Θα μπορούσε να είναι το χωριό του Αϊ Βασίλη στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας, όμως είναι το σπίτι του Νικηφόρου Σταύρου – Καντεράκη, του 15χρονου αγοριού από τα Χανιά, που κάθε χρόνο, μετατρέπει το σπίτι του σε Χριστουγεννιάτικο χωριό.

Κάθε χρόνο, ο ανήλικος αυξάνει τον στολισμό, τον οποίο μάλιστα φέτος άρχισε από τις 28 Σεπτεμβρίου και τον ολοκλήρωσε στα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ίδιος στο CRETA24.

Όπως είπε, τα στολίδια σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές έχουν διπλασιαστεί, αυξήθηκαν οι κατασκευές, ενώ έχει στολίσει περίπου 40 χριστουγεννιάτικα δέντρα και περισσότερες από 100 σειρές με λαμπιόνια.

Η φάτνη είναι χειροποίητη, την οποία κατασκευάζει ο ίδιος, ενώ ο 15χρονος αποκάλυψε ποιο είναι το αγαπημένο του δέντρο.

Στο σπίτι βρέθηκε και ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και υπεύθυνος στολισμού Χανίων Νεκτάριος Ψαρουδάκης, ο οποίος ξεναγήθηκε από τον 15χρονο, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από τον στολισμό.

«Είναι ένα πανέμορφο σκηνικό το οποίο δείχνει ότι τα Χριστούγεννα έχουν ξεκινήσει και έχουν πολλά να δείξουν ακόμα και στις γειτονιές των Χανίων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ψαρουδάκης, ο οποίος έκανε και μια πρόταση προς τον 15χρονο Νικηφόρο.

«Παλιά στολίδια που έχουμε στις αποθήκες του Δήμου Χανίων, θα θέλαμε να μας βοηθήσει έτσι ώστε με τη δημιουργικότητα που έχει, την φαντασία που τον κατέχει να ανακατασκευάσουμε αυτά τα παλιά στολίδια και να κοσμήσουμε πάρκα και δημόσιους χώρους έξω από το σπίτι του για την επόμενη χρονιά». Ο 15χρονος Νικηφόρος δέχθηκε με χαρά.

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