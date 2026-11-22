Με ένα ανεπανάληπτο σόου του Αντρίγια Ζίβκοβιτς κι εκμεταλλευόμενος απόλυτα το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησε από νωρίς, ο ΠΑΟΚ δε δυσκολεύτηκε να επιβληθεί με 4-0 της Κηφισιάς στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Σέρβος αρχηγός του ΠΑΟΚ βρήκε δίχτυα στο 4’, στο 55’ και στο 73’ (με πέναλτι που κέρδισε κι εκτέλεσε ο ίδιος) γνωρίζοντας την αποθέωση από όλους στην Τούμπα. Ενδιάμεσα δίχτυα είχε βρει και ο Σερίφ Εντιαγέ (51’), με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να «πληρώνει» την αποβολή του Ρόσον φαν Άιμα από το 19ο λεπτό, αλλά και τις χαμένες ευκαιρίες στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου μέρους.

Οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να προηγηθούν στην πρώτη καλή στιγμή τους. Ο Κένι βρήκε με γρήγορη, ψηλοκρεμαστή πάσα τον Ζίβκοβιτς που έκανε κίνηση στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, με τον Σέρβο εξτρέμ να πλασάρει εύστοχα για το 1-0, μόλις στο 4’, γιορτάζοντας με τον καλύτερο τρόπο την προ ημερών ανανέωση του συμβολαίου του ως το 2031. Οι «ασπρόμαυροι» συνέχισαν να πιέζουν, για να φτάσουμε στο 19ο λεπτό.

Ο Φαν Άιμα πήγε με τις τάπες στον Κένι, με τον Θανάση Τζήλο να υποδεικνύει απλά φάουλ. Έπειτα από ενημέρωση από το VAR (Φώτης Πολυχρόνης, Αλέξανδρος Κατσικογιάννης) και on field review, ο Λαρισαίος διαιτητής απέβαλλε με απευθείας κόκκινη τον αμυντικό από τον Κουρασάο, με τον ΠΑΟΚ να γίνεται το απόλυτο αφεντικό του ματς. Οι παίκτες του Λίσι, μάλιστα, μέσα σε πέντε λεπτά σπατάλησαν τρεις κλασικές ευκαιρίες να διευρύνουν το προβάδισμά τους.

Η κεφαλιά του αφύλακτου Ούγκρεσιτς (21’) κατέληξε στην αγκαλιά του Αναγνωστόπουλου, το πλασέ του Εντιαγέ (23’) από πάσα πάρε-βάλε του Ζίβκοβιτς πέρασε άουτ ενώ σε τριπλή καλή στιγμή, ο Ζαφείρης (24’) νικήθηκε από τον Αναγνωστόπουλο. Η Κηφισιά πήρε θάρρος. Ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Σανταμαρία στον Πόμπο (29’) και άγγιξε την ισοφάριση όταν το δυνατό σουτ του Ισπανού αρχηγού της πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Τσιφτσή.

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ κράτησε το υπέρ της ομάδας του προβάδισμα, αποκρούοντας εντυπωσιακά το αριστερό, φαλτσαριστό σουτ του Κυριόπουλου στο 44’, σε ωραία αντεπίθεση των φιλοξενούμενων. Θα έλεγε κανείς πως… κάπου εκεί τελείωσε το παιχνίδι, αφού οι «ασπρόμαυροι» βγήκαν αποφασισμένοι στο δεύτερο μέρος να «καθαρίσουν» γρήγορα.

Κι αν ο Εντιαγέ δεν τα κατάφερε στο 50’, μετά τη λανθασμένη έξοδο του Αναγνωστόπουλου, δε συνέβη το ίδιο και στο επόμενο λεπτό. Μύθου και Ζαφείρης κέρδισαν τις κόντρες, ο τελευταίος έστρωσε στον Εντιαγέ που ψύχραιμα πλάσαρε για το 2-0. Προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, ήρθε και το 3-0 με τον Σενεγαλέζο να στρώνει στον Σέρβο, ο οποίος με αριστερό πλασέ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Ο Ζίβκοβιτς σκόραρε ξανά με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, αλλά ήταν εκτεθειμένος ο Γιαννούλης στο ξεκίνημα της φάσης. Μικρό το κακό, όπως αποδείχθηκε. Ο ίδιος ανατράπηκε από τον Αμπάντα – σε φάση που «έχασε» ο Τζήλος αλλά είδε το VAR – και ο ίδιος ευστόχησε στην εσχάτη των ποινών, σκοράροντας για τρίτη φορά στο ματς. Λογική η αποθέωση που γνώρισε αμέσως μετά, περνώντας εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η Κηφισιά έψαξε για το γκολ της τιμής. Ο Θεοδωρίδης στο 79’ έφυγε κάτω από τη σέντρα, αλλά πιεζόμενος από τον Κόστα δεν μπόρεσε να νικήσει τον Τσιφτσή σε ανεπανάληπτο τετ-α-τετ. Το 4-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τον ΠΑΟΚ να σταθεροποιείται στην τέταρτη θέση με 22 βαθμούς και να ετοιμάζεται για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (29/11, 21:00). Η Κηφισιά, από την άλλη, παρέμεινε 7η με 14 βαθμούς και στρέφει την προσοχή της στο παιχνίδι με την Καλαμάτα στη Λεωφόρο (28/11, 20:00).

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Εντιαγέ – Αμπάντα, Μπένι.

Κόκκινη: Φαν Άιμα (19’).

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι (74’ Ελουστόντο), Χατζηδιάκος, Κόστα, Γιαννούλης, Σανταμαρία, Ούγκρεσιτς, Ζαφείρης (63’ Λουσέ), Ζίβκοβιτς (74’ Καμαρά), Εντιαγέ (63’ Ντεσπόντοφ), Μύθου (81’ Χατσίδης).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Πόμπο, Μπένι (60’ Δοϊρανλής), Κυριόπουλος (60’ Εμπουλά), Γιάγκνε, Αμπάντα (77’ Πολυκράτης), Φαν Άιμα, Κούσουλος (46’ Πετκόφ), Ζολιμπουά, Χριστόπουλος (60’ Θεοδωρίδης).