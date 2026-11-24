Την αναθεώρηση προς τα πάνω όλων των προβλέψεων της ελληνικής οικονομίας έως το 2030, μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού που παρουσιάζεται, αύριο, στο υπουργικό συμβούλιο, προανήγγειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο 4ο ET Forum «Η Ελλάδα του αύριο, σήμερα». Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε επίσης ότι έως το 2030 το δημόσιο χρέος θα μειωθεί στο 110% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, το τουριστικό προϊόν στην Ελλάδα θα αυξάνει την προστιθέμενη αξία του τα επόμενα χρόνια και θα αφήνει ακόμη μεγαλύτερο αποτύπωμα στην εθνική οικονομία. Ενώ, σε ό,τι αφορά στην αγροτική παραγωγή, υπάρχουν διαρθρωτικές προκλήσεις και κάποιες παράμετροι που έχουν σχέση π.χ. με το κόστος παραγωγής που συνδέεται και με το κόστος ενέργειας. Και εκεί, είπε, δρομολογούνται επενδύσεις, αρδευτικά έργα, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη έμφαση στη μεταποίηση, στο τελικό προϊόν όπως αυτό θα φτάσει στο διεθνές ράφι, με δεδομένο το ότι πρέπει να υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερα κίνητρα για συγχωνεύσεις στον αγροτικό τομέα.

Ο υπουργός έκανε λόγο για μια γραμμή άμυνας στις διεθνείς εξελίξεις, η οποία είναι η πολιτική και η οικονομική σταθερότητα, προσθέτοντας ότι εάν κάποιος δει τα δεκαετή ομόλογα των G7, η Ελλάδα αυτήν τη στιγμή δανείζεται καλύτερα από τους τέσσερις. Υπάρχει και μια άλλη γραμμή άμυνας, που λέγεται Ευρώπη, ανέφερε. Και δήλωσε ότι τα διακυβεύματα, τα οποία έχουμε μπροστά μας, πρέπει να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε ολοένα και περισσότερο μέσα από τον ευρωπαϊκό μανδύα.

Επεσήμανε, εξάλλου, ότι «δεν είναι το εκλογικό ημερολόγιο αυτό που ορίζει την κυβερνητική συμπεριφορά ή τις δημοσιονομικές επιλογές. Το δοκιμάσαμε αυτό στο παρελθόν. Δεν πήγε και πάρα πολύ καλά για κανέναν. Ούτε για τη χώρα, ούτε για τους πολίτες. Η κυβέρνηση δρα υπεύθυνα και θα συνεχίσει να δρα υπεύθυνα ακριβώς για να μπορέσει να κάνει τη διαφορά στη ζωή του κόσμου».

Αναλυτικά η συζήτηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη

Δημοσιογράφος: Καλημέρα κύριε υπουργέ Οικονομικών και πρόεδρε του Eurogroup. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω που τιμάτε με την παρουσία σας το Forum του «Ελεύθερου Τύπου». Κύριε υπουργέ, βλέποντας νωρίτερα που παρουσιάσαμε τα ευρήματα μιας δημοσκόπησης, της Palmos Analysis, για το τι πιστεύουν και τι θέλουν οι Έλληνες πολίτες για το 2030…. Το 38% των πολιτών θέτει ως στόχο μια χώρα με υψηλότερα εισοδήματα και καλύτερες θέσεις εργασίας. Και το 27%, μια χώρα με σύγχρονες υποδομές και καλύτερη ποιότητα ζωής. Όλα αυτά, την ίδια ώρα που η μεσαία τάξη επιβαρύνεται από την ακρίβεια λόγω της ενεργειακής κρίσης. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα.

Πόσο εφικτό είναι να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτουν οι πολίτες, οι οποίοι έχουν σχέση κυρίως με τα εισοδήματά τους, και επειδή είστε ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός, να περιμένουμε νέα μέτρα στήριξης το 2027; Πέρα από όσα έχουν ήδη ληφθεί;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Καλημέρα σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω στις εργασίες του σημερινού συνεδρίου. Να πω ότι σε σχέση με αυτό που λέτε, αυτό που περιγράφουν οι πολίτες στη δημοσκόπηση, κατ’ εμέ, είναι και ο στόχος και αυτής αλλά και της επόμενης περιόδου. Να μπορέσει πραγματικά η ανάπτυξη την οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο σύνολο των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας να διαχυθεί σε κάθε νοικοκυριό, να φτάσει σε κάθε σπίτι. Και ξέρετε, ειδικά σε ό,τι αφορά το 2030, απλώς να προσθέσω το ότι αύριο θα παρουσιάσω στο υπουργικό συμβούλιο τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό μαζί με τον προϋπολογισμό. Προφανώς δεν μπορώ να σας δώσω πριν την παρουσίαση τα ακριβή στοιχεία. Αλλά αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι θα αναθεωρήσουμε όλες τις προβλέψεις για το 2030 και για όλη την περίοδο μέχρι το 2030 προς τα πάνω, σε σχέση με τις αναπτυξιακές επιδόσεις. Άρα, αν τα βάλει κανείς κάτω όλα μαζί, η Ελλάδα το 2030 θα είναι μια χώρα που θα έχει χρέος κοντά στο 110% του ΑΕΠ.

Θυμίζω ότι είχαμε φτάσει πάνω από το 200% μετά τον COVID-19, κοντά στο 210%. Και ανήκω και σε μια γενιά η οποία παρέλαβε και τον λογαριασμό από την προηγούμενη, με πολύ κακούς όρους. Άρα, το γεγονός ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα δημοσιονομικά ισχυρή, ότι η αναπτυξιακή μας επίδοση είναι διπλάσια από την ευρωπαϊκή σε δύσκολους καιρούς. Περιγράψατε προηγουμένως μια διεθνή πραγματικότητα, η οποία έχει τις δικές της προκλήσεις… όλα αυτά είναι κεκτημένα, πάνω στα οποία οφείλουμε να χτίσουμε για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε όλα αυτά τα οποία λέτε. Και ειδικά σε ό,τι αφορά τον δημοσιονομικό χώρο, να επαναλάβω κάτι το οποίο για εμένα είναι πολύ σημαντικό: διαπραγματευόμαστε κυριολεκτικά κάθε μέρα. Το οικονομικό επιτελείο αλληλεπιδρά με τις Βρυξέλλες καθημερινά. Στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών κανόνων, υπάρχει μια διαρκής διαπραγμάτευση για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο που έχεις, για να μπορέσει να επιστρέψει πίσω στους πολίτες.

Ο κύριος Πετραλιάς, ο κύριος Μαρκόπουλος, εγώ και οι συνεργάτες μας… κάθε μέρα αλληλεπιδρούμε με τις Βρυξέλλες για να μπορούμε να βλέπουμε ποιος είναι αυτός ο χώρος, γιατί είναι δυναμικά τα στοιχεία της οικονομίας, και τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να επιστρέψει πίσω στους πολίτες. Στην παρούσα φάση, ο διαθέσιμος χώρος αντανακλάται στο κείμενο του προϋπολογισμού, το οποίο κατέθεσα στην Βουλή- εκ των πραγμάτων- αλλά από εκεί και πέρα, αυτή είναι μια διαδικασία η οποία θα έχει διάρκεια και η οποία έχει και μια καθημερινή τριβή.

Δημοσιογράφος: Μάλιστα. Ρωτώντας τους πολίτες για ποιον τομέα πιστεύουν ότι θα έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο έως το 2030, οι απαντήσεις είναι 66% τουρισμός και 54% ψηφιακός μετασχηματισμός. Παράλληλα, θεωρούν ότι στην ανάπτυξη της οικονομίας θα συμβάλλει κατά 39% ο τουρισμός, κατά 15% ο πρωτογενής τομέας και κατά 13% η τεχνολογία και η καινοτομία. Και εδώ υπάρχει κάτι περίεργο. Έχουμε τρεις εντελώς διαφορετικούς κλάδους. Είναι ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός και η ψηφιακή τεχνολογία. Ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η στρατηγική σε αυτούς τους τρεις τομείς για να προχωρήσουμε παρακάτω;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ειδικά σε ό,τι αφορά στον τουρισμό, υπάρχουν πράγματα στα οποία επενδύουμε και ως κυβέρνηση, αλλά και τα οποία συζητάμε και σε αντίστοιχες συζητήσεις και σε στοχευμένα συνέδρια εδώ και χρόνια: η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, το να μπορέσουμε να εντάξουμε προορισμούς στη χώρα μας που ακόμη δεν απευθύνονται στον βαθμό που θα μπορούσαν σε ένα διεθνές ακροατήριο στο ευρύτερο τουριστικό μας προϊόν… είναι σίγουρα η καλύτερη σύνδεση του τόπου, των παραγωγών των προϊόντων του κάθε τόπου, με τα ξενοδοχεία της περιοχής… αυτό επίσης γίνεται αυξανόμενα, πρέπει να γίνει ακόμη παραπάνω…

Νομίζω ότι θα δούμε το τουριστικό προϊόν στην Ελλάδα να αυξάνει την προστιθέμενη αξία του τα επόμενα χρόνια και να αφήνει ακόμη μεγαλύτερο αποτύπωμα στην εθνική οικονομία. Σε ό,τι αφορά στην αγροτική παραγωγή, έχουμε διαρθρωτικές προκλήσεις της αγροτικής παραγωγής και κάποιες παραμέτρους που έχουν σχέση π.χ. με το κόστος παραγωγής αυτή τη στιγμή που έχει να κάνει και με το κόστος ενέργειας. Και εκεί δρομολογούμε επενδύσεις, αρδευτικά έργα… πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη έμφαση στη μεταποίηση, στο τελικό προϊόν όπως αυτό θα φτάσει στο διεθνές ράφι, με δεδομένο το ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ακόμη μεγαλύτερα κίνητρα για συγχωνεύσεις στον αγροτικό τομέα, για να υπάρξει μεγαλύτερη κλίμακα, δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, το ξέρετε, το καταλαβαίνετε, είμαστε σε μία εποχή πολύ μεγάλων αλλαγών και πολύ μεγάλης πρόκλησης. Κατ’ αρχήν, εκεί πρέπει να δημιουργήσουμε υποδομές. Και έχουμε προσπαθήσει να τις δημιουργήσουμε, και σε ό,τι αφορά το cloud και τις υποδομές του, και σε ό,τι αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη, και σε ό,τι αφορά τη μετάβαση της Ελλάδας – πριν λίγα χρόνια αρχικά, στο 5G – τώρα στο 6G, τα επόμενα χρόνια… όλες οι τεχνολογικές υποδομές είναι το αναγκαίο υπόστρωμα πάνω στο οποίο χτίζεις.

Τώρα, και οι τρεις τομείς είναι διαφορετικοί. Έχουν έναν, αν θέλετε, κοινό παρονομαστή, την τεχνολογία. Γιατί και οι τρεις θα αλλάξουν ραγδαία μέσω τεχνολογικών παρεμβάσεων που θα δούμε π.χ. στη γεωργία ακριβείας ή ακόμη και στο ίδιο το τουριστικό προϊόν. Άρα, πρέπει να μπορούμε να έχουμε αυτό το αντανακλαστικό και κεντρικά. Η δουλειά του κράτους είναι να αφαιρεί εμπόδια, να μειώνει τη γραφειοκρατία – το είδα και στην έρευνά σας αυτό.

Υπάρχει ακόμη ένα διακύβευμα. Παρά την πολύ σημαντική ψηφιοποίηση και απλούστευση που έχει επιτευχθεί, πρέπει να κάνουμε και άλλη αφαίρεση εμποδίων. Αλλά ταυτοχρόνως, το κράτος πρέπει να δημιουργήσει και τη συνθήκη εκείνη μέσω υποδομών, μέσω επενδύσεων, για να απελευθερωθεί η μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία και η μέγιστη δυνατή οικονομική ανάπτυξη.

Γενικώς, δεν θα χαρακτηρίσω ως «ανώτερο όριο» τον ρυθμό ανάπτυξης που έχουμε, κι ας είναι αυτή τη στιγμή διπλάσιος από τον ευρωπαϊκό. Θα τον χαρακτηρίσω «αφετηρία», σε σχέση με αυτό το οποίο βλέπω διεθνώς, ως ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Συμμετέχω σε πολλά διεθνή συνέδρια, σε πολλές διεθνείς συζητήσεις, το ξέρετε, με την ιδιότητα του προέδρου του Eurogroup. Είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις που λαμβάνω με την ιδιότητα του Ελληνικού υπουργού Οικονομικών όπου με ρωτάνε για επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα μας. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παίζει ρόλο η πολιτική σταθερότητα, παίζει ρόλο η οικονομική σταθερότητα, όπως την έχουμε θεμελιώσει, και πάνω σε όλη αυτή την επίδοση, βλέπετε αυτή τη στιγμή να γράφονται άρθρα στον διεθνή Τύπο, π.χ. στους Financial Times, ότι η Ελλάδα είναι «πόλος σταθερότητας σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον». Αυτή είναι μια πολύ σημαντική κληρονομιά πάνω στην οποία οφείλουμε να χτίσουμε για να απελευθερώσουμε ακόμα μεγαλύτερο αναπτυξιακό δυναμικό τα επόμενα χρόνια. Και σας διαβεβαιώ, μπορούμε.

Δημοσιογράφος: Μπορούμε, δηλαδή, να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης; Γιατί κάποιοι λένε ότι μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, τα πράγματα θα πάνε προς τα κάτω…

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ίσα ίσα, το είπα πριν, χωρίς -ξαναλέω- να μπορώ να σας πω τα νούμερα, ότι θα αναθεωρήσουμε τις προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2030, προς τα πάνω. Και σε αυτό, τι παίζει ρόλο για να μπορούμε να το κάνουμε; Παίζουν ρόλο πολλά πράγματα.

Παίζουν ρόλο τα ίδια τα μέτρα τα οποία έχουμε δομήσει, αυτά που ανακοινώνει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Η μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή στη Μεταπολίτευση πέρυσι… Φέτος, μια σειρά από μέτρα που ακουμπούσαν πολλά κοινωνικά στρώματα… ταυτοχρόνως, παίζει ρόλο ότι έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην ιστορία μας, 11 δισ. ευρώ… έχουμε τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία είναι συμβασιοποιημένα και τα οποία θα τα βλέπουμε τώρα, είναι πάνω από 29 δισ. ευρώ. Θα τα βλέπουμε τώρα να ξεκινήσουν να έχουν επίδραση στην αγορά. Και εδώ να προσθέσω, πέρα από τα κονδύλια τα οποία έχουμε διαθέσιμα, ευρωπαϊκά και εθνικά, ότι έχει αλλάξει και αυτό που λέτε. Η διάσταση των επενδύσεων έχει έντονο το στοιχείο των ιδιωτικών επενδύσεων, πλέον. Έχει αλλάξει η νοοτροπία μας ως χώρα. Και πρέπει να συμμετάσχουμε ολοένα και περισσότερο σε αυτήν την πανευρωπαϊκή συζήτηση για συγχωνεύσεις, για εξαγορές, για ξένες επενδύσεις. Η Ελλάδα είναι μια ανοιχτή χώρα, πλέον. Και θέλει να προσελκύσει ακόμη περισσότερες επενδύσεις – και μπορεί.

Δημοσιογράφος: Κύριε υπουργέ, έχετε λάβει τα εύσημα από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών για τη δημιουργία του gov.gr. Ήταν κάτι που άλλαξε την καθημερινότητα των πολιτών και καταπολέμησε τη γραφειοκρατία. Τώρα, όμως, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας η Τεχνητή Νοημοσύνη. Το 77% των πολιτών θεωρεί ότι θα επηρεάσει – μάλλον, επηρεάζει – τις ζωές μας. Το 16% βλέπει ευκαιρίες. Το 32% βλέπει κινδύνους. Πώς και πόσο πρέπει να αξιοποιήσει το Δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας την Τεχνητή Νοημοσύνη και πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τους κινδύνους;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Νομίζω ότι ο μεγάλος τίτλος της εποχής μας, δηλαδή αυτό το οποίο θα καταγραφεί για αυτήν την εποχή στο μέλλον ως βασικό χαρακτηριστικό της, θα είναι αυτή η μετάβαση η οποία θα προκύψει τεχνολογικά, οικονομικά, κοινωνικά, από την ίδια την Τεχνητή Νοημοσύνη στις ζωές μας. Και, ξέρετε, αυτή πλέον συντελείται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από όση μπορούμε να απορροφήσουμε.

Διάβαζα μια έρευνα πρόσφατα η οποία έκανε μια σύγκριση της Ανατολής με τη Δύση και έδειχνε αυτό το οποίο λέτε, το οποίο βλέπουμε και εμείς στη δική σας δημοσκόπηση για την Ελλάδα να είναι το χαρακτηριστικό γενικά των χωρών της Δύσης, να υπάρχει μεγαλύτερη αγωνία για το μέλλον, ενώ αντίστροφα στην Ασία, βλέπεις την ανεστραμμένη εικόνα. Δηλαδή, βλέπεις μεγαλύτερη έμφαση στις ευκαιρίες και ακόμη και την πεποίθηση ότι τα ρίσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσα από τις δυνατότητές της και μέσα από τις ευκαιρίες που θα προκύψουν, είναι που θα μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε.

Με το gov.gr, είδαμε ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει άλματα στην τεχνολογία… με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το gov.gr, το σύνολο των υπηρεσιών που φτιάξαμε, από την ψηφιακή διαδικασία του εμβολιασμού έως άλλες υπηρεσίες, μας έδειξε ότι μπορούμε να κάνουμε άλματα μέσα σε λίγα χρόνια. Αυτή η διαδρομή δεν έχει τελειώσει. Είμαστε σε μια διαρκή διαδρομή ψηφιοποίησης, βελτίωσης των υπηρεσιών, απλούστευσης διαδικασιών. Ένα μάθημα το οποίο εγώ πήρα από αυτή τη διαδρομή είναι το ότι η τεχνολογία πρέπει πάντα να έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Δηλαδή: ό,τι κι αν κάνεις, ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για την τεχνολογία καθαυτή. Ενδιαφέρεται για το πώς θα βελτιώσεις εσύ τη ζωή του.

Άρα, όλη η σύλληψη πρέπει να είναι το πώς αναπτύσσουμε, το πώς αξιοποιούμε όλα τα πλεονεκτήματα αυτών των τεχνολογιών για την καθημερινότητα του πολίτη. Συνεπώς, έχουμε να ολοκληρώσουμε αυτήν την αρχική δουλειά, αλλά από εκεί και πέρα, έχουμε να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη συνολικότερα σε κάθε πτυχή της οικονομικής δραστηριότητας και σε κάθε πτυχή της δραστηριότητας του ίδιου του κράτους. Δηλαδή, υπάρχει μία επανάσταση παραγωγικότητας η οποία βρίσκεται μπροστά μας σε σχέση με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το ρίσκο εδώ, να πω ποιο είναι: Με το που είδαμε την πληροφορική παλαιότερα, τέλη δεκαετίας ‘80, αρχές δεκαετίας ‘90, να μπαίνει στις ζωές μας, θυμάμαι την αποστροφή ενός πολύ διάσημου Αμερικανού οικονομολόγου, του Σόλοου, που είχε πει ότι βλέπουμε παντού την επανάσταση της πληροφορικής, με εξαίρεση τη στατιστική της παραγωγικότητας. Ακόμη, δηλαδή, δεν είχε περάσει η πλήρης διάχυση και η πλήρης λογική της εφαρμογής της πληροφορικής, άργησε μερικά χρόνια. Εδώ, καλά-καλά, στην Ελλάδα, για να απλουστεύσουμε διαδικασίες και να δημιουργήσουμε το gov.gr, ήταν μια διαδικασία εξαιρετικά ετεροχρονισμένη σε σχέση με άλλους τόπους και με άλλες χώρες. Και πολύ δημοφιλής όταν ξεκινήσαμε να το κάνουμε.

Στην Τεχνητή Νοημοσύνη, λοιπόν, εγώ θα έλεγα, ότι εδώ πρέπει να τρέξουμε και να δούμε, Υπουργείο – υπουργείο, κρατική δομή – κρατική δομή, ποιες είναι εκείνες οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα του πολίτη και την εμπειρία του πολίτη όταν αλληλεπιδρά με το κράτος;

Αυτή είναι η άσκηση. Και αυτή μας αφορά όλους κεντρικά. Είναι απολύτως εφικτή και είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης διεθνώς αυτή τη στιγμή. Επίσης, να πω ότι η διαχείριση και οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς μειώνουν το ντεζαβαντάζ του μικρού μεγέθους. Είτε μιλάμε για μια επιχείρηση, είτε μιλάμε για κράτη, το να μπορέσεις να εφαρμόσεις αυτές τις τεχνολογίες με μεγάλη ταχύτητα και με καλά αντανακλαστικά, μπορεί και να βελτιώσει την παραγωγικότητα και να σου απαλείψει ένα κομμάτι του ντεζαβαντάζ του να είσαι μικρός σε ένα διεθνές στερέωμα εξαιρετικά απαιτητικό. Άρα, έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία μπροστά μας και πρέπει να πάρουμε το 100% των δυνατοτήτων που αυτή προσφέρει.

Δημοσιογράφος: Κύριε υπουργέ, έχετε δηλώσει πως η πολιτική είναι σαν το ηλεκτρονικό παιχνίδι Τέτρις. Οι επιτυχίες εξαφανίζονται, οι αποτυχίες συσσωρεύονται. Πώς βλέπετε την έως τώρα η κυβερνητική θητεία, με βάση το Τέτρις;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Λοιπόν, το χαρακτηριστικό του Τέτρις είναι ότι όντως εξαφανίζονται οι επιτυχίες και συσσωρεύονται τα λάθη. Άρα, υπάρχουν γραμμές οι οποίες εξαφανίστηκαν. Τα ψηφιακά έχουν βελτιωθεί, ας πούμε, πάρα πολύ… η Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια ήταν το πρόβλημα της Ευρώπης δημοσιονομικά. Τώρα είμαστε από τις χώρες εκείνες οι οποίες έχουν τα πιο ισχυρά δημοσιονομικά στοιχεία. Άρα, υπάρχουν γραμμές οι οποίες έχουν «φύγει από την οθόνη». Υπάρχουν άλλες γραμμές οι οποίες έχουν «μείνει στην οθόνη» ή άλλες που «έχουν έρθει»: η ακρίβεια, το κόστος ενέργειας… είναι πολλά τα διακυβεύματα που έχουμε μπροστά μας. Απλώς, επειδή κάνατε την αναλογία με το παιχνίδι, αυτό που σκέφτομαι είναι δύο πράγματα: (Το πρώτο είναι) ότι στην πολιτική, εν αντιθέσει με το Τέτρις, δεν υπάρχει «restart». Δηλαδή, αν χάσεις, δεν ξαναξεκινάς από το μηδέν, υπάρχει κόστος. Και το δεύτερο, είναι ότι όσο περνάς τις πίστες, τα κυβάκια πέφτουν πιο γρήγορα. Άρα, γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη η άσκηση σε σχέση με αυτό.

Εγώ θα πω ότι υπάρχει και ένα άλλο πολύ πολιτικό παιχνίδι, το Τζένγκα. Το οποίο είναι ότι όσο χτίζεις κάτι, καλό είναι να θυμάσαι ότι μπορεί να τραβήξεις το λάθος κυβάκι και να χρειαστεί να ξεκινήσεις από την αρχή. Οι πολιτικές αποφάσεις έχουν επιπτώσεις, έχουν συνέπειες. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε διαρκώς. Πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μία ευθύνη διαρκώς να λύνουμε ζητήματα. Στην πολιτική είναι μεγάλο λάθος η «αυταρέσκεια». Προτιμώ πάρα πολύ περισσότερο τη λέξη «περιέργεια» και τη λέξη «κινητικότητα». Αυτό το οποίο ζητάει από εμάς ο κόσμος είναι τα προβλήματα τα οποία εκκρεμούν, πρώτον, να μιλάμε ειλικρινά για αυτά, να τα αναγνωρίζουμε, να τα ορίζουμε σωστά και διαρκώς να δοκιμάζουμε λύσεις με το λεξιλόγιο και με την ευαισθησία που αρμόζει απέναντι σε κάθε πρόβλημα, απέναντι σε εκείνους που το υφίστανται. Άρα, αυτό είναι για εμένα το πιο σημαντικό.

Δημοσιογράφος: Είπαμε για το Τέτρις, είπατε για το Τζένγκα. Το διεθνές σκηνικό, όμως, έτσι όπως είναι, θυμίζει το φλιπεράκι. Γιατί έρχονται οι «μπίλιες» χωρίς να ξέρουμε από πού μας έρχονται και πρέπει εσείς που είστε στην κυβέρνηση να μην αφήνετε «τις μπίλιες να πέσουν σε τρύπα». Πόσο δύσκολη είναι η διακυβέρνηση και στο υπουργείο Οικονομικών και συνολικά για την κυβέρνηση σε ένα τέτοιο περιβάλλον που καθημερινά δεν γνωρίζεις τι ξημερώνει, πού πηγαίνουν τα πράγματα…;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Επειδή έχω τρία μικρά παιδιά, έχω επανεξοικειωθεί με όλα αυτά τα παιχνίδια το τελευταίο διάστημα, οπότε σκέφτομαι πολύ πώς είναι η εμπειρία του να αλληλεπιδράς μαζί τους. Στο φλιπεράκι δεν ελέγχεις τη φορά που θα σου έρθει η βολή. Ελέγχεις το πόσο καλά εσύ θα ανταποκριθείς σε αυτό το οποίο σου έρχεται. Κάπως έτσι είναι όντως και τα ζητήματα τα οποία έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, υπάρχει ένα φάσμα του απρόβλεπτου. Αν πάρει κανείς την πορεία μας το 2019 και μετά διεθνώς, όχι μόνο εθνικά, και εθνικά σίγουρα, θα διαπιστώσει ότι υπήρχαν ζητήματα. Όλα αυτά μαζί σε όλη αυτή την πυκνότητα, αν κάναμε τώρα εμείς οι δύο αυτό το διάλογο το 2019 και λέγαμε τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια, θα είχε ελαφρώς έναν χαρακτήρα επιστημονικής φαντασίας.

Κι όμως όλα αυτά συνέβησαν. Και έπρεπε να έχουμε τέτοιου τύπου αντανακλαστικά όπως τα περιγράφετε. Λοιπόν, κατ’ αναλογία, τι είναι αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ ως χώρα σε ένα ασταθές, σε ένα δύσκολο, σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. Ισχυροποιείς τον εαυτό σου. Αυτό ξεκινούσε στη δικιά μας περίπτωση από το να έχουμε πολύ πιο υγιή δημόσια και οικονομικά. Τι σημαίνει αυτό; Είμαστε και μία χώρα, ξέρετε, που βίωσε, έμαθε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα τι σημαίνει “spread” το 2009-2010. Το μάθαμε, γιατί βιώσαμε τη συνέπεια του. Τι σημαίνει να μην μπορεί η χώρα σου να ανατροφοδοτήσει το χρέος της. Τι σημαίνει μια ήπια χρεοκοπία ή λιγότερη ήπια στην πράξη, με την έννοια του μη τυπικού. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να έχεις χτίσει όσο πιο καλά θεμέλια μπορείς στην οικονομία σου για να μπορείς να είσαι όσο πιο ανθεκτικός γίνεται σε μια κρίση. Άρα, έχεις μια γραμμή άμυνας η οποία είναι η πολιτική και η οικονομική σταθερότητα.

Υπάρχει προφανώς -και εδώ να το πω πολύ απλά, μάλλον επαναλαμβάνοντας κάτι που έχει πει ο πρωθυπουργός- αν βάλετε κάτω τα δεκαετή ομόλογα των G7, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δανείζεται καλύτερα από τους τέσσερις. Αυτό επίσης, αν το λέγαμε πριν από δέκα χρόνια ή πριν από περισσότερα χρόνια, κανείς δεν το πίστευε. Και ξανά, αυτό το λέω ως κάτι που είναι και κεκτημένο και πάνω στο οποίο πρέπει διαρκώς να χτίζεις και να βελτιώνεσαι. Άρα, η πρώτη γραμμή άμυνας είναι αυτή. Η άλλη γραμμή άμυνας λέγεται Ευρώπη. Τα διακυβεύματα τα οποία έχουμε μπροστά μας πρέπει να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε ολοένα και περισσότερο μέσα από τον ευρωπαϊκό μανδύα.

Είναι κοινές οι προκλήσεις που έχουμε τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Άρα πρέπει να μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω στη συλλογική μας δυνατότητα, μιας ευρωπαϊκής κυριαρχίας για να μπορέσεις να ανταποκριθείς σε αυτά. Το είδαμε στον COVID, το είδαμε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε πάρα πολλά πράγματα πρέπει να χτίσουμε κοινές λύσεις. Ενεργειακή κρίση. Σε κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο μιλάμε για όλα αυτά. Συνεπώς, υπάρχουν επίπεδα άμυνας πάνω στα οποία πρέπει διαρκώς να ισχυροποιείς τη χώρα σου.

Δημοσιογράφος: Επειδή αναφερθήκατε στην Ευρώπη κύριε υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, με την ιδιότητά σας ως πρόεδρος του Eurogroup, πώς είναι αυτές οι συζητήσεις πίσω από τις κλειστές πόρτες στις Βρυξέλλες; Βλέπουν και οι υπόλοιποι υπουργοί οικονομικών τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μεσαία τάξη σε κάθε χώρα; Γιατί βλέπουμε τις διαδηλώσεις, βλέπουμε ότι υπάρχει κοινωνική αντίδραση. Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της χρονοκαθυστέρησης στη λήψη αποφάσεων από την Ευρώπη. Μπορούμε να ελπίζουμε σε μια αλλαγή φιλοσοφίας;

Και για να ολοκληρώσω την ερώτηση. Επειδή, έγινε πολλή συζήτηση πριν από δύο χρόνια για τις εκθέσεις Ντράγκι και Λέττα, μήπως όλα όσα έχουν συμβεί την τελευταία δεκαετία τις έχουν πλέον ξεπεράσει κι αυτές και πρέπει να πάμε σε κάτι άλλο;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Λοιπόν, χωρίς να μπορώ προφανώς να πω πολλά για το τι λέγεται πίσω από μια «κλειστή πόρτα» τέτοιου τύπου. Αυτό που μπορώ να πω, είναι το ότι υπάρχει πολύ μικρή απόσταση ανάμεσα σε αυτό που λέμε με «ανοιχτή» την πόρτα και σε αυτό που λέμε με «κλειστή» την πόρτα. Υπό την έννοια πια, υπάρχει μια κοινή αντίληψη σε αυτό που λέτε. Προφανώς κι όλα αυτά νοιάζουν τους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών. Εγώ θα σας πω, ανεξάρτητα από την πολιτική οικογένεια στην οποία ανήκουν, έχουν όλοι την ευαισθησία απέναντι στον λαό τους, απέναντι στους πολίτες τους να δουν τι καλύτερο μπορούν να κάνουν και πώς μπορούν να βελτιώσουν τη συλλογική μας μοίρα και την εθνική μοίρα του καθενός.

Σε ό,τι αφορά τις δύο εκθέσεις, Ντράγκι και Λέττα. Προφανώς και οι εκθέσεις αυτές είναι εξαιρετικά επίκαιρες. Διότι, ξέρετε τι περιγράφουν; Εδώ είναι και το κοινό, δεν θα πω μάθημα, γιατί αντιπαθώ πολύ αυτόν τον όρο, το κοινό ευρωπαϊκό και ελληνικό αφήγημα, αν κάνεις τη σύγκριση. Η Ελλάδα το ’19 ήταν μια χώρα εκκρεμοτήτων και ευκαιριών. Πάρα πολλά πράγματα τα συζητάγαμε για πόσα χρόνια. Και δεν τα είχαμε κάνει, τα είχαμε ορίσει, καθόντουσαν εκεί. Το προφανές παράδειγμα που ως πρώην Υπουργός Παιδείας αναφέρω ήταν ότι συζητάγαμε τα μη κρατικά πανεπιστήμια και είχαμε καταλήξει να είμαστε οι τελευταίες χώρες στον πλανήτη, μία από τις δύο που δεν είχαν μη κρατικά πανεπιστήμια. Είχαμε πολλά τέτοιου τύπου θέματα ως Ελλάδα το ’19. Το κτηματολόγιο ήταν εκκρεμότητα από τη βασιλεία του Όθωνα.

Άρα έχεις πολλά τέτοια. Και στην Ευρώπη, κατ’ αναλογία, έχουμε πολλά τέτοια διακυβεύματα τα οποία συζητάμε για πάρα πολλά χρόνια. Αυτά περιγράφονται στις δύο Εκθέσεις σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή η Ένωση Κεφαλαιαγορών, η Τραπεζική Ένωση, η Ενεργειακή Ένωση, η Ένωση Τηλεπικοινωνιών και Φάσματος που έχει σχέση και με μία πρόταση που είχα την ευκαιρία και εγώ να καταθέσω σε σχέση με τις δημοπρασίες Φάσματος. Και την οποία θα συζητήσουν οι ηγέτες τώρα, που βασιζόταν σε μια εθνική καλή πρακτική. Τον τρόπο που κάναμε εμείς τη δημοπρασία του 5G και τον τρόπο που δημιουργήσαμε εμείς το fund Φαιστός.

Άρα όλα αυτά, συν η εξίσωση που λέγεται Ευρωπαϊκή Άμυνα και το πόσα πολλά περισσότερα μπορούμε να κάνουμε μαζί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την Άμυνα, αν αυτά τα αθροίσει κανείς, αυτά είναι τα προφανή τα οποία είναι εκεί εδώ και δεκαετίες. Βασικά, τι πρέπει να κάνεις; Βασικά, να αφαιρέσεις τα εμπόδια τα οποία συνεχίζουν και υπάρχουν σήμερα ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να απελευθερώσεις ένα μέρισμα του προφανούς, ένα προφανές δυναμικό το οποίο βρίσκεται εκεί. Γιατί από τη μία, έχεις να διαχειριστείς όλα τα απρόβλεπτα, όταν είσαι κρατικός λειτουργός και κρατάς το τιμόνι. Έχεις πολλά πράγματα που από όσα συζητήσαμε πριν δεν μπορείς να προβλέψεις. Εκεί πρέπει να έχεις αντανακλαστικό, αντίληψη του πώς πρέπει να συμπεριφερθείς μέσα από μία συσσωρευμένη εμπειρία και σωστά “reflex”.

Στα άλλα, πρέπει να έχεις και έναν πάρα πολύ σαφές πλάνο του πώς λύνεις χρονίζουσες εκκρεμότητες, γιατί πάρα πολύ απλά αυτές μπορούν να σου δώσουν μία αναπτυξιακή ώθηση με έναν προφανή τρόπο. Άρα, η Ευρώπη συζητά αυτά μέσα από τις δύο εκθέσεις. Οι υπουργοί Οικονομικών τα αντιλαμβάνονται. Η διάσταση της καθυστέρησης που βάζετε και σωστά είναι αυτό που πολύ κάνουμε και είναι θεμιτό. Συμφωνούμε με τον γενικό στόχο, αλλά σηκώνουμε το χέρι μας και λέμε έχω αυτόν τον εθνικό αστερίσκο τον οποίον θέλω να μοιραστώ.

Απλώς, έχει αλλάξει τόσο πολύ το διεθνές στερέωμα, ώστε αυτή τη στιγμή η κοινή συνισταμένη να μας οδηγεί με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα προς την κοινή ευρωπαϊκή λύση στα περισσότερα διακυβεύματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στις κεφαλαιαγορές η πρόοδος που είδαμε το τελευταίο δεκάμηνο είναι μεγαλύτερη από την πρόοδο που είδαμε την προηγούμενη δεκαετία. Αυτό κάτι λέει. Αυτό κάτι δείχνει. Στην Ελληνική Προεδρία θα έρθει η Τραπεζική Ένωση ως διακύβευμα. Το πώς θα μπορέσουμε, δηλαδή, όχι μόνο να έχουμε κοινό νόμισμα, κοινούς εποπτικούς μηχανισμούς όπως ο SSM στις τράπεζές μας, το πώς θα μπορέσουμε πραγματικά να μειώσουμε τα εμπόδια τα οποία ακόμη και τώρα υπάρχουν στα τραπεζικά μας συστήματα. Αυτό θα είναι κάτι που θα κορυφωθεί ως συζήτηση με το καλό στην Ελληνική Προεδρία. Άρα, όλα αυτά είναι μπροστά μας και καταλαβαίνουμε απολύτως το τι μπορούν να δώσουν. Γιατί, ακούγονται εξόχως τεχνικά. Ξεχάστε το τεχνικό για λίγο. Αν γίνουν όλα αυτά τα τεχνικά, όλες αυτές τις τεχνικές μεταρρυθμίσεις, μία μετά την άλλη, η επίδραση η οποία θα υπάρξει σε σχέση με την πρώτη σας ερώτηση, σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε σπίτι, σε κάθε επιχείρηση. Η αναπτυξιακή ώθηση, η παραγωγικότητα, οι καλύτεροι μισθοί, τα χρήματα που θα δουν οι πολίτες στους λογαριασμούς τους θα μεγαλώσουν.

Απαιτούνται πολλές φορές τεχνικές συζητήσεις, βαρετές συζητήσεις, όλα αυτά τα οποία συζητάμε σε αυτά τα δωμάτια τα οποία περιγράφατε. Στο τέλος της μέρας αυτό που μετράει είναι η διαφορά που κάνει για τη ζωή του πολίτη. Λοιπόν, πιστεύω βαθιά ότι έχει έρθει η ώρα αυτά που έχουν χρονίσει να τα κάνουμε. Και μόλις τα κάνουμε, η επίδραση θα είναι πολύ μεγάλη.

Δημοσιογράφος: Μάλιστα. Όλα αυτά όμως συμβαίνουν σε ένα σκηνικό, όπου πέρα από την οικονομία, βλέπουμε να ανεβαίνει αυτό που ονομάζουμε αντισυστημικότητα σε χώρες της Ευρώπης, το βλέπουμε να υπάρχει και εδώ. Βέβαια, εδώ το είχαμε ζήσει, το ζήσαμε σκληρά, πριν από μια δεκαετία περίπου. Θεωρείτε ότι το «εμβόλιο», αν το μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, που πήραμε, η δόση που πήραμε τότε, είναι αρκετή για να μας προφυλάξει από αντίστοιχους πειραματισμούς στο μέλλον, είτε το ’27, είτε και προς τη δεκαετία του 2030;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Κοιτάξτε, αν δείτε τον Ευρωπαϊκό χάρτη καταρχήν, πριν πάμε στην εθνική του διάσταση, 27 είναι οι χώρες. Πόσες χώρες έχουν πλεόνασμα; Πέντε. Η μία είναι Δανία, οι άλλες τέσσερις ποιες είναι; Οι τέσσερις χώρες που έχουν πλεόνασμα, είναι οι τέσσερις χώρες οι οποίες εφάρμοσαν προγράμματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Πορτογαλία. Αυτό δείχνει ότι υπήρξε ένα συλλογικό τραύμα σε αυτές τις χώρες, σε εμάς μεγαλύτερο γιατί εμείς χρειαστήκαμε τρία μνημόνια εν αντιθέσει με τις άλλες τρεις, όχι ένα, αλλά αυτό το συλλογικό τραύμα το έχουμε μεταβολίσει. Θεωρώ ότι έχουμε μάθει, θυμόμαστε, έχουμε μνήμη. Μου αρέσει πολύ να λέω ότι η λέξη αλήθεια ετυμολογικά σημαίνει «μη λήθη», να μην ξεχνάς.

Δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεχάσει εύκολα η Ελληνίδα και ο Έλληνας το πόσο κόστισε το να λέμε ότι υπάρχει μια εύκολη λύση. Ξέρετε, από το φάσμα του λεφτά υπάρχουν μέχρι το με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ακόμα και τώρα, συγγνώμη, η Αντιπολίτευση ακόμη κινείται σε αυτό το φάσμα.

Δημοσιογράφος: Λέει για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, λέει για πολλά πράγματα.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Όλα μπορούν να χρηματοδοτηθούν και όταν χρηματοδοτηθούν όλα θα γίνουν και πανεύκολα. Εντάξει, δυστυχώς είμαστε εκεί. Αλλά αυτό αφορά την Αντιπολίτευση, δεν αφορά την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κινείται σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, τελείως συμβατό με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, έχοντας ανακτήσει την διεθνή αξιοπιστία της χώρας. Και με πλήρη αντίληψη ότι υπάρχουν πράγματα που ακόμη δεν έχουν επιλυθεί, υπάρχουν πολίτες εκεί έξω που δυσκολεύονται και έχουν ανάγκη ένα κράτος που θα δράσει ευεργετικά, θα βοηθήσει, θα διορθώνει και τα λάθη του. Εκεί είμαστε. Έχουμε ακόμη δουλειά μπροστά μας.

Πρέπει να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που πραγματικά η χώρα μπορεί, για να μπορείς να κερδίσεις ο κάθε πολίτης της. Το θεωρώ απολύτως εφικτό. Ξέρω, για να γίνω πολύ πρακτικός σε σχέση με την ερώτηση την οποία περιγράφετε ότι ο στόχος που έχουμε θέσει, ο στόχος της αυτοδυναμίας, είναι ένας απαιτητικός στόχος. Παρ’ όλα αυτά έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, 180 μέρες. Χωρίς να μπορώ να προσδιορίσω την ημέρα. Αυτή μπορεί να την προσδιορίσει ο πρωθυπουργός.

Αλλά σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω ότι θα διαμορφωθούν δυναμικές. Ξέρετε, ένας παλιός πολιτικός μου έλεγε ότι ενώ στα μαθηματικά υπάρχουν τέσσερις πράξεις, η πρόσθεση, η αφαίρεση, ο πολλαπλασιασμός και διαίρεση, στην πολιτική είναι δύο. Είναι μόνο πολλαπλασιασμός και διαίρεση. Υπό την έννοια ότι διαμορφώνονται δυναμικές προς τα πάνω και δυναμικές προς τα κάτω. Λοιπόν, πιστεύω ότι το βλέπουμε αυτό σε κάθε εκλογική διαδικασία. Διαμορφώνεται η δυναμική της πυκνότητας της τελικής περιόδου.

Η πυκνότητα αυτή έχει να κάνει με τα διλήμματα τα οποία διαμορφώνονται, με τις δυνατότητες των πολιτικών φορέων και των πολιτικών κομμάτων που συμμετέχουν, με τα όσα κομίζουν, με την αξιοπιστία που έχουν και με τα προβλήματα που οι πολίτες αντιμετωπίζουν. Όλα αυτά μαζί σωρεύονται και ο κάθε πολίτης καλείται να απαντήσει πολύ απλά στο ποιος θα διαχειριστεί το μέλλον του. Λοιπόν, επειδή η Ελλάδα έχει πολύ μέλλον μπροστά της και έχει και ένα παρελθόν με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως αυτό που περιγράψαμε πριν, είμαι αισιόδοξος ότι θα συνεχίσουμε πηγαίνοντας ακόμη καλύτερα σε σχέση με πριν, διότι πάρα πολύ απλά βιώσαμε την εναλλακτική.

Δημοσιογράφος: Αυτή τη στιγμή, βέβαια, η Αντιπολίτευση επιτίθεται με σφοδρότητα, θα έλεγα, καθημερινά στην κυβέρνηση και για οποιοδήποτε θέμα. Θεωρείτε ότι σε αυτούς τους έξι μήνες που έχουμε ως τις κάλπες θα πάμε σε ακραίο σκηνικό, θα έχουμε τοξικότητα όπως στο παρελθόν; Και πώς μέσα σε αυτό το σκηνικό της πόλωσης η κυβέρνηση θα μπορέσει να παρουσιάσει το πρόγραμμα που έχει για την τρίτη θητεία και να πείσει τους πολίτες να επαναπροσελκύσει τους ψηφοφόρους που της λείπουν ως τον πήχη της αυτοδυναμίας;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Κάνοντάς το. Αυτή είναι η μόνη απάντηση που κρίνω που μπορώ να σας δώσω σε σχέση με αυτό. Αυτό είναι αυτό που έχουμε εμείς ως αποστολή και ως ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Αλλά από εκεί και πέρα σε σχέση με πρόβλεψη για το πώς θα φερθεί η Αντιπολίτευση θα πρέπει να ρωτήσετε την Αντιπολίτευση αντί για εμένα. Αυτό που εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε μόνο με όρους προγράμματος. Έχουμε κυβερνητικό χρόνο μπροστά μας.

Μιλάμε με όρους πεπραγμένων. Όπως σας είπα θα παρουσιάσω τον προϋπολογισμό και τον πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό στο υπουργικό συμβούλιο αύριο. Προσωπικά, ήμουν με το οικονομικό επιτελείο στη Βουλή πριν από λίγες ημέρες για να περάσουμε το νόμο πλέον που ήταν τα μέτρα της ΔΕΘ. Ακόμη πιο πριν είχαμε ένα νόμο ο οποίος αφορούσε ένα πολύ συγκεκριμένο και σφιχτό ρυθμιστικό πλαίσιο για τους servicers. Διαρκώς παράγουμε. Είμαστε πάνω από τα προβλήματα και σας διαβεβαιώ ότι όλο το προσεχές διάστημα διαρκώς θα παρεμβαίνουμε. Σε εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο, εκεί που χρειάζεται σε ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση. Στο τέλος της ημέρας, αυτό το οποίο κάνει τη διαφορά για τον κόσμο είναι η επίδραση στη ζωή του. Αυτό είναι που μας αφορά.

Δεν είναι το εκλογικό ημερολόγιο αυτό που ορίζει την κυβερνητική συμπεριφορά ή τις δημοσιονομικές επιλογές. Το δοκιμάσαμε αυτό στο παρελθόν. Δεν πήγε και πάρα πολύ καλά για κανέναν. Ούτε για τη χώρα, ούτε για τους πολίτες. Η κυβέρνηση δρα υπεύθυνα και θα συνεχίσει να δρα υπεύθυνα ακριβώς για να μπορέσει να κάνει τη διαφορά στη ζωή του κόσμου.

Δημοσιογράφος: Βέβαια, είδαμε στη Βουλή, αναφορικά με το νομοσχέδιο, τόσο για τα μέτρα της ΔΕΘ, όσο και με τους servicers, ενώ υπήρχε μεγάλη φασαρία από την Αντιπολίτευση και όταν εξαγγέλθηκαν τα μέτρα τον Σεπτέμβριο, είτε για το νομοσχέδιο των servicers, ότι η Αντιπολίτευση ψήφισε πάρα πολλά άρθρα από αυτά τα νομοσχέδια. Πέρασαν κάποια με 200 ψήφους. Αυτό είναι λίγο οξύμωρο και βέβαια από την άλλη δείχνει και από την πλευρά της Αντιπολίτευσης και δείχνει ότι η κυβέρνηση παρά την κριτική που δέχεται κάνει βήματα προς τα εμπρός. Πόσο δύσκολη είναι αυτή η ισορροπία θεωρείτε στα νομοσχέδια που φέρνετε στο υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με την Αντιπολίτευση;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Κοιτάξτε, ο στόχος μας είναι να πετυχαίνουμε πάντα και της κυβέρνησης και προσωπικώς τη μέγιστη δυνατή συναίνεση στα νομοσχέδια. Και αν ανατρέξετε και σε νομοσχέδια που έχει τύχει να φέρω ο ίδιος στη Βουλή και στα προηγούμενα υπουργεία στα οποία βρέθηκα είχαμε πετύχει συναινέσεις και με το ΠΑΣΟΚ και με το ΣΥΡΙΖΑ επί προεδρίας Τσίπρα και με την Ελληνική Λύση και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό που μας νοιάζει είναι να πετυχαίνουμε τη μέγιστη δυνατή συναίνεση στο νομοσχέδιο. Δεν μας πειράζει αν υπάρχει έντονη αντιπαράθεση σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό είναι καλοδεχούμενο. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί τώρα συμβαίνει εν πολλοίς σε αυτό το που περιγράψατε πριν. Τι εννοώ. Για αρχή πρέπει να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε κάποια πράγματα.

Είδα στο νομοσχέδιο για τους servicers το ΠΑΣΟΚ να ψηφίζει «όχι» επί της αρχής, «ναι» στο 70% των άρθρων και «παρών» επί του συνόλου.. Εγώ έκανα γκάλοπ στους συνεργάτες μου και κανείς δεν κατάλαβε, τι σημαίνει αυτό. Ακόμη και τώρα δυσκολεύομαι να το καταλάβω για να το περιγράψω. Άρα, πρέπει να μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποια βασικά πράγματα λεξιλογίου καταρχήν, πολιτικού λεξιλογίου πριν πάμε στο πολιτικό πεπραγμένο και στις επιλογές. Αλλά ξέρετε κάτι, στο τέλος, τον κόσμο δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει αυτό για το οποίο μιλάμε, δηλαδή η πόλωση, το κλασικού τύπου πολιτικό λεξιλόγιο. Τον κόσμο τον ενδιαφέρουν τα πράγματα τα οποία βλέπει ο ίδιος.

Είτε είναι το πώς οι νόμοι εφαρμόζονται, είτε είναι τα μέτρα που κάνουμε. Και όσο περισσότερο οι εντέλει αυτά τα στηρίζουμε, είναι πολύ πιο ωραίο και κάποιος όταν βρίσκεται στην Αντιπολίτευση να μπορεί πραγματικά να ψηφίζει αυτό που λέει και να λέει αυτό που ψηφίζει. Να είναι μικρή η απόσταση. Γεννά αξιοπιστία, όχι μόνο γι’ αυτόν που κυβερνά, αλλά και γι’ αυτόν που αντιπολιτεύεται όταν αυτό το κάνει. Νομίζω ότι αυτό είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο και σ’ αυτό θα πρέπει να συγκλίνουμε όλο και περισσότερο για το καλό της χώρας.

Δημοσιογράφος: Κύριε υπουργέ, για να ολοκληρώσουμε. Στον προϋπολογισμό θα υπάρχει έτσι κάποια έκπληξη; Συνηθίζεται, δεν είναι κάτι. Δεν είναι θέμα ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Κάθε χρόνο, κάθε Δεκέμβριο, κάτι υπάρχει.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Αν δεν κάνω λάθος, είχατε πριν τον πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν του κάνατε την ίδια ερώτηση. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα μέσω του προϋπολογισμού της στα τελευταία χρόνια είναι η θετική έκπληξη σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδα. Και θα συνεχίσει να είναι. Σας ευχαριστώ πολύ.