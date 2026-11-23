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Συνελήφθη από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής ένας 51χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής (22/11) επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στην περιοχή του Ωρωπού, να κινείται με ταχύτητα 194 χλμ/ώρα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 51χρονος οδηγώντας αυτοκίνητο, κινούνταν με 194 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 120 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.