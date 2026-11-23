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Αντιμέτωπος με 11 κατηγορίες βιασμού και συνολικά 17 ποινικές κατηγορίες βρίσκεται ο 26χρονος Βρετανός παραολυμπιονίκης Λι Φράιερ, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Σύμφωνα με το BBC, ο αθλητής από το Πόντεφρακτ του Δυτικού Γιορκσάιρ κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για βιασμό, απόπειρες ελέγχου και εξαναγκασμού γυναίκας στο πλαίσιο προσωπικής σχέσης, εκ προθέσεως στραγγαλισμό, σωματική επίθεση και ηδονοβλεψία.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης παρεμπόδιση της απονομής δικαιοσύνης και κατοχή κοκαΐνης, ναρκωτικής ουσίας που υπάγεται στην κατηγορία Α του βρετανικού συστήματος ταξινόμησης.

Οι καταγγελλόμενες πράξεις αφορούν μία γυναίκα και φέρονται να διαπράχθηκαν σε χρονικό διάστημα πέντε ετών, από τον Μάιο του 2021 έως τον Μάιο του 2026.

Αρνείται τις κατηγορίες – Τον Μάρτιο του 2027 η δίκη

Ο Λι Φράιερ εμφανίστηκε την Πέμπτη (19/11) ενώπιον του Κακουργιοδικείου του Λιντς, μέσω βιντεοσύνδεσης, καθώς βρίσκεται υπό κράτηση.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες, με εξαίρεση εκείνη της ηδονοβλεψίας, για την οποία δεν δήλωσε αν αποδέχεται ή αρνείται την ενοχή του.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027 και αναμένεται να διαρκέσει επτά ημέρες.

Ο 26χρονος είχε συλληφθεί τον Ιούλιο, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της βρετανικής Δικαιοσύνης.

Εκτός εθνικής ομάδας μετά τη σύλληψή του

Η βρετανική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο (British Wheelchair Basketball) επιβεβαίωσε ότι ο Φράιερ απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα της εθνικής ομάδας της Μεγάλης Βρετανίας και από όλες τις δραστηριότητες της ομοσπονδίας μετά τη σύλληψή του.

Σε ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία ανέφερε ότι γνωρίζει τις ποινικές κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί σε βάρος του αθλητή και αναγνωρίζει τη σοβαρότητά τους.

Όπως διευκρίνισε, η απομάκρυνσή του αποφασίστηκε εν αναμονή της ολοκλήρωσης της ανεξάρτητης έρευνας, ενώ απέφυγε περαιτέρω σχόλια λόγω της συνεχιζόμενης δικαστικής διαδικασίας.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της ομοσπονδίας καταγράφεται ότι ο αθλητής τέθηκε σε προσωρινή αναστολή στις 22 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο διαδικασίας που αφορά παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας.

Το ασημένιο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού

Ο Λι Φράιερ πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση σε Παραολυμπιακούς Αγώνες το 2024, στο Παρίσι, ως μέλος της εθνικής ομάδας καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο της Μεγάλης Βρετανίας.

Η βρετανική ομάδα έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, όπου ηττήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες με 73-69, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο.

Σύμφωνα με τη Βρετανική Παραολυμπιακή Επιτροπή (ParalympicsGB), επρόκειτο για την καλύτερη επίδοση της χώρας στο συγκεκριμένο άθλημα εδώ και 28 χρόνια.

Ο Φράιερ είχε προηγουμένως συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023, κατακτώντας επίσης το ασημένιο μετάλλιο, ενώ την ίδια χρονιά πανηγύρισε το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Η Βρετανική Παραολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι έχει ενημερωθεί για τις κατηγορίες, αλλά δεν θα προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις όσο η υπόθεση βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση.

Οι κατηγορίες παραμένουν υπό εξέταση από τη Δικαιοσύνη και δεν έχει εκδοθεί απόφαση για την ενοχή του αθλητή.