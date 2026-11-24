Για την κατάσταση της υγείας του Γιάννη Παπαμιχαήλ, ο οποίος νοσηλεύεται σε κλινική και διανύει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του έκανε ένα λακωνικό σχόλιο ο ξάδελφός του, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης.
Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για το πώς είναι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, αρκέστηκε να πει: «Είμαστε δίπλα του, δεν θέλω να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο. Να είστε καλά».
Η Τίνα Μεσσαροπούλου σε σχόλιό της στην εκπομπή «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή στον ALPHA, είπε:
«Είναι μία κατάσταση η οποία θα πάρει καιρό. Θέλει χρόνο. Δεν είναι μόνο τα ψυχολογικά προβλήματα, έχει και άλλα ιατρικά θέματα και γι’ αυτό ο Γιάννης χρήζει ιατρικής βοήθειας».