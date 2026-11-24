Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η έρευνα των αρχών για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη, με τη ζημία για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 206 εκατ. ευρώ.

Η διερεύνηση της φοροδιαφυγής «μαμούθ» επιχειρείται να επιταχυνθεί με την ενίσχυση της ανακριτικής διαδικασίας, με δεδομένη την έκταση της υπόθεσης, τον όγκο της δικογραφίας και τον μεγάλο αριθμός των εμπλεκόμενων προσώπων, παράγοντες που καθιστούν ιδιαίτερα απαιτητικό το έργο της 3ης ειδικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση.

Υπό αυτές τις συνθήκες αναμένεται, σύμφωνα με δικαστικές πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, να αναβαθμιστεί το ανακριτικό σχήμα με την τοποθέτηση προέδρου Πρωτοδικών, προκειμένου να ενισχύσει την ειδική ανακρίτρια στη διαχείριση της ογκωδέστατης δικογραφίας, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 πρόσωπα.

Επιπλέον, οι αρμόδιες δικαστικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να τοποθετηθούν δύο επιπλέον επίκουροι ανακριτές, όπως επίσης δικαστικός αστυνομικός του πολιτικού τομέα, με εξειδικευμένες γνώσεις οικονομικών και λογιστικής, που θα υποβοηθά τεχνικά και επιστημονικά την ανακριτική διαδικασία.

Το δίκτυο των «αχυρανθρώπων» και οι προφυλακίσεις

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί 6 από τους 16 συλληφθέντες. Πρόκειται για δύο λογιστές, έναν δικηγόρο, έναν φερόμενο ως ιδιοκτήτη λογιστικού γραφείου, έναν επιχειρηματία κι έναν μεσάζοντα, ο οποίος φέρεται να είχε δημιουργήσει δίκτυο «αχυρανθρώπων».

Οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε ορισμένους επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

Η δικαστική διερεύνηση αναμένεται να συνεχιστεί σε βάθος, με την αξιολόγηση των στοιχείων, τη χαρτογράφηση του δαιδαλώδους δικτύου και την αποσαφήνιση του ρόλου καθενός.

Αναμένεται κλήτευση και άλλων προσώπων

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στις επόμενες ανακριτικές ενέργειες είναι η κλήτευση των ατόμων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.