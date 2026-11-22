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Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η επιχείρηση πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) στο διεθνές αεροδρόμιο Σιάτλ-Τακόμα, όπου δύο άνθρωποι συνελήφθησαν μπροστά στα μάτια άλλων ταξιδιωτών, την ώρα που επιβιβάζονταν σε αεροσκάφος με προορισμό το Λος Άντζελες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (21/11), περίπου στις 08:00 τοπική ώρα, κατά την επιβίβαση στην πτήση 1306 της Alaska Airlines. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν μασκοφόρους ομοσπονδιακούς πράκτορες να ακινητοποιούν ανθρώπους στο έδαφος και να απομακρύνουν με τη βία τουλάχιστον έναν από αυτούς από τη φυσούνα που συνδέει την πύλη επιβίβασης με το αεροσκάφος.

Στα πλάνα ακούγονται έντονες κραυγές, ενώ μία γυναίκα φωνάζει ότι οι αρχές παίρνουν την κόρη της και ότι διαθέτουν άδεια εργασίας στις ΗΠΑ. Άλλοι επιβάτες παρακολουθούν αναστατωμένοι την επιχείρηση, καθώς οι πράκτορες προσπαθούν να απομακρύνουν όσους βρίσκονται κοντά στους συλληφθέντες.

Σύμφωνα με το Associated Press και το Reuters, η επιχείρηση προκάλεσε καθυστέρηση στην πτήση, η οποία ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 08:10, αλλά τελικά απογειώθηκε περίπου στις 11:00.

Τι υποστηρίζει η ICE για τις δύο συλλήψεις

Η ICE ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε στοχευμένη επιχείρηση για τη σύλληψη του Ρικάρντο Λαρόντο Μεντόσα, υπηκόου Μεξικού, ο οποίος, σύμφωνα με την υπηρεσία, είχε παραμείνει στις ΗΠΑ μετά τη λήξη της βίζας του.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη και δεύτερο άτομο, η Σοφία Ερνάντες Μεχία, επίσης υπήκοος Μεξικού.

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η γυναίκα πέταξε καυτό καφέ εναντίον των πρακτόρων, ενώ άλλοι ταξιδιώτες προσπάθησαν να παρεμποδίσουν τη σύλληψη. Η ICE ανέφερε ότι η Ερνάντες Μεχία είχε επίσης παραμείνει στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας της και ότι αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο δίωξης για επίθεση εναντίον ομοσπονδιακού αξιωματούχου.

Οι ισχυρισμοί αυτοί προέρχονται από το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Οι αρχές δεν διευκρίνισαν πού μεταφέρθηκαν οι δύο συλληφθέντες.

Masked immigration officers arrested two passengers on a crowded airport jet bridge in Seattle as people were boarding Saturday, federal officials said, causing what Alaska Airlines called a “distressing” scene for passengers and employees. Videos of the incident showed officers dragging away at least one person at Seattle-Tacoma International Airport as a woman screamed that her daughter was being taken and she has a work permit. In a statement provided to CBS News Saturday evening, a spokesperson for the Department of Homeland Security said that ICE officers “conducted a targeted enforcement operation” on a Mexican national identified as Ricardo Larrondo Mendoza who had “overstayed his visa.” — CBS News (@CBSNews) November 22, 2026

Οργή από τον κυβερνήτη της Ουάσινγκτον: «Η ICE είναι εκτός ελέγχου»

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Ουάσινγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον, καταδίκασε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα την επιχείρηση, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά των ομοσπονδιακών πρακτόρων απαράδεκτη.

«Η ICE είναι εντελώς εκτός ελέγχου και σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ακόμη μία απόδειξη αυτού», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο.

Αναφερόμενος στο βίντεο των συλλήψεων, το χαρακτήρισε «φρικιαστικό» και «ανατριχιαστικό», υποστηρίζοντας ότι οι πρακτικές της υπηρεσίας είναι βαθιά αντίθετες με τις αμερικανικές αξίες.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης ζήτησε την κατάργηση της ICE, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται ένα σύστημα ελέγχου της μετανάστευσης που να είναι αποτελεσματικό, ηθικό και ανθρώπινο.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι εξετάζει με ποιον τρόπο οι πράκτορες απέκτησαν πρόσβαση στη φυσούνα επιβίβασης, καθώς και το ενδεχόμενο να παραβίασαν πολιτειακή νομοθεσία που περιορίζει τη χρήση καλυμμάτων προσώπου από αστυνομικούς.

Ο Φέργκιουσον δήλωσε ακόμη ότι ζήτησε από εκπροσώπους της Alaska Airlines να απαιτήσουν την απομάκρυνση της ICE από τα αεροδρόμια, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να απευθύνει ανάλογο αίτημα και σε άλλες αεροπορικές εταιρείες.

Agentes de ICE irrumpieron en el puente de embarque del aeropuerto de Seattle-Tacoma para hacer su trabajo. «¡Se están llevando a mi papá, Ricardo Laronga!», gritó la joven con la fuerza dramática. «¡No tenemos papeles… tenemos un permiso de trabajo!» Ahí, señoras y señores, se reveló el plot twist del año: el permiso de trabajo es exactamente lo que su nombre indica. Un papelito que dice “puedes currar mientras esperamos a ver qué pasa con tu caso”. No es una visa, no es residencia, no es ciudadanía, no es un escudo mágico anti-deportación. Es, en términos técnicos, un “estoy en trámites, no me multen por trabajar”. Minutos después, en un segundo acto digno de ovación, los mismos agentes regresaron por la hija. Porque, al parecer, “no tenemos papeles” es una frase que funciona como imán para la curiosidad profesional. https://t.co/opi9JZyICe — Niw45 (@Niw451) November 21, 2026

Alaska Airlines: Δεν είχαμε ενημερωθεί για την επιχείρηση

Η Alaska Airlines ανακοίνωσε ότι δεν είχε λάβει καμία προηγούμενη ειδοποίηση για την επιχείρηση των ομοσπονδιακών αρχών.

Η εταιρεία εξέφρασε την ανησυχία της για όσα συνέβησαν κατά την επιβίβαση, αναγνωρίζοντας ότι το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους εργαζομένους και στους επιβάτες της.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι συνεργάζεται με τη διοίκηση του αεροδρομίου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η διοίκηση του λιμένα του Σιάτλ, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το αεροδρόμιο, εξέφρασε επίσης την αγανάκτησή της, διευκρινίζοντας ότι οι επιχειρήσεις ελέγχου της μετανάστευσης πραγματοποιούνται χωρίς τη συμμετοχή ή την προηγούμενη ενημέρωσή της.

Από την πλευρά της, η Έιπριλ Σιμς, πρόεδρος της εργατικής συνομοσπονδίας Washington State Labor Council, AFL-CIO, κατηγόρησε τους πράκτορες ότι προκάλεσαν φόβο και χάος σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους του έτους για τις αεροπορικές μετακινήσεις, λίγες ημέρες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ICE έχει εντείνει τις συλλήψεις σε αμερικανικά αεροδρόμια, με ιδιαίτερη έμφαση σε αλλοδαπούς που έχουν παραμείνει στις ΗΠΑ μετά τη λήξη της άδειας εισόδου τους.