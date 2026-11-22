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Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών αλλά και των τραυματιών στη Βραζιλία, εξαιτίας της ισχυρής καταιγίδας που πλήττει τα νότια της χώρας. Όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η κρατική υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας, οι νεκροί πλέον είναι πέντε ενώ 256 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, με την πόλη Τουπανσιρετά να είναι στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, οι άνεμοι ξήλωσαν στέγες κτιρίων και προκάλεσαν ζημιές σε περίπου 8.000 σπίτια, καθώς και σχολεία και το τοπικό νοσοκομείο, ενώ παράλληλα έριξαν χιλιάδες στύλους ηλεκτροδότησης.

«Η πόλη έχει εξαφανιστεί», δήλωσε ο δήμαρχος Γκουστάβο Χέρτερ, περιγράφοντας πώς η καταιγίδα σάρωσε την Τουπανσιρετά.

H ομοσπονδιακή κυβέρνηση κήρυξε χθες την περιοχή σε κατάσταση καταστροφής, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στα υπουργεία να κινητοποιήσουν πόρους για τα θύματα της καταιγίδας.

Τι είναι η «υπερκυτταρική» καταιγίδα

Η αρχές περιέγραψαν το μετεωρολογικό φαινόμενο ως μια «υπερκυτταρική» καταιγίδα, ένα είδος σφοδρής καταιγίδας που προηγείται γενικά των ανεμοστρόβιλων και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να σχηματίστηκε κατόπιν ένας ανεμοστρόβιλος.

Σοβαρά καιρικά φαινόμενα πλήττουν την περιοχή από τις 16 Νοεμβρίου, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους, χαλάζι και έντονες βροχοπτώσεις σε περίπου 30 δήμους στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.

Η νότια Βραζιλία πλήττεται συχνά από ανεμοστρόβιλους. Το 2025, η χώρα είχε έναν αριθμό ρεκόρ από 92 ανεμοστρόβιλους και παρόμοια καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με το Prevots, ένα εθελοντικό μετεωρολογικό δίκτυο που συνδέεται με πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα.