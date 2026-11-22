Το χαρούμενο αγοράκι της φωτογραφίας, είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς της γενιάς του. Φέτος, πρωταγωνιστεί σε γνωστή δραματική σειρά εποχής, έχοντας αναλάβει έναν πολύ δύσκολο ρόλο που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού. Παράλληλα, υπογράφει το κείμενο ενός σύγχρονου θεατρικού έργου, που ο κόσμος απολαμβάνει για έκτη χρονιά, ενώ οι τηλεθεατές τον παρακολουθούν και σε εκπομπή του Σαββατοκύριακου.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Καταφέρατε να τον αναγνωρίσετε;

Στη φωτογραφία βλέπουμε τον Τάσο Ιορδανίδη!

Ποιος είναι ο Τάσος Ιορδανίδης

Ο Τάσος Ιορδανίδης είναι γεννημένος στις 28 Μαΐου του 1982. Μεγάλωσε στον Πειραιά και πέρασε στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ωστόσο, τον κέρδισε η υποκριτική τέχνη και στη συνέχεια σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tasos Anastasios Iordanidis (@iordanidis_tasos)

Μιλώντας για την επιλογή του να ασχοληθεί με την υποκριτική, ο Τάσος Ιορδανίδης είχε εξηγήσει σε συνέντευξή του στο «The 2Night Show»: «Οι γονείς μου και τα αδέλφια μου δεν είχαν καμία σχέση με την υποκριτική.

Έχω δύο αδελφές μεγαλύτερες, κατά 15 και 13 χρόνια. Μεγάλωσα με τρεις μαμάδες. Ήμουν ο βενιαμίν, με πρόσεχαν πάρα πολύ, με αγαπούσαν πάρα πολύ, συνεχίζουν να το κάνουν και νομίζω ότι εξαιτίας τους, γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις και να είσαι σίγουρος με το συγκεκριμένο θέμα, ξέρω καλά την γυναικεία ιδιοσυγκρασία».

Στην ίδια εκπομπή, είχε περιγράψει το πώς επέλεξε να σπουδάσει υποκριτική και τον σημαντικό ρόλο που είχε παίξει η Σοφία Βογιατζάκη στην απόφασή του αυτή: «Έδωσα πανελλήνιες, Γαλλική Φιλολογία πέρασα, εκεί πέρα κατευθύνθηκα και τελικά το θέατρο μπήκε πολύ… Η Σοφία Βογιατζάκη φταίει. Με την Σοφία είμαστε οικογενειακοί φίλοι, Η αδελφή της με την αδελφή μου είναι κολλητές.

Ήμασταν σε διακοπές στην Καβάλα και ήμουν με την καλή ή την κακή έννοια, ο γελωτοποιός της παρέας. Μου είπε ότι πρέπει να γίνω ηθοποιός. Έπαιζα εγώ ερασιτεχνικά στις παραστάσεις του σχολείου. Η κλασσική ιστορία τέλος πάντων για κάποια παιδιά, πήγαινα για να χάσω μάθημα, ισχύει, είναι αυτή η αλήθεια και η πραγματικότητα. Μου είχαν πει λοιπόν τότε, ότι: “Ρε συ, τα λες. Μήπως πρέπει να ασχοληθείς;”.

Η Σοφία τέλος πάντων, πάνω που κάναμε τις πλάκες μας, τα αστεία μας, την ωραία μας παρέα, μου λέει ότι πρέπει να πάω να δώσω εξετάσεις. Με πείθει, πάω και δίνω τις εξετάσεις. Πήγα στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου με την πρώτη. Είχα παρακολουθήσει και κάποια μαθήματα στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, στις γειτονιές μου εκεί πέρα. Ιστορικός ο Πειραϊκός Σύνδεσμος. Η Σοφία μάλιστα με προετοίμασε τότε».

Η επιτυχημένη πορεία στην υποκριτική

Ο Τάσος Ιορδανίδης είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους και αγαπητούς ηθοποιούς της γενιάς του. Στη διάρκεια της πορείας του, το κοινό τον έχει απολαύσει τόσο στο θεατρικό σανίδι όσο και στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη.

Ανάμεσα σε άλλα, τον Τάσο Ιορδανίδη τον έχουμε παρακολουθήσει στις σειρές «Η Γη της Ελιάς» και «Μια νύχτα μόνο», καθώς και στην ταινία «Ταξίδι στα αστέρια». Φέτος πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά εποχής του ANT1 «Κρίνο και Αγκάθι».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tasos Anastasios Iordanidis (@iordanidis_tasos)

Δείγμα της δουλειάς του στο θέατρο, είναι οι παραστάσεις: «Έγκλημα και Τιμωρία», «Το ημέρωμα της στρίγγλας», «Λεωφορείον ο πόθος», «Άμλετ», «Πατέρας» και «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκρην».

Φέτος για έκτη σεζόν, το κοινό έχει την τύχη να απολαμβάνει τον Τάσο Ιορδανίδη και την Θάλεια Ματίκα, στην παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Το κείμενο υπογράφει ο ηθοποιός, ενώ την σκηνοθεσία και τη μουσική επιμέλεια η συμπρωταγωνίστριά του, συνάδελφός του και συνοδοιπόρος του στη ζωή εδώ και σχεδόν 20 χρόνια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tasos Anastasios Iordanidis (@iordanidis_tasos)

Στην ιστοσελίδα του θεάτρου «Άλφα Ληναίος-Φωτίου», ο Τάσος Ιορδανίδης έχει γράψει για την παράσταση: «Μία νύχτα στην καραντίνα. H Θάλεια Ματίκα ξενυχτούσε μαζί μου. Σιγοτραγουδώντας για να μην ξυπνήσουμε τα παιδιά μας αποφασίσαμε να μιλήσουμε για όλα όσα αποτελούν την καθημερινότητα που μας κυνηγά, μας κάνει ευτυχισμένους και που εν τέλει είναι η ζωή μας.

Λίγες ώρες μετά βρέθηκα να γράφω ασταμάτητα. Αφορμή τα 14 χρόνια συμβίωσης με τη Θάλεια, οι γέννες των παιδιών μας, η κοινή μας επαγγελματική ζωή, οι ώρες στο σπίτι. Το έργο περιλαμβάνει πολλά δραματοποιημένα βιογραφικά στοιχεία. Για πράγματα που έχουμε βιώσει, για πράγματα που έχω παρατηρήσει, για κάποιες προσωπικές εμπειρίες ζωής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tasos Anastasios Iordanidis (@iordanidis_tasos)

Για τη συμβίωση. Για τον έρωτα. Για την κοινή πορεία. Για τα προβλήματα. Για τις αμφισβητήσεις. Για τις ανάγκες, τον σεβασμό, την απόγνωση, την αγάπη, την έννοια της συντροφικότητας. Εύχομαι το κοινό αποτέλεσμα να μην απογοητεύσει κανέναν θεατή».

«Μας έχουν χαρίσει ένα πολύ μεγάλο δώρο»

Μιλώντας το 2023 στην εκπομπή «Ελένη», για τον Στέφανο Ληναίο και την Έλλη Φωτίου, ο Τάσος Ιορδανίδης είχε αναφέρει: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι και να στείλω την αγάπη μου τη μεγάλη, στον Στέφανο Ληναίο και την Έλλη Φωτίου, οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν το θέατρό τους εν μέσω της πανδημίας και βαδίζουμε παρέα με τις συμβουλές τους, με την αγάπη τους και είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά, τουλάχιστον σε εμάς, έχουν χαρίσει ένα πολύ μεγάλο δώρο.

Είχαν έρθει σε παραστάσεις μας και αυτό το οποίο έγινε, ήταν το εξής: Τους θυμίζουμε τον εαυτό τους. Μας έλεγαν ότι ήθελαν να συνεχίσουμε, να πάρουμε εμείς το θέατρο: “Είναι δικό σας το θέατρο, πάρτε και συνεχίστε. Γιατί θέλουμε να συνεχίσει να είναι θέατρο”».

Τον Απρίλιο του 2026, ο Στέφανος Ληναίος έφυγε από τη ζωή. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τότε, ο Τάσος Ιορδανίδης είχε γράψει: «-Τάσο μου…

-Κύριε Στέφανε! Την καλημέρα μου! Όλα καλά;

-Όλα καλά, όλα ανθηρά! Μόνο ένα πράγμα θέλω να σου ζητήσω…

-Πείτε μου, ό,τι θέλετε!

-Αλλάζουμε θέσεις ρε κερατά; Μου δίνεις τα χρόνια σου, να πάρω τα δικά σου;

-Σωπάτε καλέ, εσείς πιο νέος είστε από μένα…

-Έχω την Έλλη δίπλα μου, γι’ αυτό. Είμαι πολύ τυχερός Τάσο μου. Αυτό το πλασματάκι που γνώρισα τότε-ένα πλασματάκι-έγινε αυτή η γυναίκα που έγινε!

Ακολουθούσε συζήτηση εφ´ όλης της ύλης! Ιστορία, πολιτική, θέατρο οι βασικοί άξονες. Ο αποχαιρετισμός ίδιος πάντα…

–Τη Θάλεια και τα μάτια σου!

-Μην αγχώνεστε, εννοείται!

-Ακούς τι σου λέω! Τη Θάλεια και τα μάτια σου! Εγώ, αν δεν ήταν η Έλλη, δε θα ήμουν εδώ!

Το 2020,ο Στέφανος Ληναίος και η κυρία Έλλη Φωτίου, με έσωσαν. Σα δύο φύλακες άγγελοι! Δύο άγγελοι που έγιναν οικογένειά μου-μας. Ευγνώμων-ες! Μαργαρίτα μου, Αλέξη μου, Στέφανε jr, κυρία Έλλη, είμαστε εδώ για πάντα! Κύριε Στέφανε… Μην αγχώνεστε, εννοείται! Τα φιλιά μας, την αγάπη μας!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tasos Anastasios Iordanidis (@iordanidis_tasos)

«Ήταν ο καλλιτεχνικός μου πατέρας»

Ο Τάσος Ιορδανίδης είναι από τους ηθοποιούς που σε συνεντεύξεις του έχει εκφράσει τον θαυμασμό του και την ευγνωμοσύνη του προς σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του το 2024 στην εκπομπή «Ακόμα Δεν Είδες Τίποτα», είχε εξομολογηθεί: «Θέλω να πω κάτι, επειδή τον είδα τώρα στις σκηνές. Έχω φτάσει να είμαι 41 στα 42, χαίρομαι πάρα πολύ που μου δόθηκε η δυνατότητα επί παραδείγματι στη “Γη της ελιάς” να βρεθώ με έναν ηθοποιό όπως είναι ο Νίκος Γαλανός. και να είμαι ο γιος του. Δηλαδή λέω, κοίτα να δεις καμιά φορά πως έρχονται τα πράγματα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tasos Anastasios Iordanidis (@iordanidis_tasos)

«Είμαι πολύ τυχερός γενικά που υπήρξα με κάποιους ανθρώπους κοντά, που θήτευσα σε κάποιους ανθρώπους κοντά και ήταν άνθρωποι πέρα από καλλιτέχνες. Όπως είναι ο Στέφανος Ληναίος και η Έλλη Φωτίου, που μας δίνουν τώρα τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε και να αρθρώνουμε τον καλλιτεχνικό μας λόγο στο θέατρο τους. Από αυτούς λοιπόν, όταν είναι και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι ανιδιοτελείς, έχεις να πάρεις πράγματα πολύ σημαντικά», είχε συνεχίσει.

Ακόμα, είχε πει ότι: «Από τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο και βέβαια έχω κρατήσει τις συμβουλές που μου έδινε. Να “μεγαλώνω αφηρημένα” κατ’ αρχάς, πάρα πολύ ωραία ατάκα αυτή που μου την έλεγε πάρα πολύ συχνά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tasos Anastasios Iordanidis (@iordanidis_tasos)

Δεν ήταν ακριβώς σαν συμβουλή αλλά “τι κάνεις πατέρα;” του έλεγα και μου απαντούσε “εδώ είμαι, μεγαλώνω αφηρημένα”. Αν κάτσεις και το επεξεργαστείς λίγο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τον έλεγα πατέρα, ναι, ήταν ο καλλιτεχνικός μου πατέρας και ουσιαστικά εκείνος μου έδωσε την σπρωξιά και με έβγαλε τότε σε έναν θεατρικό χάρτη».

Η παρουσίαση

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τάσος Ιορδανίδης εκτός από την υποκριτική, ασχολείται επαγγελματικά και με την παρουσίαση.

Ο ηθοποιός είχε αναλάβει την παρουσίαση της εκπομπής «Μπαμπά-δες». Επιπλέον, από το 2024 μαζί με την Ζωή Κρονάκη, κάνουν παρέα στο τηλεοπτικό κοινό κάθε Σαββατοκύριακο με το «Καλημέρα είπαμε;».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tasos Anastasios Iordanidis (@iordanidis_tasos)

Σχετικά με την ενασχόλησή του με την παρουσίαση, ο Τάσος Ιορδανίδης είχε πει στην Κατερίνα Καραβάτου για την εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα»: «Μέχρι τα 3 πρώτα επεισόδια πίστευα ότι είμαι ακατάλληλος. Πριν πάω στο πρώτο γύρισμα είχα πει στην Θάλεια να πάρω τους ανθρώπους να τους πω ότι έχουν κάνει λάθος. Αυτό που μου έχουν πει είναι ότι έχω μια αλήθεια. Όταν το είπα στη Θάλεια, μου απάντησε: “Τάσο δεν περίμενα αυτό που βλέπω. Ανοίγει ένας καινούργιος δρόμος μπροστά σου, ακολούθησε τον”. Είναι αυστηρή μαζί μου».

«Δυσκολεύτηκα με την επικαιρότητα. Την “άκουσα” πολλές φορές. Στην αρχή που ήταν περισσότερο ενημερωτική, κάθε Σαββατοκύριακο ξυπνούσα τέσσερις-πέντε το πρωί και διάβαζα για τα φορολογικά, για τον Τραμπ, για το τι συμβαίνει στον κόσμο», είχε προσθέσει.

Η οικογένεια με την Θάλεια Ματίκα

Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα συμπορεύονται εδώ και 18 χρόνια. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2011, ενώ στη διάρκεια της κοινής τους διαδρομής έχουν αποκτήσει δύο παιδιά: τον Δάνο που γεννήθηκε το 2013 και τη Νάγια, η οποία ήρθε στον κόσμο τον 2016.

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Μιλώντας με τη Νάνσυ Παραδεισανού στη διαδικτυακή της εκπομπή στο Youtube, είχε εξομολογηθεί: «Εμείς συζητάμε για τα πάντα. Και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα της Θάλειας. Συζητάμε για τα πάντα. Και με τα παιδιά. Με τρόπο, αλλά για τα πάντα. Δεν θα υπάρξει ποτέ ένα θέμα ταμπού, το οποίο θα πούμε “α είσαι μικρός, δεν θα το συζητήσουμε αυτό”».

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«Δεν έχω έρθει σε άβολη θέση. Ξέρεις τι κάνω όταν έρθω ενδεχομένως σε άβολη θέση; Κερδίζω χρόνο, λέγοντάς του “άσε με λίγο να το επεξεργαστώ. Δεν είμαι σίγουρος για αυτό που με ρωτάς, τι πρέπει να σου απαντήσω”. Το συζητάω και με το έτερον ήμισυ, γιατί οφείλεις να είσαι πολύ συνέταιρος σε αυτό με τον άλλον, και έτσι πορευόμαστε», είχε καταλήξει.