Σημαντικό πρόβλημα προέκυψε στον Ολυμπιακό με τον Λιόν Μπέιλι, ο οποίος τραυματίστηκε κατά την εκτέλεση πέναλτι στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή, που ολοκληρώθηκε με 6-2 υπέρ των «ερυθρόλευκων», και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.

Νοκ άουτ ο Μπέιλι μετά την εμφάνιση-όνειρο με τον Ηρακλή

Ο τραυματισμός του Τζαμαϊκανού εξτρέμ έρχεται σε ιδιαίτερα άσχημη χρονική στιγμή, καθώς προερχόταν από την καλύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Στο παιχνίδι με τον Ηρακλή πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, δείχνοντας να βρίσκει ρυθμό και να ανεβάζει την απόδοσή του.

Ποια ματς χάνει

Η απουσία του Μπέιλι αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τα πλάνα του Ολυμπιακού, καθώς θα χάσει την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μίλαν για το Europa League, το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άρη για το πρωτάθλημα, αλλά και τη μάχη με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το Superbet Κύπελλο.

Παράλληλα, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, καθώς αυτή θα εξαρτηθεί και από το ενδεχόμενο οι Πειραιώτες να ζητήσουν αναβολή της αναμέτρησης.

Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο στα παιχνίδια με τη Μίλαν και τον Άρη. Από την ευρωπαϊκή λίστα απουσιάζει επίσης ο Σιπιόνι, ο οποίος είχε ξεκινήσει βασικός στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή.