Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Για την κατάσταση της υγείας του Γιάννη Παπαμιχαήλ, ο οποίος νοσηλεύεται σε κλινική και διανύει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του έκανε ένα λακωνικό σχόλιο ο ξάδελφός του, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για το πώς είναι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, αρκέστηκε να πει: «Είμαστε δίπλα του, δεν θέλω να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο. Να είστε καλά».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου σε σχόλιό της στην εκπομπή «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή στον ALPHA, είπε:

«Είναι μία κατάσταση η οποία θα πάρει καιρό. Θέλει χρόνο. Δεν είναι μόνο τα ψυχολογικά προβλήματα, έχει και άλλα ιατρικά θέματα και γι’ αυτό ο Γιάννης χρήζει ιατρικής βοήθειας».