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Μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία δεν θα έβαζε τέλος στην εκστρατεία σαμποτάζ της Ρωσίας εναντίον της Ευρώπης, προειδοποίησε ο υπουργός που εποπτεύει τις υπηρεσίες πληροφοριών της Πολωνίας.

Οι ρωσικές μυστικές επιχειρήσεις έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, δήλωσε τη Δευτέρα σε συνέντευξή του στο Politico ο Τόμας Σιεμόνιακ, περιγράφοντας πώς οι πράκτορες έχουν επεκταθεί πέρα από την πρόκληση πυρκαγιών σε αποθήκες και εμπορικά κέντρα, βάζοντας πλέον στο στόχαστρο σιδηροδρόμους, εξοπλισμό επικοινωνιών και αμυντικές εγκαταστάσεις.

Ορισμένες από τις επιθέσεις αποσκοπούν στη διατάραξη του ανεφοδιασμού προς την Ουκρανία, ανέφερε, αλλά η Μόσχα θέλει επίσης να εκφοβίσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και να αποδυναμώσει το ΝΑΤΟ – στόχοι που θα παρέμεναν ακόμη και αν τερματιζόταν ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα άλλαζε τη στάση της ρωσικής ηγεσίας ή θα την εμπόδιζε να διεξάγει αυτές τις επιχειρήσεις», δήλωσε ο Σιεμόνιακ.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών και η αποστολή της Ρωσίας στην ΕΕ δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Politico για σχολιασμό, ωστόσο η Μόσχα έχει αρνηθεί στο παρελθόν την ευθύνη για πολυάριθμες επιθέσεις, συνωμοσίες και περιστατικά βανδαλισμού που της αποδίδονται από δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Κίνδυνος για μαζικές απώλειες

Ο Σιεμόνιακ συνέδεσε την πρόσφατη κλιμάκωση με μια ευρύτερη ρωσική στρατηγική ασφυξίας της ουκρανικής οικονομίας και διακοπής των οδών μέσω των οποίων οι ευρωπαϊκές χώρες εφοδιάζουν το Κίεβο.

Η Πολωνία, ένας μείζων διακομιστικός κόμβος (logistics hub) για τη δυτική βοήθεια, έχει βρεθεί ιδιαίτερα εκτεθειμένη, σημείωσε.

Πέρυσι, σαμποτέρ που δρούσαν κατ’ εντολή της Ρωσίας ανατίναξαν ένα τμήμα σιδηροδρομικής γραμμής κοντά στη Βαρσοβία, σε μία από τις κύριες διαδρομές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προμηθειών στην Ουκρανία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, φύλακες ασφαλείας στην Εσθονία απέτρεψαν απόπειρα εμπρησμού σε εργοστάσιο παραγωγής drones, την οποία οι αρχές απέδωσαν στη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

Ο Σιεμόνιακ δήλωσε ότι η μεταβαλλόμενη φύση των επιθέσεων καθιστά δύσκολη τη μέτρηση της έντασής τους μόνο με βάση την καταμέτρηση των περιστατικών.

Ενώ οι εμπρησμοί παραμένουν σχετικά συχνοί, μία και μόνο επίθεση σε σιδηρόδρομο θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφή με μαζικές απώλειες.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν ήδη αρχίσει να προετοιμάζονται για ένα τέτοιο σενάριο, όπως μετέδωσε το Politico τον Οκτώβριο.

Ο στόχος δεν είναι απλώς η καταστροφή υποδομών. Η Ρωσία θέλει επίσης να «αποδυναμώσει τη βούληση για στήριξη της Ουκρανίας», ανέφερε ο Σιεμόνιακ, σπέρνοντας τον φόβο, προκαλώντας εντάσεις και υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

«Σφαίρες επιρροής»

Τόσο οι ευνοϊκές όσο και οι δυσμενείς εξελίξεις για τη Ρωσία στην Ουκρανία «θα μπορούσαν να την ενθαρρύνουν να επεκτείνει την υβριδική επιθετικότητα», είπε ο Σιεμόνιακ, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα ενδέχεται να προσπαθήσει να παρασύρει περισσότερες χώρες σε αντιπαράθεση ή να αποτρέψει τους πληθυσμούς τους από το να στηρίζουν την Ουκρανία ή να υιοθετούν αντιρωσικές στάσεις.

Είπε επίσης ότι η πιθανότητα η ρωσική παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου την Παρασκευή να ήταν τυχαία ήταν «κοντά στο μηδέν», περιγράφοντας τέτοια περιστατικά ως απόπειρες δοκιμής της αντίδρασης της Πολωνίας και των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ.

«Πρόκειται για τη σύνδεση της ειρήνης στην Ουκρανία με μια λεγόμενη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Σιεμόνιακ.

Η Ρωσία έχει επαναφέρει τις απαιτήσεις της να υποχωρήσει η στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ στα επίπεδα του 1997, προτού η Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής ενταχθούν στη συμμαχία. Αυτό θα σήμαινε την αποχώρηση των συμμαχικών δυνάμεων που σταθμεύουν σε αυτές τις χώρες για να συμβάλουν στην άμυνά τους.

Καμία τέτοια παραχώρηση δεν έχει συμφωνηθεί.

Ο Σιεμόνιακ ανέφερε ότι η Μόσχα αρνείται να αποδεχθεί πως η Πολωνία και άλλα μέλη του ΝΑΤΟ μπορούν να αποφασίζουν μόνα τους πόσα συμμαχικά στρατεύματα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις θα φιλοξενούν.

Όπως μετέδωσε την Κυριακή το Politico, ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα μπορούσε να απαιτήσει περιορισμούς στις αναπτύξεις δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη με αντάλλαγμα την αποδοχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Σε τελική ανάλυση, υποστήριξε ο Σιεμόνιακ, η Μόσχα θέλει να ανατρέψει τις αλλαγές που ακολούθησαν τον Ψυχρό Πόλεμο, όταν πρώην χώρες του σοβιετικού μπλοκ εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η Ρωσία προσπαθεί να επαναφέρει την ψυχροπολεμική ιδέα των σφαιρών επιρροής», κατέληξε.