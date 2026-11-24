Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (24/11)

Ενημερωθείτε για τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις 24/11. Εντοπίστε τα πλησιέστερα σημεία εξυπηρέτησης και δείτε το τηλέφωνο, τη διεύθυνση καθώς και τις τοποθεσίες τους στον χάρτη.