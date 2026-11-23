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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 74χρονου ψαρά, ο οποίος αναζητείτο από το Λιμενικό Σώμα, τη Δευτέρα (23/11) στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, ο 74χρονος ερασιτέχνης αλιέας εντοπίστηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά και μεταφέρθηκε στη στεριά και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 74χρονος νωρίτερα σήμερα είχε ξεκινήσει με το σκάφος του από το λιμανάκι της Νέας Χώρας, όταν το σκάφος όπου επέβαινε, φέρεται να αναποδογύρισε στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, συμμετείχε ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και δύο ιδιωτικά σκάφη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι έντασης 6 – 7 μποφόρ.