Αναγνωρίζετε το κοριτσάκι της φωτογραφίας; – Πρόσφατα έκανε το κοινό να ανατριχιάσει με την ερμηνεία της σε σειρά

Το πανέμορφο κοριτσάκι της φωτογραφίας, μεγάλωσε και είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ηθοποιούς της γενιάς της. Έχει ξεχωρίσει για το υποκριτικό της ταλέντο, ενώ τη σεζόν 2025-2026 συγκλόνισε και συγκίνησε εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, μέσα από την ερμηνεία της στο «Ριφιφί».

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Καταφέρατε να την αναγνωρίσετε;

Στην φωτογραφία βλέπουμε την Ευαγγελία Μουμούρη στη παιδική της ηλικία.

Ποια είναι η Ευαγγελία Μουμούρη

Η Ευαγγελία Μουμούρη γεννήθηκε στις 7 Μαΐου και είναι μία από τις πιο αγαπητές στο κοινό ηθοποιούς.

Σε συνέντευξή της το 2023, στην εκπομπή «Δύο στη μία», είχε εξομολογηθεί για τα παιδικά της χρόνια: «Είμαι μοναχοπαίδι και κόρη ναυτικού. Δεν είχα συνηθίσει να έχω τον μπαμπά μου. Τον είχα περισσότερο σαν αδελφό μου, ενώ σαν πατρικό πρότυπο είχα τον παππού μου, τον πατέρα του πατέρα μου.

Αυτός ήταν το πατρικό μου πρότυπο και τον σκέφτομαι ακόμα και τώρα. Ο μπαμπάς μου ήταν ο μικρός μου αδελφός, ας πούμε. Έτσι τον έβλεπα. Όταν ήμουν μικρή δεν τον ήθελα γιατί ερχόταν στο σπίτι, πήγαινε να με αγκαλιάσει και εγώ έβλεπα έναν ξένο. Δεν τον ήξερα. Φαντάζομαι πως για εκείνον θα ήταν πιο δύσκολο από ό,τι για μένα, αλλά μετά, όταν ερχόταν και τον συνήθισα, κάναμε ό,τι βλακείες μπορούσαμε να κάνουμε».

Εξηγώντας το από πού πήρε το όνομά της, είχε πει καλεσμένη στο «Πρωίαν Σε Είδον» το 2025: «Η γιαγιά μου είχε μία αδελφή, την Ευαγγελία, η οποία μεγάλωσε τον μπαμπά μου και τα δύο αδέλφια του και ήταν αυτή η προστάτιδά τους. Δηλαδή, όταν έπρεπε τα παιδιά να πάνε στο Γυμνάσιο, έφυγαν από το χωριό στην Κέρκυρα και τα μεγάλωνε εκείνη. Η γιαγιά μου στο χωριό. Στα 27 της έπαθε ένα ατύχημα, κάηκε, και από τότε, με το που πάει να γεννηθεί το παιδί, ο παππούς λέει: “Βεβαίως θα είναι κορίτσι και θα την πούμε Ευαγγελία”.

Είναι αυτό που κάνουν οι οικογένειες, ότι όταν κάποιος δεν έχει ολοκληρώσει τη ζωή του, το επόμενο παιδί θα πάρει όλο το κάρμα της θείας Ευαγγελίας. Ήταν ένας άνθρωπος φροντιστικός, ένας άνθρωπος που νοιαζόταν. Ξέρεις κάτι; Εγώ πάντα είμαι ανάμεσα σε δύο βάρκες, ας πούμε, που η μία λέει ότι είμαι το αστείο κορίτσι και το άλλο είναι το κορίτσι με τα μαύρα. Πολλές φορές και ταυτόχρονα. Αγκαλιάζω και τα δύο κομμάτια του εαυτού μου, γιατί όλοι είμαστε πάρα πολλά. Το έχω αποδεχτεί ότι είμαι και τα δύο».

Οι σπουδές και το πτυχίο της στη δημοσιογραφία

Η Ευαγγελία Μουμούρη είχε περάσει στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου. Ωστόσο η αγάπη της για την τέχνη της υποκριτικής την οδήγησε στο Εθνικό Θέατρο. Μάλιστα, μέχρι πρόσφατα δεν γνώριζε ότι είχε πάρει το πτυχίο της από το 2000, με την ίδια να ορκίζεται τελικά το 2024.

Περιγράφοντας τα όσα συνέβησαν, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού το 2024, η Ευαγγελία Μουμούρη είχε αναφέρει: «Ήρθε από το πουθενά αυτή η ορκωμοσία! Τη δεκαετία του ‘90 έδωσα εξετάσεις και μπήκα στο Πάντειο. Στο τέλος του πρώτου έτους, έδωσα εξετάσεις στο Εθνικό και δεν με πήρανε. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.

Πήρα Erasmus, διάβασα τόσο πολύ που πήρα την πρώτη υποτροφία για τις Βρυξέλλες. Εγώ όμως δεν ήθελα να πάω στις Βρυξέλλες κι έτσι αντάλλαξα την υποτροφία με μια συμφοιτήτριά μου που τώρα είναι και κουμπάρα μου, και πήγα στην Πορτογαλία».

«Γυρνώντας από την Πορτογαλία με το πάθος και την αγωνία να δώσω ξανά στο Εθνικό, έδωσα εξετάσεις και πέρασα! Εγώ μέχρι εκεί θυμάμαι. Πάμε τώρα στο 2024. Με παίρνει τηλέφωνο η κουμπάρα μου και μου λέει, ότι ο τότε φίλος μας που ήταν ο πρώτος άνθρωπος που είδαμε στο Πανεπιστήμιο είναι πια κοσμήτορας κι επειδή θα αλλάξει ο νόμος, όποιος δεν έχει πάρει το πτυχίο διαγράφεται.

“Δεν λες και στην Εύα να ψάξει να βρει πόσα μαθήματα χρωστάει;”. Ένα πρωί, βλέπω 3-4 κλήσεις από την κουμπάρα μου, η οποία μου λέει: “Μωρή ξεμυαλισμένη, έχεις πάρει το πτυχίο από το 2000”. Χάρηκα τόσο πολύ, σαν να ήμουν 25 ετών!», είχε συνεχίσει.

Η επιτυχημένη πορεία στην υποκριτική

Η Ευαγγελία Μουμούρη εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη τη σεζόν 1999-2000, μέσα από την σειρά «Αριστοτέλης ο Άριστος». Δείγμα της δουλειάς της στη τηλεόραση, είναι τα σίριαλ: «Το καφέ της Χαράς», «Το κόκκινο δωμάτιο», «Επτά θανάσιμες πεθερές», «Ευτυχισμένοι Μαζί», «Εθνική Ελλάδος», «Άγριες Μέλισσες» και «Ηλέκτρα».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πάμε Δανάη», η Ευαγγελία Μουμούρη είχε μιλήσει για τον ρόλο της στο «Καφέ της Χαράς», μία από τις πιο επιτυχημένες εμφανίσεις της στη μικρή οθόνη, και για το τι συνέβαινε κατά την διάρκεια των γυρισμάτων.

Συγκεκριμένα, είχε εξηγήσει ότι: «Το ρόλο της χήρας στο “Καφέ της Χαράς” μου τον πρότεινε ο Χάρης, όταν ήρθε μια μέρα στο θέατρο να δει τη Ρένια, με την οποία παίζαμε μαζί στην παράσταση. Η σκηνή που θυμάμαι περισσότερο ήταν η σκηνή που η χήρα φεύγει και την πλησιάζει η Σταυρούλα και της δίνει χρήματα για να συνεχίσει τη ζωή της. Ήταν κάτι πάρα πολύ συγκινητικό».

«Γυναίκες μου έλεγαν ότι στο σχολείο τα παιδιά συζητούσαν τι είναι έκτρωση, γιατί το έλεγαν καθαρά ότι είχε κάνει έκτρωση ο χαρακτήρας μου. Στην τελευταία σκηνή που η χήρα έπαιρνε το βαλιτσάκι της κι έφευγε, γύρισα και είδα της Τζόυς, ακόμα θυμάμαι τη ματιά της.

Το πιο αστείο περιστατικό ήταν ότι επειδή έπρεπε να έχω… πλούσια τα ελέη, είχα πάρει ένα σουτιέν της μαμάς μου και έβαζα από κάτω χαρτί κουζίνας. Και μια μέρα στο σετ δεν υπήρχε χαρτί. Όταν ο κόσμος με έβλεπε στο δρόμο δεν έλεγαν “να η αντροχωρίστρα”. Μου έλεγαν πιο πολύ “τι σέξι που είσαι, τι θηλυκό είσαι”», είχε προσθέσει.

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος στο «Ριφιφί»

Τη σεζόν 2025-2026, κυκλοφόρησε το «Ριφιφί», σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο των Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρα Σάκαλη. Η Ευαγγελία Μουμούρη ανέλαβε τον ρόλο της «Όλγας Αθανασοπούλου», συγκινώντας το κοινό με την ερμηνεία της.

Όταν η Μαρία Ηλιάκη είχε μιλήσει με πολύ όμορφα λόγια για την σειρά, σε συνέντευξη της Ευαγγελίας Μουμούρη στο «Νωρίς-Νωρίς», η ηθοποιός είχε απαντήσει: «Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δέχομαι το κομμάτι που μου αναλογεί, θέλω όμως να κάνω και μία ειδική μνεία στο κομμάτι που δεν μου αναλογεί. Εννοώ στη παραγωγή, στη σκηνοθεσία, στους συναδέλφους, στο κείμενο. Δηλαδή ο Ρίσβας και η Σακαλή έγραψαν ένα κείμενο το οποίο είναι… Δεν μπορούσες να πεις “μπορώ να πω αυτό, αντί για αυτό;”. Σας ορκίζομαι, που τα κείμενα τα βλέπω ιερά και παλεύω να τα κάνω πιο ιερά, αυτό ήταν από μόνο του έτοιμο».

«Ήταν πολύ ωραία. Και γελάσαμε, και κλάψαμε. Κοίτα, το θέμα, πέρα από το ριφιφί, έχει να κάνει και με μια αληθινή ιστορία. Δηλαδή, τι να κάνεις; Και μόνο τα λόγια να πεις σε αυτή την αληθινή ιστορία, μιας οικογένειας που χάνει το παιδί της, τι να κάνεις; Τι να πεις;

Αλλά είμαι πολύ ευτυχισμένη που έκανα αυτή τη δουλειά. Με πήραν τηλέφωνο άνθρωποι που δεν με ήξεραν. Μου έστειλαν μηνύματα συνάδελφοι από τη δουλειά, και λέω κοίτα να δεις που υπάρχει μία αλληλεγγύη. Ήμουν για δύο μήνες συγκινημένη. Και λέω κοίτα τι αγάπη παίρνω από τους ανθρώπους της δουλειάς, που μας ενώνει η δουλειά και τίποτα άλλο», είχε καταλήξει.

Ο κινηματογράφος και το θέατρο

Στον κινηματογράφο η Ευαγγελία Μουμούρη εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1996, στη ταινία «Άδης». Το κοινό την έχει παρακολουθήσει επίσης στις ταινίες: «Ισοβίτες», «Success Story» και «…Για Πάντα».

Μεγάλη είναι και η αγάπη της για το θέατρο. Ενδεικτικά έχει συμμετάσχει στις παραστάσεις: «Πάμε απ’ την αρχή», «Priscilla, η βασίλισσα της ερήμου», «Αριστοφανιάδα», «Προσοχή, ο φίλος δαγκώνει», «Κάποτε στον Βόσπορο», «Το έκτο πάτωμα», «Λωξάντρα», «Νίκη» και «Οικογένεια Άνταμς».

Καλεσμένη στην πρεμιέρα της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» το 2025, η Ευαγγελία Μουμούρη είχε πει: «Μου αρέσει πάρα πολύ να ελέγχω τα πράγματα πάνω στη σκηνή, δηλαδή σαν να λέμε ότι θέλω να ελέγχω τα πάντα εννοώ και γύρω από τη σκηνή, ώστε επάνω στη σκηνή να έχω στα πούπουλα το ανεξέλεγκτο».

«Όταν κάποιος με βγάλει από αυτή τη συνθήκη υποφέρω. Με τα χρόνια νόμιζα ότι μπορώ να το αντιμετωπίσω, είμαι ακριβώς το ίδιο όπως πριν από 25 χρόνια. Δεν μπορώ. Εγώ μπαίνω με την ψυχή μου στο θέατρο. Αν κάποιος πάει και μου γρατζουνίσει την ψυχή μου, δεν το θέλω, δεν περνάω καλά. Το καλύτερο που μπορεί να τύχει σε συνεργασία, είναι να σε κοιτάει στα μάτια και να ξέρεις ότι παίζουμε μαζί», είχε προσθέσει.

Η προσωπική ζωή

Η Ευαγγελία Μουμούρη συμπορεύεται εδώ και αρκετά χρόνια με τον Αλέξανδρο Μαμμόπουλο. Το ζευγάρι έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, ενώ προτιμάει να κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το 2026, καλεσμένη στο «Στούντιο 4», η Ευαγγελία Μουμούρη είχε αναφερθεί στο γεγονός πως πήγε να υπογράψει με τον σύζυγό της σύμφωνο συμβίωσης, φορώντας γούνα και μαγιό.

«Δεν ακούγεται πολύ ωραίο αυτό. Η ιστορία είναι ότι είπαμε με τον σύντροφό μου να πάμε να κάνουμε ένα σύμφωνο συμβίωσης. Και μου λέει ο Αλέξανδρος: “Πάω τώρα στο ΚΕΠ, να βγάλω μία βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης”. Περίμενα εγώ στο σπίτι, να κάνει την βεβαίωση. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: “Δεν ξέρω, εδώ πέρα λέει ότι είμαι ακόμα παντρεμένος”. Είχε έναν άλλο γάμο πριν, που είχε χωρίσει», είχε περιγράψει.

«Έκλεισα το τηλέφωνο και φοράω το μαγιό για να πάω στο κολυμβητήριο. Λέω: “Αφού δεν θα παντρευτώ, μην χάσω και το κολυμβητήριο”. Έκανε κρύο και είχα μία ψεύτικη γούνα, την έβαλα από πάνω και πήγα. Λίγο πριν βγω με την τσάντα του κολυμβητηρίου, με πήρε τηλέφωνο, μου είπε ότι είχε γίνει λάθος και να πάμε. Στο σπίτι ήμουν, αλλά δεν θα άλλαζα. Δεν έχουμε ούτε μία φωτογραφία», είχε συνεχίσει.