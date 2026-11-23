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Με σημαντικές αλλαγές και ευρύ ανασχηματισμό θα επιστρέψει ο Alpha στη μάχη της prime time αμέσως μετά τις γιορτές, σύμφωνα με την Reallife.

Ξεκινώντας τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, η νέα σειρά «Για σένα» θα φέρει μεγάλες ανατροπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος του καναλιού είναι να λανσάρει τη δραματική σειρά με τον Κίμωνα Κουρή και την Ειρήνη Αγγελοπούλου με τέσσερα επεισόδια την εβδομάδα, ανακατεύοντας για τα καλά την τράπουλα της βραδινής ζώνης.

Με βάση τον νέο σχεδιασμό, εξετάζεται το ενδεχόμενο να μειωθούν τα επεισόδια της σειράς «Κόρες της Αρετής» από τέσσερα σε δύο την εβδομάδα.

Επιπλέον, λόγω του επικείμενου φινάλε της κωμικής σειράς «Φόνοι στο καμπαναριό» που απελευθερώνει ένα slot της prime time, είναι πολύ πιθανό ο Alpha να αυξήσει τη μετάδοση της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» από δύο σε τρία επεισόδια την εβδομάδα.