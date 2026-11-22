Υψηλοί τόνοι και έντονη αντιπαράθεση σημάδεψαν την παρουσία της Σοφίας Βούλτεψη στην πρωινή εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ, σήμερα Κυριακή (22/11), καθώς η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ήρθε σε ευθεία σύγκρουση τόσο με την παρουσιάστρια όσο και με τους δημοσιογράφους του πάνελ.

Αφορμή για να ανάψουν τα αίματα στάθηκαν οι ερωτήσεις γύρω από τις υποθέσεις Λιάκου και Τσάφου, καθώς και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις επαγγελματικές δραστηριότητες συγγενικών προσώπων στελεχών που κατέχουν θεσμικά αξιώματα.

Ενοχλημένη από τον τρόπο διατύπωσης των ερωτημάτων, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αντέδρασε έντονα και προσπάθησε να επικεντρωθεί στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς και διορισμούς που πραγματοποιήθηκαν επί των ημερών του Αλέξη Τσίπρα. Οι αλλεπάλληλες διακοπές άναψαν τα αίματα ακόμη περισσότερο, αναγκάζοντας τη Φαίη Μαυραγάνη σε συνεχείς παρεμβάσεις, ζητώντας να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση ώστε να προχωρήσει η συζήτηση στο επόμενο θέμα.

«Μήπως θυμάσαι ότι ο Τσίπρας είχε διορίσει τον αντιπρόεδρό του στο 15μελές ως πρόεδρο στον ΕΟΠΕΠ. Εδώ δεν θα μου κάνεις εμένα αυτά… Μήπως θυμάσαι ότι κάποιοι διορίσαν τους αδερφούς και τους ξαδέρφους τους γενικούς γραμματείς… Αν θέλεις να συζητάς αυτά που θες εσύ… Μου κάνετε τους κήνσορες αλλά ξεχνάτε την καμπούρα σας γιατί θέλετε να κάνετε μόνο αντιπολίτευση». «Δεν είναι κουβέντα αυτή» παρατήρησε η παρουσιάστρια. «Ε όχι, με συγχωρείται. Ήρθα εγώ εδώ να απολογηθώ για τον Λιάκο και τον Τσάφο; Γι’ αυτό με έφερες; Όχι για αυτό με έφερες», είπε απευθυνόμενη σε έντονο ύψος στη Φαίη Μαυραγάνη για να συνεχίσει: «Είναι αυτό ερώτηση για μένα; Συγγνώμη φάε λίγο το 15μελές του Τσίπρα τις γυναίκες τους…» είπε η Σοφία Βούλτεψη κάποια στιγμή, αντιδρώντας για τις ερωτήσεις που δεχόταν.

Η ενόχληση της δημοσιογράφου

«Λυπάμαι πολύ, αλλά αυτή δεν είναι κουβέντα. Δείτε το και θα καταλάβετε», ανέφερε η Φαίη Μαυραγάνη με την Σοφία Βούλτεψη να απαντά: «Δεν θα δω τίποτα. Είμαι δημοσιογράφος, είμαι βουλευτής». «Σαν πολιτικό σας καλέσαμε» αντέτεινε η παρουσιάστρια.

«Κυρία Βούλτεψη, χάσατε την ψυχραιμία σας και αυτό σας αδικεί», της είπε προς το τέλος της συζήτησης η Φαίη Μαυραγάνη, λέγοντας πως οι συνεχείς παρεμβάσεις δεν της επέτρεπαν να ολοκληρώσει τα ερωτήματά της.

«Μα δεν με έχετε αφήσει να τελειώσω μισή κουβέντα, κυρία Βούλτεψη, δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα είχε εμφανιστεί ήδη από την πρώτη ερώτηση.

«Δεν ρωτήσαμε για τα ζώδια»

Η ένταση δεν εκτονώθηκε ούτε τη στιγμή που επιχειρήθηκε να πέσουν οι τίτλοι τέλους της συζήτησης, καθώς η Σοφία Βούλτεψη επανέφερε το θέμα των ερωτήσεων που δέχθηκε. «Ένα άτομο εναντίον τριών… Παιδιά, ελπίζω την άλλη φορά να μου κάνετε πολιτικές ερωτήσεις», είπε απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους του πάνελ.

Το σχόλιό της προκάλεσε νέο κύκλο έντασης, με την απάντηση που ήρθε από το στούντιο να είναι άμεση: «Συγγνώμη, δεν ρωτήσαμε για τα ζώδια».