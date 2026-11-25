Με χιουμοριστικά σχόλια, μια απρόσμενη «απόδραση» στους θάμνους και αναφορές στη νέα Αίθουσα Χορού του Λευκού Οίκου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τελετή απονομής προεδρικής χάρης σε δύο γαλοπούλες (Φρίντομ και Φέδερς) για την Ημέρα των Ευχαριστιών, από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η τελετή

Ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε την Τρίτη χάρη για τις Ευχαριστίες σε δύο γαλοπούλες με τα ονόματα Φρίντομ (Freedom) και Φέδερς (Feathers), κατά τη διάρκεια τελετής στον Λευκό Οίκο.

Και οι δύο γαλοπούλες γλίτωσαν το ενδεχόμενο να καταλήξουν στο τραπέζι του δείπνου για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ωστόσο μόνο η Φρίντομ παρέστη στην εκδήλωση στο Νότιο Γκαζόν του Λευκού Οίκου.

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Το κοινό είχε κληθεί να ψηφίσει διαδικτυακά προκειμένου να αποφασίσει ποιο από τα δύο πουλιά, με καταγωγή από τη Δυτική Βιρτζίνια, θα λάμβανε τη διά ζώσης τιμή. Και τα δύο θα ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους στο Πανεπιστήμιο Texas A&M.

Μια εύσωμη γαλοπούλα με πλατύ στήθος, ονόματι Φέδερς, αναστατώθηκε πριν από την προεδρική χάρη και έτρεξε προς τους θάμνους, προτού ο Τραμπ προλάβει να της χαρίσει τη ζωή.

Η συγκεκριμένη παράδοση, που μετρά 38 χρόνια, διαταράχθηκε στιγμιαία καθώς το πουλί τράπηκε σε φυγή, αφήνοντας πίσω τη φίλη του, Φρίντομ.

«Η Φέδερς έτρεξε στους θάμνους. Θα δώσουμε χάρη και στη Φέδερς», είπε ο Τραμπ.

Αφού ευχήθηκε στους Αμερικανούς καλές γιορτές και έκανε μια ανασκόπηση όσων θεωρεί επιτυχίες της κυβέρνησής του, ο Τραμπ τοποθέτησε το χέρι του στην πλάτη του πουλιού με τα λευκά φτερά και ανακοίνωσε τη χάρη.

«Συγχαρητήρια», είπε ο Τραμπ στη γαλοπούλα ανακατεύοντας απαλά τα φτερά στην πλάτη της. Στη νέα τους ζωή στο Texas A&M, όπως είπε ο Τραμπ, οι γαλοπούλες «θα επευφημούν καθώς οι Aggies κερδίζουν αγώνες — τον έναν αγώνα μετά τον άλλον».

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«Αυτό δεν ήταν ποτέ το φόρτε μου», εξήγησε ο ευαίσθητος με τα μικρόβια Αμερικανό Πρόεδρος, τοποθετώντας απαλά το χέρι του στη Φρίντομ.

«Θέλω απλώς να πω ότι εσύ και η Φέδερς, από αυτή τη στιγμή, έχετε πλήρη και απόλυτη χάρη».

Κατά ειρωνικό τρόπο, πριν από την τελετή, ο Λευκός Οίκος λάνσαρε στην ιστοσελίδα του ένα παιχνίδι με τίτλο «Gobble Getaway», το οποίο βασίζεται στην ιδέα μιας γαλοπούλας που τρέχει στο Νότιο Γκαζόν για να ξεφύγει από έναν «Chef Carver» οπλισμένο με απόχη.

Το ζευγάρι των πουλιών, βάρους περίπου 18 κιλών το καθένα, προήλθε από το Deans Gap Farm στη Δυτική Βιρτζίνια και θα μεταβεί στο Πανεπιστήμιο Texas A&M για να περάσει εκεί το υπόλοιπο της ζωής του, αντί να γίνει ένα λαχταριστό γεύμα ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Ππερίπου 30 εκατομμύρια γαλοπούλες εκτιμάται ότι θα μπουν στους φούρνους των Αμερικανών για το μεγάλο τραπέζι της Πέμπτης, σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Γαλοπούλας.

Τα ονόματα, η νέα Αίθουσα Χορού και η ιστορία του εθίμου

Τα ονόματά τους αποφασίστηκαν μέσω δημόσιας ψηφοφορίας, αν και ο Τραμπ έδειξε να μην εντυπωσιάζεται.

«Οι γαλοπούλες που τιμώνται σήμερα φέρουν τα ονόματα Φρίντομ και Φέδερς. Δεν ξέρω», είπε απρόθυμα. «Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Δηλαδή, έχω ακούσει και καλύτερα».

«Είναι κάπως τραβηγμένο».

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Σύμφωνα με την παράδοση του Λευκού Οίκου, που επισημοποιήθηκε από τον πρώην πρόεδρο Τζορτζ Μπους το 1989, αφού ο Ρόναλντ Ρίγκαν είχε κάνει ένα αστείο περί χάρης σε γαλοπούλα κατά τη διάρκεια της θητείας του, τα πουλιά πέρασαν τη νύχτα της Δευτέρας στο πολυτελές ξενοδοχείο Willard.

Ωστόσο, ο Τραμπ αποκάλυψε σχέδια ώστε στο μέλλον τα τυχερά πουλιά να φιλοξενούνται στη νέα Αίθουσα Χορού (Ballroom) του Λευκού Οίκου, για την οποία μίλησε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό.

«Μου λένε ότι στο πλαίσιο αυτής της μακρόχρονης παράδοσης, αυτά τα εξαίσια ζώα έμεναν το βράδυ στο κοντινό ξενοδοχείο Willard. Δυστυχώς, επί 200 χρόνια, ο Λευκός Οίκος δεν διέθετε κατάλληλους χώρους φιλοξενίας για τόσο διακεκριμένους καλεσμένους», παραπονέθηκε ο Τραμπ.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι του χρόνου θα μπορούμε να έχουμε έναν ειδικό χώρο ακριβώς εκεί δίπλα, σε εκείνη τη μάλλον μικρή Αίθουσα Χορού», αστειεύτηκε. «Χτίζεται με ταχείς ρυθμούς. Είναι μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Είναι ακριβώς εντός προϋπολογισμού και θα είναι ένα από τα πιο ασφαλή μέρη».

«Είναι ένα στρατιωτικό συγκρότημα-αίθουσα χορού».

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε στο πλευρό του τη Μελάνια Τραμπ και πολλούς αξιωματούχους του υπουργικού συμβουλίου, είπε ότι η απονομή χάρης στις γαλοπούλες του επόμενου έτους θα πραγματοποιηθεί στη νέα Αίθουσα Χορού του Λευκού Οίκου, όπου οι κατασκευαστικές εργασίες συνεχίζονταν ακόμη και την ώρα που εκείνος εκφωνούσε την ομιλία του.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι οι γαλοπούλες θα φυλάσσονται με ασφάλεια στη υπό κατασκευή Αίθουσα Χορού του Λευκού Οίκου, την οποία περιέγραψε ως «θωρακισμένη απέναντι σε πυραύλους, drones, σφαίρες και οτιδήποτε άλλο».

Η εθνική τελετή παρουσίασης γαλοπούλας των Ευχαριστιών στον Λευκό Οίκο ανάγεται στο 1947, όταν οι γαλοπούλες παρουσιάζονταν αρχικά πριν χρησιμοποιηθούν για το δείπνο. Αρκετοί πρόεδροι, όπως ο Ρίγκαν, έστελναν τις γαλοπούλες πίσω σε φάρμες πριν καθιερωθεί το έθιμο της χάρης.

«Δυνάμει των τεράστιων εξουσιών που μου παρέχει το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα απονείμω πλήρη, απόλυτη και άνευ όρων χάρη, πράγμα που σημαίνει ότι θα ζήσουν για πάντα, σε δύο υπέροχες γαλοπούλες των Ευχαριστιών», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στην παράδοση.