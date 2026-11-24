Το ματς Κόμο – ΑΕΚ για το Champions League και το παιχνίδι Βαλένθια – Παναθηναϊκός για τη EuroLeague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/11/2026)
15:00 Magenta Sport 2 Άρσεναλ – Ντόρτμουντ UEFA Youth League
17:00 Novasports 6HD Τσεχία – Καναδάς Davis Cup
18:00 Magenta Sport 6 Φενέρμπαχτσε – Βάσας CEV Champions League
19:00 Novasports 6HD Τσεχία – Καναδάς Davis Cup
19:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Παρί EuroLeague
19:45 Magenta Sport 5 Μπόντο Γκλιμτ – Λίντσερ UEFA Champions League
19:45 Magenta Sport 3 Γαλατασαράι – Άστον Βίλα UEFA Champions League
20:00 Novasports 2HD Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια EuroLeague
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Δούκας – ΠΑΟΚ Futsal Super League
21:00 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ EuroLeague
21:00 Novasports 6HD Τσεχία – Καναδάς Davis Cup
21:30 Novasports Prime Βαλένθια – Παναθηναϊκός EuroLeague
21:45 Novasports 5HD Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο EuroLeague
22:00 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε EuroLeague
22:00 Magenta Sport 5 Ρεάλ Μαδρίτης – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 4 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 9 Ρέιντζερς – Αμπερντίν Scottish Premiership
22:00 Magenta Sport 8 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μπέτις UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 7 Λειψία – Λανς UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 6 Φέγενορντ – Πόρτο UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 3 Άρσεναλ – Ντόρτμουντ UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 2 Κόμο – ΑΕΚ UEFA Champions League