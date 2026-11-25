Η έξοδος του τουρκικού ωκεανογραφικού «Τσεσμέ» νότια του Καστελλόριζου επαναφέρει στο προσκήνιο την πάγια τακτική της Άγκυρας να αμφισβητεί εμπράκτως την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Στην ανάλυση στο enikos.gr εξετάζουμε τις τεχνικές δυνατότητες του σκάφους, τη μεθοδολογία πρόκλησης τετελεσμένων, καθώς και τα διπλωματικά αδιέξοδα που ωθούν την Τουρκία σε κινήσεις εντυπωσιασμού μετά τις διεθνείς αντιδράσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η νέα κινητικότητα που καταγράφεται στην Ανατολική Μεσόγειο, με την έξοδο του τουρκικού υδρογραφικού-ωκεανογραφικού σκάφους TCG Çeşme (A-599) σε θαλάσσια περιοχή νότια του συμπλέγματος της Μεγίστης, δεν αποτελεί ένα τυχαίο ή μεμονωμένο επιχειρησιακό γεγονός. Αντιθέτως, εντάσσεται σε έναν ευρύτερο, μεθοδικά σχεδιασμένο αναθεωρητικό χάρτη, ο οποίος επανέρχεται στο προσκήνιο κάθε φορά που η Άγκυρα αισθάνεται ότι οι περιφερειακές εξελίξεις την προσπερνούν. Η επιλογή της συγκεκριμένης θαλάσσιας περιοχής φέρει ισχυρότατο γεωπολιτικό συμβολισμό, καθώς το Καστελλόριζο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής στρατηγικής στην Ανατολική Μεσόγειο και το σημείο όπου τέμνονται τα συμφέροντα και οι θαλάσσιες ζώνες της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

Μέσω της παρουσίας ενός κρατικού ερευνητικού σκάφους στη συγκεκριμένη ζώνη, η τουρκική ηγεσία επιχειρεί να δώσει υλική υπόσταση στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» (Mavi Vatan), αμφισβητώντας στην πράξη το θεμελιώδες αξίωμα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS) ότι τα νησιά διαθέτουν πλήρη επήρεια σε υφαλοκρηπίδα και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). Για την Άγκυρα, η αναγνώριση θαλασσίων ζωνών στο σύμπλεγμα της Μεγίστης ισοδυναμεί με γεωγραφικό εγκλωβισμό της στον κόλπο της Αττάλειας και αποκοπή της από τη λεκάνη της Λεβαντίνης (ή Θάλασσα του Λεβάντε – είναι το ανατολικότερο και βαθύτερο τμήμα της Μεσογείου Θάλασσας), γι’ αυτό και επιδιώκει συστηματικά να αποδείξει ότι η περιοχή δεν τελεί υπό ελληνική δικαιοδοσία, αλλά αποτελεί χώρο δικής της ευθύνης και κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η μεθοδολογία των «γκρίζων ζωνών»

Η μεθοδολογία που ακολουθεί η τουρκική πλευρά για τη συντήρηση της έντασης δεν βασίζεται στη λογική μιας άμεσης στρατιωτικής σύρραξης, η οποία θα είχε ανυπολόγιστο κόστος, αλλά στη συστηματική κατασκευή «γκρίζων» θαλάσσιων ζωνών μέσω της εργαλειοποίησης διεθνών διαδικασιών ναυτιλιακής ασφάλειας. Κεντρικό εργαλείο αυτής της τακτικής είναι η έκδοση παράτυπων αγγελιών προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας, με τις οποίες η Τουρκία δεσμεύει περιοχές εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και εντός της περιοχής ευθύνης του ελληνικού συστήματος NAVTEX. Με τον τρόπο αυτό, η Άγκυρα επιχειρεί να οικειοποιηθεί αρμοδιότητες έρευνας και διάσωσης, καθώς και αδειοδότησης επιστημονικών ερευνών, επιδιώκοντας να δημιουργήσει σύγχυση ως προς το ποιος ασκεί πραγματικό έλεγχο στη θάλασσα.

Πρόκειται για μια στρατηγική σταδιακής φθοράς και συσσώρευσης τετελεσμένων επί του πεδίου. Ο απώτερος στόχος της τουρκικής διπλωματίας είναι διττός: αφενός να εθίσει τη διεθνή κοινότητα στην εικόνα ότι οι συγκεκριμένες θαλάσσιες εκτάσεις είναι «διαφιλονικούμενες» και αφετέρου να δημιουργήσει ένα νομικό και πολιτικό κεκτημένο. Σε περίπτωση που στο μέλλον οι δύο χώρες οδηγηθούν σε διαπραγματεύσεις οριοθέτησης ή σε κάποιο διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, όπως το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, η Άγκυρα επιθυμεί να διαθέτει έναν φάκελο γεμάτο από ερευνητικές αποστολές, NAVTEX και καταγεγραμμένη παρουσία, ώστε να υποστηρίξει ότι άσκησε αδιάλειπτα δικαιώματα στην περιοχή χωρίς να αποδεχθεί ποτέ τις ελληνικές θέσεις.

Τεχνικές δυνατότητες του «Τσεσμέ»

Σε καθαρά επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο, ωστόσο, οι δυνατότητες του «Τσεσμέ» απέχουν παρασάγγας από εκείνες των σύγχρονων σεισμογραφικών πλοίων που διαθέτει η τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου (TPAO), όπως το «Oruç Reis» ή το «Barbaros Hayreddin Paşa». Το TCG Çeşme είναι ένα παλαιάς τεχνολογίας ωκεανογραφικό και υδρογραφικό σκάφος, κλάσης Silas Bent, το οποίο ναυπηγήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1960 και παραχωρήθηκε στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Ο επιστημονικός του εξοπλισμός περιορίζεται στη βυθομέτρηση, τη χαρτογράφηση του ανάγλυφου του βυθού, τη μέτρηση της αλατότητας, της θερμοκρασίας, της πυκνότητας των υδάτων και των θαλάσσιων ρευμάτων, καθώς και στη συλλογή δειγμάτων ιζημάτων.

Το κρίσιμο στοιχείο που υπογραμμίζουν οι ναυτικοί αναλυτές είναι ότι το «Τσεσμέ» δεν διαθέτει κανόνια αέρος, ούτε ρυμουλκούμενα σεισμικά καλώδια (streamers), γεγονός που καθιστά τεχνικά αδύνατη τη διενέργεια βαθέων σεισμικών ερευνών για τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Επιπλέον, η πλεύση του δεν απαιτεί την ανάπτυξη ενός ολόκληρου στολίσκου φρεγατών και υποβρυχίων για την προστασία του, όπως συνέβαινε στις μεγάλες κρίσεις του 2020 με το «Oruç Reis». Συνεπώς, η παρουσία του στην ευρύτερη περιοχή της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας δεν συνιστά ουσιαστική έρευνα εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, αλλά μια προσεκτικά υπολογισμένη κίνηση συμβολικού και πολιτικού χαρακτήρα. Η Άγκυρα επιλέγει ένα «ήπιο» εργαλείο για να υπενθυμίσει τις διεκδικήσεις της, διατηρώντας το επιχειρησιακό κόστος χαμηλό και αποφεύγοντας μια ανεξέλεγκτη στρατιωτική κλιμάκωση που θα δυναμίτιζε το κλίμα των ελληνοτουρκικών επαφών.

Τα μηνύματα προς την Αθήνα, ΗΠΑ, ΕΕ

Παρά τους εμφανείς τεχνικούς περιορισμούς του πλοίου, τα πολιτικά και διπλωματικά μηνύματα που εκπέμπει η τουρκική ηγεσία είναι σαφή και απευθύνονται σε πολλαπλούς αποδέκτες. Προς την Αθήνα, το μήνυμα είναι ότι η πολιτική των «ήρεμων νερών» και η πρόοδος στον πολιτικό διάλογο και τη θετική ατζέντα δεν συνεπάγονται υποχώρηση της Τουρκίας από τις πάγιες διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα καθιστά σαφές ότι διαχωρίζει τη βελτίωση του διμερούς κλίματος από τα ζητήματα κυριαρχίας και θαλασσίων ζωνών, προειδοποιώντας ότι κάθε ελληνική πρωτοβουλία —όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων ή η προώθηση υποθαλάσσιων ενεργειακών έργων— θα βρίσκει μπροστά της την τουρκική αντίδραση επί του πεδίου.

Ταυτόχρονα, η κίνηση αυτή στοχεύει στη διεθνή κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους μεγάλους ενεργειακούς και τηλεπικοινωνιακούς ομίλους. Η Τουρκία επιχειρεί να προβάλει τον εαυτό της ως τον αναπόφευκτο γεωγραφικό και γεωπολιτικό ρυθμιστή της Ανατολικής Μεσογείου, στέλνοντας το σήμα ότι κανένα έργο υποδομής —είτε πρόκειται για αγωγούς φυσικού αερίου, είτε για ηλεκτρικές διασυνδέσεις, είτε για δίκτυα οπτικών ινών— δεν μπορεί να υλοποιηθεί με ασφάλεια και ασφάλεια δικαίου εάν αγνοεί τις τουρκικές αξιώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, προσπαθεί να εισαγάγει παράγοντα γεωπολιτικού ρίσκου στους σχεδιασμούς τρίτων χωρών και επενδυτών, ελπίζοντας να προκαλέσει καθυστερήσεις ή αναθεωρήσεις έργων που παρακάμπτουν την τουρκική επικράτεια.

Το διπλωματικό αδιέξοδο της Άγκυρας

Πίσω από αυτή την επίδειξη παρουσίας στη θάλασσα, ωστόσο, διακρίνεται η αμηχανία της τουρκικής διπλωματίας απέναντι σε μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται ερήμην της. Η υπογραφή του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου το 2019, αντί να λειτουργήσει ως ασπίδα για τις τουρκικές θέσεις, προκάλεσε μια αλυσιδωτή αντίδραση που οδήγησε την Άγκυρα σε στρατηγική απομόνωση. Η Αθήνα και το Κάιρο απάντησαν με τη συμφωνία μερικής οριοθέτησης ΑΟΖ το 2020, η οποία εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο και ακυρώνει στην πράξη τις αυθαίρετες συντεταγμένες της Άγκυρας και της Τρίπολης, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επανειλημμένα καταδικάσει το τουρκολιβυκό σύμφωνο ως νομικά ανυπόστατο.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική για τα όρια της τουρκικής επιρροής είναι η διαμάχη γύρω από την πόντιση υποθαλάσσιων καλωδίων στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα προσπάθησε το προηγούμενο διάστημα να επιβάλει το δικό της αφήγημα, απαιτώντας από ξένες κυβερνήσεις και εταιρείες να ζητούν αποκλειστικά την τουρκική άδεια για έρευνες και εργασίες πόντισης σε περιοχές που επικαλύπτονται από την αυτοανακηρυχθείσα τουρκική υφαλοκρηπίδα. Η διπλωματική πραγματικότητα, ωστόσο, διέψευσε τις προσδοκίες της. Χαρακτηριστική είναι η στάση της Γαλλίας, η οποία, μέσω ρηματικών διακοινώσεων και διπλωματικών κινήσεων για τη διέλευση καλωδίων από την περιοχή, απέφυγε να νομιμοποιήσει τις μονομερείς τουρκικές αξιώσεις, απευθυνόμενη παράλληλα και στην Αίγυπτο και αναγνωρίζοντας τις διεθνώς κατοχυρωμένες δικαιοδοσίες των παράκτιων κρατών.

Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα για το γόητρο της τουρκικής διπλωματίας, καθώς κατέδειξε ότι ισχυροί διεθνείς δρώντες δεν αποδέχονται στο ελάχιστο τον χάρτη της «Γαλάζιας Πατρίδας» ως βάση συνεννόησης. Υπό αυτό το πρίσμα, η έξοδος του «Τσεσμέ» νότια του Καστελλόριζου ερμηνεύεται ως μια αντανακλαστική αντίδραση της Άγκυρας στο διπλωματικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει. Όταν η διπλωματική οδός και οι νομικές κατασκευές αποτυγχάνουν να πείσουν τη διεθνή κοινότητα, η Τουρκία καταφεύγει στην πάγια τακτική της παρουσίας επί του πεδίου, επιχειρώντας να θορυβήσει και να υπενθυμίσει την ύπαρξή της, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει έστω και επικοινωνιακά το χαμένο έδαφος στην Ανατολική Μεσόγειο.