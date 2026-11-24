Με μια κίνηση που ανατρέπει τους παραδοσιακούς κανόνες της αμερικανικής πολιτικής, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρενέβη ευθέως στα διοικητικά της Nvidia και πέτυχε την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO), προκαλώντας ράλι στη Wall Street αλλά και έντονες αντιδράσεις σε Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς για ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Παρέμβαση και ανατροπή

Η παρέμβαση του Τραμπ για την επαναφορά του Χουάνγκ στη θέση του CEO της Nvidia έδωσε μια πρώτη εικόνα για το πώς ο Τραμπ, παρά την απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς, μπορεί να συνεχίσει να ασκεί επιρροή στην Ουάσιγκτον και πέρα από αυτήν, στη διάρκεια της περιόδου που παραδοσιακά θεωρείται φάση αποδυνάμωσης («lame-duck») για κάθε προεδρία.

Λίγες ημέρες αφότου το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο επιστροφής του Χουάνγκ έπειτα από σειρά επιζήμιων αποκαλύψεων σχετικά με τις σχέσεις του με μια Κινέζα φερόμενη κατάσκοπο και δύο άλλες γυναίκες, ο Τραμπ ανέλαβε τον έλεγχο της αφήγησης.

Υποστήριξε σθεναρά την επιστροφή του Χουάνγκ σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή και στη συνέχεια έστειλε κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, προκειμένου να πείσουν το διοικητικό συμβούλιο να αναστρέψει τη στάση του με ανακοίνωση λίγο πριν ανοίξει το χρηματιστήριο τη Δευτέρα.

Ο Τραμπ πανηγύρισε τη νίκη του με μια συνέντευξη διάρκειας σχεδόν μίας ώρας στο δίκτυο CNBC, στην οποία πιστώθηκε την ανατροπή και αποκάλεσε τον Χουάνγκ «εθνικό θησαυρό».

«Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να κάνει αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Και ένα από τα πράγματα που ήθελε να μάθει το διοικητικό συμβούλιο ήταν: Υπάρχει πρόβλημα εθνικής ασφάλειας;» δήλωσε ο Τραμπ στο CNBC.

«Και έπειτα από πολλή έρευνα… είπαμε, “Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα”», ανέφερε ο Τραμπ. «Πιστεύουμε πολύ έντονα ότι είναι σε καλή κατάσταση, σε πολύ καλή κατάσταση».

Το χρηματιστήριο εκτινάχθηκε, ενώ μέλη του Κογκρέσου επέκριναν την κίνηση.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ, μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη βαριά εκλογική ήττα του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές, την οποία πολλοί Ρεπουμπλικανοί απέδωσαν στην πτώση της δημοτικότητάς του, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Σύντομα προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, βασισμένη στη φωτογραφία της δικής του θριαμβευτικής υψωμένης γροθιάς έπειτα από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια το 2024, έχοντας όμως τοποθετήσει τη μορφή του Χουάνγκ στη θέση όπου στεκόταν ο Τραμπ στο πρωτότυπο.

Στο χέρι του Χουάνγκ κρεμόταν ένα κόκκινο σουτιέν, μια προφανής αναφορά στο ερωτικό σκάνδαλο από το οποίο μόλις είχε ξεφύγει, με τη βοήθεια της ασυνήθιστης ικανότητας του Τραμπ να στρέφει τις εξελίξεις σύμφωνα με τις επιθυμίες του.

«Είναι πρόθυμος να κάνει πράγματα με πολύ ανορθόδοξο τρόπο», δήλωσε ο ιστορικός Τόμας Άλαν Σβαρτς του Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ. «Η επαναφορά του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ανήκει ξεκάθαρα στην κατηγορία του ανορθόδοξου».

Ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια

Η παρέμβαση του Τραμπ στον επιχειρηματικό κόσμο των ΗΠΑ έχει εξελιχθεί σε σήμα κατατεθέν της διακυβέρνησής του, ιδίως σε εταιρείες που θεωρούνται κρίσιμες για την αμερικανική οικονομική και εθνική ασφάλεια.

Έπειτα από δημόσια εκστρατεία του Τραμπ και άλλων μελών της κυβέρνησής του για να μπλοκάρουν την πρόταση εξαγοράς της U.S. Steel από τη Nippon Steel έναντι 14,9 δισ. δολαρίων, η ιαπωνική εταιρεία συμφώνησε να παραχωρήσει στον Τραμπ ασυνήθιστα μεγάλο βαθμό εξουσίας ως προς το μέλλον της εταιρείας. Η κυβέρνηση απέκτησε το δικαίωμα να διορίζει μέλος του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τον τελευταίο λόγο για το κλείσιμο εργοστασίων, τις περικοπές παραγωγής και τη μεταφορά θέσεων εργασίας στο εξωτερικό.

Η ομάδα του Τραμπ διαπραγματεύτηκε επίσης πέρυσι μερίδιο 10% στην Intel, στο πλαίσιο συμφωνίας με τη δοκιμαζόμενη κατασκευάστρια μικροτσίπ που μετέτρεψε τις κρατικές επιχορηγήσεις σε μετοχικό μερίδιο. Ο Τραμπ είχε ζητήσει την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, λόγω των δεσμών του με την Κίνα, προτού ανακοινώσει συμφωνία που κατέστησε την αμερικανική κυβέρνηση τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας.

Ωστόσο, η παρέμβασή του στη Nvidia προχώρησε ακόμη περισσότερο, φέρνοντάς τον απευθείας μέσα σε μια απόφαση διοικητικού συμβουλίου για το ποιος θα ηγηθεί μιας αμερικανικής εταιρείας τρισεκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι κινήσεις του Τραμπ ενδέχεται να γυρίσουν μπούμερανγκ. Οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι θα διαθέτουν τις ευρύτερες πλειοψηφίες των τελευταίων δεκαετιών και στα δύο Σώματα του Κογκρέσου, δεσμεύτηκαν να διεξαγάγουν έρευνα μόλις αναλάβουν τον έλεγχο τον Ιανουάριο, ενώ ο Χουάνγκ είναι προγραμματισμένο να καταθέσει σε ακρόαση την επόμενη εβδομάδα.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν τη Δευτέρα με τους Δημοκρατικούς, εκφράζοντας φόβους ότι η επιστροφή του Χουάνγκ θέτει σε κίνδυνο τα αμερικανικά συμφέροντα λόγω της σχέσης του με γυναίκα που είναι ύποπτη για διασυνδέσεις με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

«Το να επιτρέψουμε στην Κίνα να αποκτήσει τα πιο προηγμένα μικροτσίπ της Αμερικής δημιουργεί μια σημαντική ευπάθεια στην εθνική ασφάλεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της πλειοψηφίας της Γερουσίας, Τζον Θουν, υποσχόμενος αυστηρά μέτρα ελέγχου των εξαγωγών.

Ο Νιουτ Γκίνγκριτς, πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και στενός σύμμαχος του Τραμπ, έγραψε στο X: «Υπάρχει κάτι βαθιά λανθασμένο» σχετικά με την επαναφορά του Χουάνγκ.

«Το Κογκρέσο θα πρέπει πραγματικά να ερευνήσει σε βάθος αυτό το ζήτημα ως θέμα εθνικής ασφάλειας τεραστίων διαστάσεων, αλλά και ως σημαντική αποτυχία της ομοσπονδιακής γραφειοκρατίας», δήλωσε.

Θριαμβευτική επιστροφή

Ο Τζένσεν Χουάνγκ πραγματοποίησε θριαμβευτική επιστροφή στα κεντρικά γραφεία της Nvidia στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας τη Δευτέρα, λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου είχε παραιτηθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου έπειτα από τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις.

Φορώντας το χαρακτηριστικό μαύρο δερμάτινο μπουφάν του, με το χέρι στην καρδιά, ο 63χρονος επικεφαλής χαμογελούσε στους εργαζομένους που ζητωκραύγαζαν, έχοντας κατακλύσει το αίθριο και τους εξώστες.

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Η ταχύτατη επαναφορά του Χουάνγκ στο τιμόνι της εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ που συνίδρυσε πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες αποτελεί μια εντυπωσιακή επιστροφή, η οποία υπογραμμίζει την επιρροή του στην Ουάσιγκτον, τις αγορές, τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης και τη γεωπολιτική.

«Ο Τζένσεν είναι μεγαλύτερος και από τον Έλβις για τους επενδυτές της τεχνολογίας», δήλωσε ο Έρικ Σίφερ, πρόεδρος της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων Patriarch Organization με έδρα το Λος Άντζελες.

Αποτελώντας κεντρικό πυλώνα της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, ο ρόλος του Χουάνγκ ξεπερνά εκείνον του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

Καλλιεργώντας σχέσεις με νομοθέτες, εταίρους, πελάτες και προμηθευτές σε όλο τον κόσμο, ο Χουάνγκ χρηματοδότησε τη μαζική επέκταση του κλάδου. Δισεκατομμυριούχοι όπως ο πρόεδρος της Oracle, Λάρι Έλισον, και ο Μασκ έφτασαν να «παρακαλούν τον Τζένσεν για GPU», όπως είχε δηλώσει ο Έλισον το 2024.

Αντιμετωπιζόμενος σαν ροκ σταρ στην Ασία, ο Χουάνγκ έχει περικυκλωθεί από θαυμαστές στους δρόμους της Ταϊπέι και της Σεούλ, οι οποίοι του ζητούσαν αυτόγραφα πάνω σε βιβλία, αφίσες, ακόμη και πάνω στο σώμα τους.

Ωστόσο, ακόμη και μετά τη δραματική επιστροφή του, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τις μεγάλες επιταγές που υπέγραψε ο Χουάνγκ για νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες με τη σειρά τους αγόραζαν μικροτσίπ της Nvidia.

Πριν παραιτηθεί, δεχόταν ήδη εκκλήσεις να περιορίσει την πρακτική στήριξης της ανάπτυξης της Nvidia με τις ίδιες τις ταμειακές ροές της εταιρείας, κάτι που πολλοί στη Wall Street προειδοποιούσαν ότι δημιουργούσε ένα επικίνδυνο δίκτυο κυκλικής χρηματοδότησης.

Ο Χουάνγκ είχε απορρίψει αυτή την κριτική, υποστηρίζοντας ότι η Nvidia χρηματοδοτούσε πραγματική ζήτηση.

Η αποχώρησή του είχε θέσει υπό αμφισβήτηση το κατά πόσο το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης και εταιρείες όπως οι CoreWeave και Nebius (οι μετοχές των οποίων σημείωσαν άλμα τη Δευτέρα) θα συνέχιζαν να ευημερούν χωρίς τον Χουάνγκ.

«Μπορεί κανείς να δει πόσο πολύ ένας άνθρωπος αποτελούσε το πρόσωπο αυτού του κλάδου. Φεύγει και τα πάντα καταρρέουν. Και ξαφνικά επιστρέφει και τα πάντα ανακάμπτουν», δήλωσε ο Μπιλ Γκάντερσον, εταίρος στην GCG Advisory Partners.

«Πολύ μεγάλος για να απολυθεί»

Ο Χουάνγκ είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος μέτοχος της Nvidia με ποσοστό περίπου 3,6%, αλλά δεν διαθέτει μετοχές με ειδικά δικαιώματα ψήφου που δίνουν σε ιδρυτές όπως ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta Platforms και ο Μασκ της SpaceX ουσιαστικό έλεγχο των εταιρειών τους.

Είναι γνωστός για το άμεσο, παρεμβατικό στυλ διοίκησης, καθώς ασχολείται προσωπικά με τα προβλήματα στη Nvidia και επιβλέπει περίπου 60 άμεσα υφιστάμενα στελέχη, σχεδόν όλα σε θέσεις μηχανικών, συμπεριλαμβανομένων ειδικών σε μικροτσίπ μνήμης, δικτύωση, επεξεργαστές γραφικών και κεντρικούς επεξεργαστές.

«Πολλά οργανογράμματα εταιρειών μοιάζουν όλα ίδια. Και αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα για μένα. Η αρχιτεκτονική της εταιρείας πρέπει να αντανακλά το περιβάλλον μέσα στο οποίο υπάρχει», είχε δηλώσει ο Χουάνγκ σε podcast τον Μάρτιο.

Έχει εμπλακεί σε βάθος στις νεοφυείς επιχειρήσεις στις οποίες έχει επενδύσει η Nvidia, βοηθώντας τες να εξασφαλίσουν πελάτες, ενώ έχει συμμετάσχει ακόμη και σε κλήσεις άντλησης κεφαλαίων για την προσέλκυση επενδυτών, σύμφωνα με ιδρυτές startup, επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων και έναν πρώην εργαζόμενο της Nvidia.

Η επιρροή του Χουάνγκ φάνηκε ξεκάθαρα τη Δευτέρα, αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή του, ρίχνοντας το πολιτικό του βάρος υπέρ του πληγέντος από το σκάνδαλο διευθύνοντος συμβούλου.

«Δεν έκανε τίποτα κακό», είπε ο Τραμπ τη Δευτέρα, αποκαλώντας τον Χουάνγκ «ιδιοφυΐα».

Η επιστροφή του Χουάνγκ ξάφνιασε πολλούς και Αμερικανοί νομοθέτες και από τα δύο κόμματα αντιτάχθηκαν σθεναρά στην επαναφορά του.

Παράλληλα, ενίσχυσε την αντίληψη ότι ορισμένοι διευθύνοντες σύμβουλοι τεχνολογικών κολοσσών θεωρούνται αναντικατάστατοι, γεγονός που συνιστά μεγάλο κίνδυνο για μια εταιρεία κρίσιμης σημασίας για τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης.

«Όταν ο διευθύνων σύμβουλος είναι πολύ μεγάλος για να απολυθεί, δουλειά του διοικητικού συμβουλίου δεν είναι να τον απολύσει. Είναι να τον περιφράξει», δήλωσε η καθηγήτρια εταιρικής διακυβέρνησης και ηθικής Νάντα Κακαμπάντσε του Henley Business School στη Βρετανία.