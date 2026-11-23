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Την prime time της Κυριακής θα ενεργοποιήσουν τα κανάλια στο δεύτερο μισό της σεζόν, σύμφωνα με την Reallife.

Ο ΑΝΤ1 ετοιμάζει την επαναφορά του «Dancing with the stαrs» έπειτα από έξι χρόνια απουσίας. Το χορευτικό σόου προορίζεται για μετάδοση στην prime time της Κυριακής, όπως έγινε και την περυσινή σεζόν με το «Your face sounds familiar» που σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Το κανάλι του Αμαρουσίου βάζει στόχο να αναβιώσει την παράδοση των κυριακάτικων σόου και να «ζωντανέψει» τη βραδινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Σκέψεις για αξιοποίηση της βραδινής ζώνης της Κυριακής κάνει και το Mega. Η μίνι σειρά «Σύγκρουση» ολοκληρώνεται τις επόμενες εβδομάδες και το κανάλι σχεδιάζει να επιμείνει στην κυριακάτικη μυθοπλασία μετά τις γιορτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Mega γίνονται σκέψεις η νέα σειρά «Κανακαρά» να κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 17 Ιανουαρίου, μία ημέρα πριν από την ημερομηνία κοινής εκκίνησης των καναλιών.