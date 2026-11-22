O Γιάτσεκ Γκμοχ έχει πολλά χρόνια να βρεθεί στον πάγκο κάποιας ελληνικής ομάδας, ωστόσο η σχέση του με την Ελλάδα παραμένει ζωντανή.

Ο Πολωνός προπονητής έχει συνδέσει το όνομά του με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και την ΑΕΛ, με την οποία πανηγύρισε το 1988 την κατάκτηση του μοναδικού πρωταθλήματος της Ιστορίας της.

Ο 87χρονος Γκμοχ έχει γίνει viral καθώς εμφανίζεται σε ένα βίντεο να τραγουδά επιτυχίες των Στράτου Διονυσίου και Γιάννη Πάριου μέσα σε φούρνο, ενώ δηλώνει με υπερηφάνεια ότι είναι Έλληνας.

Δείτε το βίντεο: