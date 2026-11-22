«Σε αντίθεση με τις προκλητικές θριαμβολογίες Μητσοτάκη, αυτό που αποδεικνύει ο νέος κρατικός προϋπολογισμός είναι ότι, όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική, ο λαός θα συνεχίσει να ματώνει για τα πλεονάσματα, τα ρεκόρ κερδοφορίας των ομίλων και τους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς» τονίζει το ΚΚΕ σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

«Όσο για την ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης ξέρει πολύ καλά, πως αυτή δεν “πέφτει από τον ουρανό”, αλλά πυροδοτείται από την πολεμική εμπλοκή της χώρας και τροφοδοτεί τα κέρδη, γι’ αυτό και θα συνεχίσει να ροκανίζει το λαϊκό εισόδημα, παράλληλα με τους υπέρογκους άμεσους και έμμεσους φόρους.

Γι’ αυτό και τα επιδόματα της κοροϊδίας στους συνταξιούχους, έχουν εξανεμιστεί πριν καν δοθούν και φυσικά δεν πρόκειται να τους κάνουν να ξεχάσουν τις περικοπές στις συντάξεις, τη 13η και 14η σύνταξη και όλα τα κλεμμένα των τελευταίων κυβερνήσεων.

Πράγματι, στις εκλογές του 2027 ο λαός έχει να επιλέξει αν θα ενισχύσει αυτόν τον δρόμο που μας έχει φέρει ως εδώ και στον οποίο είναι συνοδοιπόροι η ΝΔ και τα άλλα κόμματα του συστήματος, ή αν θα δυναμώσει το αντίπαλο δέος, το ΚΚΕ, ανοίγοντας τον διαφορετικό, ελπιδοφόρο δρόμο της ανατροπής» σημειώνει το ΚΚΕ και καταλήγει:

«Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, οι εργαζόμενοι, η νεολαία, οι συνταξιούχοι, μπορούν να δώσουν ηχηρή απάντηση με τη μαζική τους συμμετοχή στην απεργία, δηλώνοντας “καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους”»