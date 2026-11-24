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Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκάλεσε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα σε καφετέρια στην οδό Σινώπης, στη Νέα Ιωνία, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την εκπομπή του OPEN «Ώρα Ελλάδος», άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Ο εκκωφαντικός θόρυβος και το ισχυρό ωστικό κύμα αναστάτωσαν τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ξύπνησαν από την έκρηξη. Να σημειωθεί πως από την έκρηξη, υλικές ζημιές υπέστησαν και γειτονικά καταστήματα.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή και απέκλεισαν τον χώρο, ενώ λίγο αργότερα έφτασε στο κατάστημα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνα στο εσωτερικό του και να περισυλλέξει τα υπολείμματα του μηχανισμού για να εξακριβωθεί η συνδεσμολογία του.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν επίσης έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, χωρίς να χρειαστεί η επέμβασή τους, καθώς δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δράστες να έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, με τις έρευνες να συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους, καθώς και για τη διαλεύκανση των κινήτρων της επίθεσης.