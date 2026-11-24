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Σε μια ασυνήθιστη δημόσια προειδοποίηση προχώρησαν την Τρίτη (24/11) η βρετανική υπηρεσία αντικατασκοπείας MI5 και το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, προειδοποιώντας ότι επιχειρήσεις που προμηθεύουν με στρατιωτικό εξοπλισμό την Ουκρανία κινδυνεύουν να αποτελέσουν στόχο ρωσικών επιχειρήσεων δολιοφθοράς. Οι βρετανικές αρχές κάνουν λόγο για αυξανόμενη απειλή εμπρησμών, κατασκοπείας και εκφοβισμού, καλώντας τις εταιρείες να ενισχύσουν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας τους.

Η κοινή προειδοποίηση εκδόθηκε από την Εθνική Αρχή Προστατευτικής Ασφάλειας (NPSA), η οποία υπάγεται στη MI5, και το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, έπειτα από σειρά καταγγελλόμενων επιχειρήσεων δολιοφθοράς εναντίον αμυντικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Reuters, η προειδοποίηση απευθύνεται σε εταιρείες που παρέχουν άμεση υλική υποστήριξη στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων που κατασκευάζουν ή προμηθεύουν στρατιωτικό εξοπλισμό, εξαρτήματα και υλικά απαραίτητα για την πολεμική προσπάθεια του Κιέβου.

«Τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία έχει αυξήσει τις απόπειρες δολιοφθοράς εναντίον ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την άμυνα», αναφέρεται στην προειδοποίηση.

Οι βρετανικές υπηρεσίες επισημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιούνται συχνά μέσω τρίτων προσώπων, τα οποία δρουν για λογαριασμό της Μόσχας, χρησιμοποιώντας σχετικά απλές μεθόδους δολιοφθοράς, όπως εμπρησμούς.

Στο στόχαστρο επιχειρήσεις που εξοπλίζουν τον ουκρανικό στρατό

Η βρετανική κυβέρνηση εκτιμά ότι η απειλή δεν περιορίζεται στις μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα που υποστηρίζει τον ουκρανικό στρατό.

Σύμφωνα με τη MI5, οι εταιρείες που συμμετέχουν στην παραγωγή και προμήθεια στρατιωτικού υλικού ενδέχεται να αντιμετωπίσουν επιθέσεις στις εγκαταστάσεις τους, απόπειρες κατασκοπείας, εκφοβισμό εργαζομένων και επιχειρήσεις παραπληροφόρησης.

Η NPSA καλεί τις επιχειρήσεις να επανεξετάσουν τα μέτρα φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας, να ενισχύσουν την προστασία των εργαζομένων τους και να διασφαλίσουν ότι μπορούν να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν ύποπτες δραστηριότητες.

Όπως επισημαίνουν οι βρετανικές αρχές, οι ενέργειες που αποδίδονται στη Ρωσία δεν αποσκοπούν αποκλειστικά στην πρόκληση υλικών ζημιών, αλλά και στη διατάραξη της υποστήριξης που παρέχουν οι ευρωπαϊκές χώρες στην Ουκρανία.

Έκτακτες συσκέψεις με επικεφαλής εταιρειών στο Λονδίνο

Η προειδοποίηση συνοδεύεται από πρωτοβουλία της βρετανικής κυβέρνησης για ενημερώσεις υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της άμυνας και των κρίσιμων υποδομών.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης, οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στις 24 και 25 Νοεμβρίου στο Γουάιτχολ, την περιοχή του Λονδίνου όπου βρίσκονται τα σημαντικότερα κυβερνητικά υπουργεία.

Στις ενημερώσεις κεκλεισμένων των θυρών συμμετέχουν υπουργοί, ανώτατα στελέχη των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών και επικεφαλής μεγάλων επιχειρήσεων.

Την πρώτη συνάντηση, με στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας, συγκάλεσε η υπουργός αρμόδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις, Λουίζ Σάντερ-Τζόουνς, ενώ τη δεύτερη, που αφορά επιχειρήσεις κρίσιμων εθνικών υποδομών, θα συντονίσει την Τετάρτη ο υπουργός Ασφαλείας Νταν Τζάρβις.

Η κυβέρνηση δεν δημοσιοποιεί τον αριθμό ή τις επωνυμίες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Νταν Τζάρβις: «Επαίσχυνες οι επιθέσεις κατά οργανισμών που στηρίζουν την Ουκρανία»

Ο Βρετανός υπουργός Ασφαλείας Νταν Τζάρβις καταδίκασε τις καταγγελλόμενες επιχειρήσεις δολιοφθοράς, υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν σοβαρή απειλή για τη χώρα και τους συμμάχους της.

«Οι πρόσφατες απόπειρες δολιοφθοράς σε ολόκληρη την Ευρώπη καταδεικνύουν τη σοβαρότητα των απειλών που αντιμετωπίζουμε», δήλωσε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «πραγματικά επαίσχυντο» το γεγονός ότι πρόσωπα επιχειρούν να διαταράξουν τη ζωή των πολιτών στη Βρετανία και στις συμμαχικές χώρες, στοχοποιώντας οργανισμούς που προσφέρουν ζωτικής σημασίας υποστήριξη στην Ουκρανία.

Από την πλευρά της, η Λουίζ Σάντερ-Τζόουνς προειδοποίησε ότι η Ρωσία και άλλοι εχθρικοί παράγοντες αποτελούν αυξανόμενη απειλή για τις επιχειρήσεις που εξοπλίζουν και υποστηρίζουν τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με τη βιομηχανία για την ενίσχυση της ασφάλειας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι κάθε εταιρεία έχει ευθύνη να προστατεύει το προσωπικό, την τεχνολογία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες της.

Ο εμπρησμός στο Λονδίνο και η καταδίκη έξι Βρετανών

Η σημερινή προειδοποίηση έρχεται μετά από σειρά περιστατικών που οι βρετανικές αρχές αποδίδουν σε πρόσωπα συνδεδεμένα με ρωσικές υπηρεσίες ή οργανώσεις.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εμπρηστικής επίθεσης σε αποθήκη στο ανατολικό Λονδίνο, τον Μάρτιο του 2024, όπου φυλάσσονταν υλικά ανθρωπιστικής βοήθειας και εξοπλισμός δορυφορικών επικοινωνιών Starlink που προοριζόταν για την Ουκρανία.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές ύψους περίπου ενός εκατομμυρίου λιρών.

Τον Οκτώβριο του 2025, έξι άνδρες καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή τους στην υπόθεση, την οποία οι βρετανικές εισαγγελικές αρχές συνέδεσαν με τη ρωσική οργάνωση μισθοφόρων Wagner.

Ο εγκέφαλος της επιχείρησης, Ντίλαν Ερλ, καταδικάστηκε σε 17 χρόνια φυλάκισης, ενώ ο συνεργός του, Τζέικ Ριβς, σε 12 χρόνια.

Σύμφωνα με τη βρετανική Εισαγγελική Υπηρεσία, στόχος της επίθεσης ήταν να πληγεί η μεταφορά βοήθειας προς την Ουκρανία.

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στον εμπρησμό.

Νέα υπόθεση κατασκοπείας με στόχο εργοστάσιο drones

Οι ανησυχίες των βρετανικών αρχών εντάθηκαν και μετά την απαγγελία κατηγοριών, τον Σεπτέμβριο του 2026, σε Βρετανό υπήκοο που φέρεται να συνεργαζόταν με πρόσωπα συνδεδεμένα με τις ρωσικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με το Reuters και το Associated Press, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε παράσχει πληροφορίες σχετικά με εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Αγγλία, στο πλαίσιο σχεδιαζόμενης επιχείρησης δολιοφθοράς.

Η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον της Δικαιοσύνης και οι κατηγορίες δεν συνιστούν απόδειξη ενοχής.

Η βρετανική κυβέρνηση εκτιμά ότι τέτοιου είδους ενέργειες εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Μόσχας να προκαλέσει αναστάτωση στις ευρωπαϊκές χώρες που παρέχουν στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία.

Ανησυχία σε Εσθονία, Πολωνία και Νορβηγία

Η προειδοποίηση της MI5 δεν αποτελεί μεμονωμένη αντίδραση.

Στην Εσθονία, οι αρχές έχουν αποδώσει σε ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τον Αύγουστο εναντίον αμυντικής εταιρείας η οποία προμηθεύει στρατιωτικά οχήματα στην Ουκρανία.

Η υπόθεση συνέβαλε στην περαιτέρω επιδείνωση των σχέσεων Ταλίν και Μόσχας, με την εσθονική κυβέρνηση να ανακοινώνει το κλείσιμο των συνοριακών περασμάτων με τη Ρωσία.

Αντίστοιχα, οι αρχές της Πολωνίας και της Ρουμανίας έχουν ανακοινώσει ότι απέτρεψαν σχέδια δολιοφθοράς τα οποία αποδίδουν σε δίκτυα που συνδέονται με τη Μόσχα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Νορβηγίας προειδοποίησε επίσης ότι αναμένει απόπειρες δολιοφθοράς από ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών μέσα στο 2027.

Οι συγκεκριμένες εξελίξεις τροφοδοτούν την ανησυχία ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για την επέκταση των λεγόμενων υβριδικών επιχειρήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν κατασκοπεία, κυβερνοεπιθέσεις, παραπληροφόρηση και πράξεις δολιοφθοράς.

Η προειδοποίηση του επικεφαλής της MI5

Ο γενικός διευθυντής της MI5, Κεν ΜακΚάλουμ, είχε προειδοποιήσει ήδη από τον Οκτώβριο ότι η Ρωσία κλιμακώνει τις προσπάθειές της να διεξάγει υβριδικό πόλεμο εναντίον ευρωπαϊκών χωρών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρωσικές στρατιωτικές και μυστικές υπηρεσίες αξιοποιούν μεθόδους που βρίσκονται κάτω από το όριο μιας συμβατικής ένοπλης σύγκρουσης, αλλά μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές διαταραχές στην ασφάλεια και στην οικονομική δραστηριότητα.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες περί εμπλοκής της σε επιχειρήσεις δολιοφθοράς και υβριδικού πολέμου στην Ευρώπη. Μέχρι τη δημοσιοποίηση της σημερινής προειδοποίησης δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από τη ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο.

Με τη νέα δημόσια προειδοποίηση, οι βρετανικές αρχές επιδιώκουν να κινητοποιήσουν τις επιχειρήσεις που στηρίζουν τον ουκρανικό στρατό, επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιουργεί κινδύνους ασφαλείας και πέρα από τα πεδία των μαχών.