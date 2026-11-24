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Την ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για υποτροφίες και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων φοίτησης των νέων της ομογένειας στα ελληνικά πανεπιστήμια περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας, όπως τον παρουσίασε η Σοφία Ζαχαράκη κατά την πενθήμερη επίσκεψή της στη Νέα Υόρκη, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού πραγματοποίησε σειρά επαφών με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Columbia, της εκπαιδευτικής κοινότητας και φορέων της ελληνικής ομογένειας.

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου επισκέφθηκε το Hellenic Classical Charter School στο Παρκ Σλοπ του Μπρούκλιν και το Ημερήσιο Λύκειο του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια, όπου συνομίλησε με μαθητές, διευθυντές και εκπαιδευτικούς, μεταξύ των οποίων και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ομογενειακά σχολεία.

Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών και οι προτεραιότητες του υπουργείου

Η Σοφία Ζαχαράκη ενέταξε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό στις πέντε βασικές προτεραιότητες του υπουργείου, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων και των τμημάτων ελληνικής γλώσσας της ομογένειας.

Σύμφωνα με την υπουργό, οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό ξεπερνούν τις 750, εκ των οποίων οι 16 αφορούν τη Νέα Υόρκη. Όπως επισήμανε, η σχετική υπουργική απόφαση εκδόθηκε φέτος νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά, με το υπουργείο να επιδιώκει τη διατήρηση αυτής της πρακτικής.

Η έγκαιρη έκδοση των αποφάσεων, όπως εξήγησε, διευκολύνει την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες και τους παρέχει μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για τη διευθέτηση ζητημάτων στέγασης και έκδοσης βίζας.

Στις υπόλοιπες προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής συμπεριέλαβε τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, τη βελτίωση του περιεχομένου της διδασκαλίας, την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και τη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

«Κάθε παιδί, όπου και αν έχει γεννηθεί, να μπορέσει να έχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβάνοντας στην αναφορά της τους μαθητές ενός μικρού σχολείου στα Άγραφα Ευρυτανίας, τα παιδιά που φοιτούν σε σχολεία στο κέντρο της Αθήνας και εκείνα της ομογένειας που παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας.

Υποτροφίες, ξενόγλωσσα προγράμματα και φοιτητικές εστίες

Η χρηματοδότηση της ομογενειακής εκπαίδευσης, ο θεσμικός ρόλος των συντονιστών εκπαίδευσης στα Γενικά Προξενεία και τα προγράμματα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης της υπουργού και της προέδρου του Ιδρύματος, Βασιλικής Κιντή, με δημοσιογράφους.

Στη συζήτηση εξετάστηκαν οι προσπάθειες εξασφάλισης δωρεών και χορηγιών, καθώς και οι δυνατότητες ενίσχυσης των υποτροφιών, οι οποίες, σύμφωνα με την κ. Ζαχαράκη, μπορούν να καλύψουν δαπάνες στέγασης και διαβίωσης, επιτρέποντας σε νέους με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες να πραγματοποιήσουν σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Σε ό,τι αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, η υπουργός αναφέρθηκε στα αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων και στο ενδιαφέρον που εκδηλώνουν νέοι της ομογένειας για τις Ιατρικές Σχολές.

Παράλληλα, παρουσίασε τις προσπάθειες του υπουργείου για την ανακαίνιση και την αναβάθμιση υφιστάμενων φοιτητικών εστιών, καθώς και την ανέγερση νέων, με τη συνολική δυναμικότητά τους να υπερβαίνει τις 8.000 κλίνες.

Στη συνάντηση με τους δημοσιογράφους συζητήθηκαν, επίσης, οι εξετάσεις ελληνομάθειας, η λειτουργία του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σχολείο του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια.

Οι επαφές με τους φορείς της ομογένειας

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στη Νέα Υόρκη, η Σοφία Ζαχαράκη συναντήθηκε στο Γενικό Προξενείο με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης.

Παραχώρησε, επίσης, συνέντευξη στους Δημήτρη Φίλιο και Στέλιο Τακετζή, στον ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό Cosmos FM 91.5, όπου αναφέρθηκε στην εκπαιδευτική πολιτική για τον απόδημο Ελληνισμό.

Απευθυνόμενη στους νέους της ελληνικής διασποράς, τους κάλεσε να εξετάσουν τις δυνατότητες φοίτησης στην Ελλάδα, αναφερόμενη στα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν πανεπιστήμια στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Αλεξανδρούπολη.