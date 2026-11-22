Ο Παναθηναϊκός, παρά το τεράστιο «σοκ» με τον τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο στην εκκίνηση του αγώνα με τον ΟΦΗ, βρήκε τον τρόπο για να φτάσει στη νίκη χάρις στα γκολ των Λιβάι Γκαρσία και Αντριάνο Γιάγκουσιτς στο δεύτερο ημίχρονο. Σημειώνεται ότι ο Ινιάκι Πένια απέκρουσε πέναλτι του Φούντα στο 45’. Αυτή ήταν η 10η νίκη των «πράσινων» σε 11 αγωνιστικές της Super League και 9η σερί σε όλες τις διοργανώσεις.

Το ματς στο ΟΑΚΑ ξεκίνησε με ένα μεγάλο «σοκ» για τον Παναθηναϊκό, καθώς υπήρξε ο σοβαρός τραυματισμός του Σαντίνο Αντίνο σε μία κόντρα με τον Σιέλη. Ο Αργεντινός εξτρέμ πάτησε άσχημα με το αριστερό πόδι κι έπεσε στον αγωνιστικό χώρο σφαδάζοντας από τους πόνους. Μετά από λίγα λεπτά αποχώρησε με το ειδικό αμαξίδιο για το ιατρείο του γηπέδου κι από εκεί για το «ΥΓΕΙΑ» για να υποβληθεί σε εξετάσεις και να φανεί το μέγεθος της «ζημιάς» με τον κόσμο των γηπεδούχων να παρακολουθεί «παγωμένος» και να χειροκροτεί τον Αντίνο την ώρα που αποχωρούσε.

Στη θέση του πέρασε ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στη δεξιά πλευρά (με τον Ταμπόρδα να περνάει στο αριστερό άκρο) και να μπαίνει με μεγάλη διάθεση και να κάνει δύο καλά σουτ στο 10’ και στο 11’, με το πρώτο να περνάει λίγο άουτ και το δεύτερο να μπλοκάρεται απ’ τον Λίλο.

Στο 23’ από διώξιμο της μπάλας απ’ τον Φαν Ντρόνγκελεν, ο Λιβάι πάτησε στην περιοχή, αλλά το τελείωμά του από πλάγια θέση δεν ήταν αυτό που έπρεπε, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ. Στο 27’ το πολύ καλό σουτ του Φούντα έξω απ’ την περιοχή βρήκε «απάντηση» απ’ την εξαιρετική επέμβαση του Πένια, για να ακολουθήσει άλλη μία καλή στιγμή των «πράσινων» στο 33’ με την απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Κάνγκουα που απομάκρυνε την τελευταία στιγμή ο Λίλο με υπερένταση.

Στο 45’ ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι. Σε πίεση των Κρητικών ψηλά,. ο Αϊτόρ έκανε μία σέντρα που βρήκε στο χέρι του Φαν Ντρόνγκελεν με τον Παπαπέτρου να δείχνει την «άσπρη βούλα». Ο Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση το 45’+1’, αλλά ο Πένια επέλεξε τη σωστή γωνία κι έκανε μία σπουδαία επέμβαση στη γωνία του κρατώντας το «μηδέν».

Ο Παναθηναϊκός βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 52ο λεπτό, με τον Λιβάι Γκαρσία να δίνει τη λύση στους «πράσινους». Είχε προηγηθεί μια εξαιρετική ατομική ενέργεια του Γιάγκουσιτς, ο οποίος πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια αντιπάλου και δοκίμασε ένα δυνατό σουτ, αναγκάζοντας τον Λίλο να παραχωρήσει κόρνερ. Ο Κάνγκουα ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι, όπου ο Γκαρσία κυριάρχησε στον αέρα και με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Οι Κρητικοί επιχείρησαν να αντιδράσουν στο 62′, όταν ο Αϊτόρ, μετά την πάσα του Φούντα, βρέθηκε σε θέση για να απειλήσει, όμως ο Φαν Ντρόνγκελεν παρενέβη καθοριστικά, σταματώντας την προσπάθειά του πριν δημιουργηθεί σοβαρός κίνδυνος για την εστία των γηπεδούχων.

Πέντε λεπτά αργότερα (67’), οι «πράσινοι» πλησίασαν σε δεύτερο γκολ. Ο Ταμπόρδα έβγαλε εξαιρετική μπαλιά για τον Ντέσερς, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Λίλο στο τελείωμά του. Στο 76′, έπειτα από συνεχόμενες προσπάθειες του Παναθηναϊκού στα καρέ του ΟΦΗ, ο Τεττέη βρήκε χώρο για σουτ, με την μπάλα να καταλήγει λίγο έξω από την εστία.

Στο 85ο λεπτό οι «πράσινοι» ουσιαστικά «καθάρισαν» τη νίκη τους, με μια εξαιρετικά δουλεμένη επιθετική συνεργασία. Ο Ραστόντερ κατέβασε την μπάλα με το στήθος και ο Τεττέη, με έξυπνη πάσα, τροφοδότησε τον Γιάγκουσιτς. Ο τελευταίος εισέβαλε στην περιοχή και με υποδειγματικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 2-0.

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: 62’ Γιάγκουσιτς – 34’ Νους

Αποβολές: –

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος (77’ Σαλάχ-Εντίν), Λούζα (63’ Καμαρά), Κάνγκουα, Λιβάι Γκαρσία (63’ Τεττέη), Ταμπόρδα, Αντίνο (9’ λ.τρ. Γιάγκουσιτς), Ντέσερς (77’ Ραστόντερ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Πούγγουρας, Σιέλης (74 Κωστούλας), Νικολάου (88’ Καραχαλιος), Ντίκμαν (74’ Χατζηγιοβάνης), Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου, Φούντας (88’ Θεοδοσουλάκης), Αϊτόρ (88’ Αποστολάκης), Νους.