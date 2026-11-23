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Οργή στην Κωνσταντινούπολη από την καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση ενός 5χρονου κοριτσιού στην περιοχή Εσενγιούρτ, ενώ η πράξη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του δράστη.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Τουρκίας, στη συγκεκριμένη περιοχή στην Κωνσταντινούπολη ένα 5χρονο κοριτσάκι επέστρεφε στο σπίτι του με ψωμί, όταν υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από έναν άνδρα με τα αρχικά Ο.Ç.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο.Ç φιλούσε βίαια το μικρό παιδί και το άγγιζε στο σώμα του.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί εντόπισαν την κατοικία του στη συνοικία Γεσιλκέντ και πραγματοποίησαν επιχείρηση, κατά την οποία τον συνέλαβαν.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, οι εικόνες διαδόθηκαν στα social media προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Πολλοί χρήστες απευθύνθηκαν μέσω αναρτήσεων στην τουρκική αστυνομία, ζητώντας τον άμεσο εντοπισμό και τη σύλληψη του άνδρα.

Χαρακτηριστική ήταν η φράση «βρείτε αυτόν τον ανώμαλο πριν τον βρούμε εμείς…»!

İstanbul Esenyurt’ta 5 yaşındaki bir kız çocuğu, evine ekmek alıp döndüğü sırada bir O.Ç cinsel istismarına maruz kaldı. İddiaya göre küçük çocuğu zorla öpen ve vücuduna dokunarak istismarda bulunan O.Ç,

her yerde aranıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. https://t.co/WxOm57Loup — Esenyurtsondakika (@esenyurtsondk) November 23, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Νοεμβρίου στη συνοικία Γενικέντ, στην περιοχή Εσενγιούρτ όπου και συνελήφθη τελικά ο δράστης.