Δείτε σε απευθείας μετάδοση τη συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητοτάκη με τον Νικόλαο Καραμούζη, Πρόεδρο της Grant Thornton Consulting στην Ελλάδα, και τον Βασίλη Καζά, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grant Thornton Ελλάδας, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold: Connected Intelligence – The Future Advantage» («Το Μέλλον Ξεδιπλώνεται: Συνδεδεμένη Νοημοσύνη – Το Μελλοντικό Πλεονέκτημα»), που διοργανώνει η Grant Thornton Ελλάδας, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

https://www.youtube.com/watch?v=Ovtc7su9Rgs