Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «For You» παραχώρησε ο Ηλίας Μαμαλάκης, ανοίγοντας τα χαρτιά του για τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, τα χρήματα που έχει βγάλει από τις μαγειρικές εκπομπές και τη σχέση του με τη Βέφα Αλεξιάδου.

«Όταν ήμουν στην Κύπρο, αρρώστησα. Ήμουν κυριολεκτικά αναίσθητος και βρήκα το κουράγιο και πήρα τηλέφωνο έναν φίλο μου Κύπριο και του είπα ότι πεθαίνω. Έστειλε το 166, δεν μπορούσα να σηκωθώ να του ανοίξω την πόρτα του δωματίου, και την άνοιξαν από το ξενοδοχείο» είπε.

«Αισθάνομαι τυχερός, επειδή με διάλεξαν χωρίς να το ξέρουν να κάνω κάποιες εκπομπές στην τηλεόραση. Τα χρόνια πέρασαν και έβγαλα και μία φήμη ότι είμαι αυστηρός. Δεν είχα ποτέ κόντρα με κανένα τηλεοπτικό μάγειρα γιατί δεν ένιωσα ποτέ ανταγωνισμό με κάποιον. Ακόμα και με την Βέφα Αλεξιάδου, που χρόνια πριν έχει ενοχληθεί με την παρουσία μου, μιλούσαμε ευγενικά ο ένας στον άλλον» ανέφερε ο Ηλίας Μαμαλάκης για τη Βέφα Αλεξιάδου.

«Η αρρώστια της ήταν εξαιρετικά δαπανηρή»

«Έβγαλα πολύ καλά χρήματα από την τηλεόραση όταν έχασα το 2010 τη σύζυγό μου. Η αρρώστια της ήταν εξαιρετικά δαπανηρή και πολλά χρήματα πήγαν εκεί. Όταν έφυγα από την τηλεόραση και συνέχισα να γράφω βιβλία, ό,τι είχε μείνει ήταν μία μικρή βοήθεια στην καθημερινότητα», είπε σε άλλο σημείο.

«Ξεχωρίζω τον Άκη… όλοι οι άλλοι είναι τετριμμένοι – Βάλε νεράκι, βουτυράκι, σκ@τουλ@κι…»

«Οι μάγειρες που έχουν βγει από μαγειρικά show έχουν χαθεί. Κάποια από τα παιδιά αυτά ξεχώρισαν και έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αλλά οι περισσότεροι είναι εξαφανισμένοι. Ξεχωρίζω τον Άκη. Όλοι οι άλλοι είναι τετριμμένοι. Βάλε βουτυράκι, νεράκι, σκ@τουλάκι και φτιάξε ένα μακαρονάκι» τόνισε εκτιμώντας ότι δεν λείπει εκπομπή μαγειρικής από την τηλεόραση γιατί σε όλα τα πρωινά μαγειρεύουν.