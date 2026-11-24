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Με βαριά ατζέντα συνεδριάζει αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, στις 10:00 το υπουργικό συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη εν όψει της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: