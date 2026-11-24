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Δήμοι και δασικές υπηρεσίες της Αττικής διαθέτουν δωρεάν καυσόξυλα στους πολίτες για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, με διαφορετικές προϋποθέσεις συμμετοχής, ανώτατα όρια ποσότητας ξυλείας και προθεσμίες υποβολής αιτήσεων ανά περιοχή.

Συγκεκριμένες διαδικασίες έχουν ανακοινωθεί για τους Δήμους Διονύσου, Κηφισιάς, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού και Αχαρνών, καθώς και για το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διάθεση αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Δήμος Διονύσου: Έως τρία χωρικά κυβικά μέτρα ανά οικογένεια

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη δωρεάν συλλογή και υλοτομία καυσοξύλων στον Δήμο Διονύσου καθορίζει η υπ’ αριθμ. 10/2026 Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη του Δασαρχείου Πεντέλης, η οποία ισχύει έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Δικαίωμα συλλογής έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου, με προτεραιότητα στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η επιτρεπόμενη ποσότητα ανέρχεται σε τρία χωρικά κυβικά μέτρα ανά οικογένεια και σε 10 χωρικά κυβικά μέτρα για ιδρύματα και δημόσιες υπηρεσίες.

Η διάταξη επιτρέπει τη συλλογή ξερών ή κατακείμενων δέντρων και υπολειμμάτων από εργασίες καθαρισμού για την πυροπροστασία, εξαιρουμένων των πλατάνων. Απαγορεύεται αυστηρά η εμπορία της ξυλείας, καθώς και η μεταφορά της σε επαγγελματικούς χώρους.

Όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε υλοτομία και συλλογή υπό την επίβλεψη δασικών υπαλλήλων πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Δασαρχείο Πεντέλης έως τις 15 Μαρτίου 2027, προσκομίζοντας βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Χωρίς προηγούμενη έγκριση επιτρέπεται η συλλογή κατακείμενων ξερών κλαδιών χωρίς τη χρήση αλυσοπρίονου, καθώς και ξυλείας που προέρχεται από εργασίες καθαρισμού παρόδιων ζωνών, αποκλειστικά κατόπιν υπόδειξης αρμόδιου δασικού οργάνου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα είναι ένα χωρικό κυβικό μέτρο ανά έξοδο.

Οι εργασίες υλοτομίας επιτρέπονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 07:30 και 14:00. Οι πολίτες υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας και να μην αφήνουν υπολείμματα ξυλείας στο δάσος ή στο οδικό δίκτυο.

Για την υποβολή αιτήσεων και την παροχή πληροφοριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο Πεντέλης, στην οδό Κλεισθένους 403, στον Γέρακα, στο τηλέφωνο 210 6135010 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Λαυρεωτική και Σαρωνικός: Έως τις 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις

Μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τη δωρεάν προμήθεια καυσοξύλων οι δικαιούχοι που διαμένουν μόνιμα στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, στο πλαίσιο της διαδικασίας που ανακοίνωσε το Δασαρχείο Λαυρίου.

Η υποβολή αιτήσεων άρχισε στις 4 Νοεμβρίου, με δικαίωμα συμμετοχής ενός προσώπου ανά οικογένεια ή κατοικία. Το ανώτατο όριο παραλαβής έχει καθοριστεί στα δύο χωρικά κυβικά μέτρα ανά δικαιούχο.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο εκκαθαριστικού της Εφορίας και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ακόλουθες κοινωνικές κατηγορίες, για τις οποίες απαιτούνται και τα αντίστοιχα πρόσθετα δικαιολογητικά:

Πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες: Πιστοποιητικό πολυτεκνίας ή τριτεκνίας, αντίστοιχα.

Πιστοποιητικό πολυτεκνίας ή τριτεκνίας, αντίστοιχα. Μονογονεϊκές οικογένειες: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή μέσω του gov.gr.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή μέσω του gov.gr. Άνεργοι: Βεβαίωση ανεργίας.

Βεβαίωση ανεργίας. Ευάλωτοι οφειλέτες: Βεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Βεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Άτομα με αναπηρία: Βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό άνω του 67%, από αρμόδια πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια επιτροπή, με τη σχετική γνωμάτευση να βρίσκεται σε ισχύ.

Βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό άνω του 67%, από αρμόδια πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια επιτροπή, με τη σχετική γνωμάτευση να βρίσκεται σε ισχύ. Οικογένειες με παιδιά που σπουδάζουν: Βεβαίωση σπουδών από το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Βεβαίωση σπουδών από το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πυρόπληκτοι: Βεβαίωση από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως στο Δασαρχείο Λαυρίου, στην οδό Φωκίωνος Νέγρη 5, στο Λαύριο, όπου παρέχονται και περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία.

Κηφισιά: Ποιοι δικαιούνται δωρεάν καυσόξυλα

Αποκλειστικά στους ωφελούμενους των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κηφισιάς απευθύνεται η δράση δωρεάν διάθεσης καυσοξύλων, για την οποία η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 2 Νοεμβρίου 2026.

Η ξυλεία προέρχεται από εργασίες της Υπηρεσίας Πρασίνου και συγκεντρώνεται στο δημοτικό φυτώριο, στη συμβολή των οδών Ξενίας και Ελευθερώτριας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, στην οδό Πλατάνων 21 και Παράδρομο Εθνικής Οδού, στις Αδάμες.

Για πληροφορίες, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 8003421 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Αχαρνές: Συλλογή ξυλείας από την Πάρνηθα

Μέσω του Δασαρχείου Πάρνηθας μπορούν να προμηθευτούν καυσόξυλα οι κάτοικοι των Αχαρνών, με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων να έχει ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου.

Η διαθέσιμη ξυλεία προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και δεν είναι τεμαχισμένη. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν με δικά τους μέσα τον τεμαχισμό, τη συλλογή και τη μεταφορά της.

Το Δασαρχείο Πάρνηθας βρίσκεται στη λεωφόρο Θρακομακεδόνων 142. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τη διαδικασία στα τηλέφωνα 210 2434061 και 210 2434063, καθώς και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected].

Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»: Έως δύο κυβικά μέτρα ανά αίτηση

Καυσόξυλα από τις εργασίες διαχείρισης και συντήρησης του χώρου διαθέτει δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης».

Η παραλαβή πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 09:00 και 13:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, στην οδό Σπύρου Μουστακλή 23, στο Ίλιον.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει έως δύο κυβικά μέτρα ξυλείας ανά αίτηση, χωρίς να επιτρέπεται η χρήση αλυσοπρίονου. Η φόρτωση και η μεταφορά πραγματοποιούνται με μέσα των ενδιαφερομένων την ημέρα της παραλαβής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 2323163.