόμετρα νοτιότερα, φτάνοντας μέχρι το εσωτερικό του ίδιου του κρατώνα.

Οι ερευνητές άνοιξαν τάφρους κατά πλάτος του πρανούς, παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο Α1 της Μποτσουάνα, και εξέτασαν βαθύτερες εκσκαφές που είχαν γίνει για έναν κρατικό αγωγό ύδρευσης. Απεικόνισαν τα υποκείμενα πετρώματα με τομογραφία ηλεκτρικής ειδικής αντίστασης, την οποία ο Kolawole παρομοιάζει με αξονική τομογραφία του ρήγματος. Επιπλέον, ανέλυσαν δεδομένα από 20 γεωτρήσεις υπόγειων υδάτων που είχαν ανοιχτεί στην περιοχή.

Και οι τρεις γραμμές αποδεικτικών στοιχείων αφηγήθηκαν την ίδια ιστορία. Όταν ένα ρήγμα ολισθαίνει, το έδαφος στη μία πλευρά υποχωρεί και ιζήματα συσσωρεύονται στο χαμηλότερο σημείο, σχηματίζοντας μια «σφήνα» που γίνεται παχύτερη όσο πλησιάζει στο ρήγμα.

Η ομάδα διαπίστωσε ότι τόσο οι σύγχρονες άμμοι της ερήμου Καλαχάρι όσο και πολύ παλαιότερα στρώματα πετρωμάτων από την Ιουρασική περίοδο σχηματίζουν τέτοιες σφήνες πάνω στο ίδιο ρήγμα. Αυτό σημαίνει ότι το ρήγμα κινούνταν κατά την Ιουρασική περίοδο, πριν από περίπου 180 εκατομμύρια χρόνια, και κινείται ξανά σήμερα. Οι τάφροι που άνοιξαν οι ερευνητές αποκάλυψαν περισσότερες λεπτομέρειες για το παρελθόν του ρήγματος.

Κάτω από την κοκκινωπή-καφέ, ανεμογενή άμμο της Καλαχάρι, η ομάδα έπεσε πάνω σε σκληρό, ισχυρά συμπαγοποιημένο ιουρασικό ψαμμίτη, διαπερασμένο από λευκές φλέβες ασβεστίτη — «ένα δίκτυο από λευκωπές γραμμές σαν ιστός αράχνης μέσα στα πετρώματα», όπως λέει ο Kolawole.

Ο ασβεστίτης αποτέθηκε από θερμά ρευστά, παρόμοια με εκείνα που δημιουργούν αναβαθμίδες ορυκτών στις θερμές πηγές του Γέλοουστοουν, τα οποία ανέβαιναν μέσα από ρωγμές που άνοιξε το ρήγμα. Ορισμένες επιφάνειες πετρωμάτων ήταν λειασμένες και χαραγμένες από την ολίσθηση κατά μήκος του ρήγματος.

Η ομάδα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ρήγμα άνοιξε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εφελκυσμού σε ολόκληρη την ήπειρο την Ιουρασική εποχή, στη συνέχεια «απέτυχε» και έπεσε σε λήθαργο, μέχρι που το Σύστημα Ρηγμάτων της Ανατολικής Αφρικής άρχισε να το έλκει ξανά. Το πότε ακριβώς αφυπνίστηκε δεν είναι γνωστό, ωστόσο το ρήγμα έχει μετατοπίσει τις νεαρές άμμους της Καλαχάρι, οι οποίες αποτέθηκαν κυρίως τα τελευταία 2,6 εκατομμύρια χρόνια.

«Πιστεύουμε ότι το Khurutshe είναι ένα από τα ατελή μεσοζωικά ρήγματα εντός του κρατώνα που επανενεργοποιείται», αναφέρει ο Kgosidintsi. Το ρήγμα βρίσκεται στο πιο πρώιμο στάδιο της ανάπτυξής του, αλλά δεν είναι καινούργιο.

Τα αδύναμα σημεία στον “άθραυστο” πυρήνα της Αφρικής

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η δημιουργία ρηγμάτων ξεκίνησε προτού η ηφαιστειακή δραστηριότητα φτάσει στην περιοχή κατά την Ιουρασική περίοδο, γεγονός που υποδηλώνει ότι το μάγμα από μόνο του δεν αποδυνάμωσε αρκετά τον κρατώνα ώστε να ξεκινήσει το ρήγμα.

Αντίθετα, το ρήγμα φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκε προϋπάρχοντα αδύναμα σημεία. Τα ενεργά ρήγματα στην ανατολική Μποτσουάνα ακολουθούν μια αρχαία «ραφή», εκεί όπου τα παλαιότερα κομμάτια του Κρατώνα Καλαχάρι συγκολλήθηκαν πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. «Παρόλο που οι κρατώνες θεωρούνται ισχυροί, αρχαίοι ηπειρωτικοί όγκοι, διαθέτουν εγγενείς ζώνες αδυναμίας που μπορούν να εντοπίσουν και να καθορίσουν ένα νέο όριο τεκτονικών πλακών», αναφέρει ο Kolawole.

Και η διάσπαση ενός κρατώνα μπορεί να απαιτεί επιμονή: «Ίσως χρειάζεται να επανενεργοποιήσεις το ρήγμα πολλές φορές. Πρέπει να προσπαθήσεις επανειλημμένα προτού τελικά πετύχει». Τα ευρήματα έχουν επίσης επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χαρτογραφούνται οι τεκτονικές πλάκες της νότιας Αφρικής. Ορισμένοι επιστήμονες είχαν προτείνει ότι η περιοχή νότια του Ρήγματος Οκαβάνγκο αποτελεί μία ενιαία, σταθερή μικροπλάκα, γνωστή ως Πλάκα Σαν (San Plate).

Ωστόσο, ένα ενεργό ρήγμα με ισχυρούς σεισμούς και πρόσφατους ρηξιγενείς κρημνούς βρίσκεται ακριβώς στο εσωτερικό της. «Δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο ότι η πλάκα είναι συμπαγής», τονίζει ο Kolawole. Οι ερευνητές προτείνουν ότι η Πλάκα Σαν ενδέχεται να διασπάται αργά σε δύο μικρότερες πλάκες, τις οποίες ονομάζουν Βόρεια Πλάκα Σαν και Νότια Πλάκα Σαν.

Οποιαδήποτε διάσπαση θα εξελιχθεί σε βάθος εκατομμυρίων ετών — αν τελικά συμβεί. Σύμφωνα με μετρήσεις GPS, τα ρήγματα στη νότια Αφρική ανοίγουν με πολύ πιο αργό ρυθμό σε σύγκριση με τα πιο ώριμα τμήματα στο Μαλάουι, την Κένυα και την Αιθιοπία, ενώ τα αργά ρήγματα ενδέχεται να επιβραδυνθούν και να αποτύχουν.

Ωστόσο, ο Kolawole επισημαίνει ότι τα όρια των τεκτονικών πλακών «συχνά ξεκινούν αργά και στη συνέχεια επιταχύνουν αργότερα στη διάρκεια της ζωής τους». Η μελέτη αυτού του ρήγματος στα πρώτα του στάδια προσφέρει μια σπάνια ματιά στον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται νέα όρια πλακών, καθώς και στο πού ενδέχεται να κοπεί τελικά η Αφρική στα δύο. «Αυτά τα συστήματα μοιάζουν με ρωγμές που διαπερνούν τις ηπείρους και θα καθορίσουν τη θέση και τον άξονα ενός μελλοντικού ωκεανού», καταλήγει.