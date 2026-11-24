Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8 φιλοξενήθηκε ο σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας, πρόεδρος της The Newtons Laboratory, Στέλιος Ζωντός. Η συζήτηση εστίασε στην προεκλογική ατζέντα των πολιτών, στη δημοσκοπική εικόνα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών.

Ερωτηθείς για την ατζέντα που εκτιμά ότι θα επικρατήσει μέχρι τις εκλογές, είπε ότι τους πολίτες ενδιαφέρουν κυρίως τα οικονομικά και υποστήριξε ότι «πολλές φορές η πολιτική συζήτηση, και όχι μόνο τις τελευταίες μέρες, απέχει από τις πραγματικές αγωνίες των πολιτών και κυρίως από τις πραγματικές ανάγκες της χώρας». «Δηλαδή, τα κόμματα επικεντρώνονται σε θέματα πολύ συγκυριακά ή που μπορεί να συμβαίνουν μέσα με την καθημερινότητα, με στόχο να κερδίσουν κάποια λεπτά δημοσιότητας ή σχολιασμού, την ίδια στιγμή που αποφεύγουν τα κρίσιμα προβλήματα που έχει η χώρα και σε μεγάλο βαθμό τα έχει ο πολίτης μπροστά του. Αυτό δημιουργεί κυρίως ένα βασικό πρόβλημα. Αυξάνει την απόσταση των πολιτών από την πολιτική και μειώνει το ενδιαφέρον για την πολιτική. Γιατί όταν οι πολίτες βλέπουν ότι οι πολιτικοί δεν ασχολούνται με τα προβλήματά τους, προφανώς σταματούν και αυτοί να ασχολούνται μαζί τους» είπε ο κ. Ζωντός.

Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις

Σχετικά με τη δημοσκοπική εικόνα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, σχολίασε: «Το πρόβλημα της αντιπολίτευσης είναι ότι δεν κατάφερε ποτέ, μα ποτέ όμως, όλα αυτά τα 7,5 χρόνια, να κάνει την κριτική της, αφήγημα θετικό για τη χώρα. Δηλαδή, να πει “ωραία, εγώ σε αυτά κάνω κριτική στην κυβέρνηση και θέλω να πείσω τους πολίτες για αυτά που εγώ θα κάνω αν μου δώσετε την ευθύνη”. Λοιπόν, αυτό δεν κατάφερε να το κάνει και εικάζω ότι δεν θα καταφέρει ούτε τους επόμενους 4-6 μήνες -ανάλογα με το πότε θα γίνουν οι εκλογές- να το πετύχει, και άρα στο μόνο που μπορεί να ελπίζουν, κατά τη γνώμη μου, τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι απλώς να αυξήσουν τη δυσφορία και τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση για να κερδίσουν αρνητικές ψήφους, όχι θετικές ψήφους».

Όσον αφορά την εικόνα της κυβέρνησης, με αφορμή τις υποθέσεις Τσάφου, Λιάκου και Τσαβδαρίδη, είπε: «Υπάρχει ένα θέμα θεσμικό και το εννοώ αυτό. Δηλαδή, εάν δεν υπάρχουν κάποιοι κανόνες για το πώς τα πολιτικά στελέχη πρέπει να συμπεριφέρονται απέναντι στα δημόσια θέματα -κανόνες όμως που να ισχύουν για όλους- τότε πάντα θα υπάρχει κάποιος, ο οποίος θα κάνει κάτι νόμιμο, αλλά δεν θα είναι ηθικό. Ηθικό εννοώ με την έννοια της πολιτικής εξουσίας που έχει στα χέρια του. Άρα, θα βρισκόμαστε σε μια πιθανότητα να συζητάμε αντίστοιχα προβλήματα. Επομένως, το πρόβλημα είναι συστημικό. Πρέπει να φτιαχτούν κάποιοι κανόνες στο πολιτικό σύστημα που να λένε ότι όταν για παράδειγμα έχεις σχέση με την πολιτική εξουσία, δεν μπορείς να έχεις σχέση με το κράτος, με την έννοια των δουλειών που μπορεί να δίνει το κράτος ή δεν μπορείς να αξιοποιείς ευκαιρίες τις οποίες έχει το κράτος με τη δύναμη την οποία έχεις. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτούμε κάποιους κανόνες λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, οι οποίοι θα λύνουν τα ζητήματα αυτά».

Ερωτηθείς κατά πόσο έχουν επηρεάσει τη ΝΔ αυτές οι υποθέσεις, απάντησε: «Από μόνες τους όχι, αλλά λειτουργούν σωρευτικά με την κούραση που μπορεί να έχει προκαλέσει σε ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος τα 7,5 χρόνια διακυβέρνησης. Γιατί δεν είναι μόνο αυτές οι υποθέσεις, αν γυρίσουμε λίγο πίσω, θα θυμηθείτε πάρα πολλές άλλες. Άρα υπάρχει μια αθροιστική κούραση σε ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος. Δεν αλλάζει την ψήφο, μεγαλώνει τη δυσκολία στους αναποφάσιστους να ξαναδούν τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό το σημείο λειτουργεί πολιτικά το συγκεκριμένο πρόβλημα».

Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών

Τέλος, «διαβάζοντας» τις δημοσκοπήσεις και τις πολιτικές τάσεις, σχολίασε ότι το πιθανότερο είναι να πάμε σε κυβέρνηση συνεργασίας την επόμενη μέρα των εκλογών ή να υπάρξει δεύτερη κάλπη. «Οι δημοσκοπήσεις είναι προφανές ότι οδηγούν σε συνεργασία, δηλαδή η αυτοδυναμία είναι περίπου έξι έως οκτώ μονάδες μακριά από τη Νέα Δημοκρατία. Τα δε κόμματα της αντιπολίτευσης, το είπαμε και πριν, βρίσκονται πολύ μακριά από από την πρώτη θέση. Οπότε σε κάθε περίπτωση, οι δημοσκοπήσεις οδηγούν σε συνεργασία. Το πολιτικό σύστημα όμως δεν είναι στη συνθήκη που μπορεί να συνεργαστεί και με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις των αρχηγών και με το κλίμα που υπάρχει μεταξύ τους» τόνισε ο κ. Ζωντός και πρόσθεσε:

«Άρα, πρέπει να θεωρήσω, εγώ τουλάχιστον, δεδομένη τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, την οποία, προσέξτε, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε από σήμερα, με την έννοια ότι θα έχει μεσολαβήσει κάτι πολύ σημαντικό, όπως έλεγε και ο Μιτεράν, που θα είναι το αποτέλεσμα της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης. Θα μηδενίσει ό,τι ξέρουμε και θα ξεκινήσουμε πάλι από το βράδυ των εκλογών από το μηδέν. Δηλαδή απ’ το αποτέλεσμα που θα έχει δημιουργηθεί εκείνο το βράδυ».