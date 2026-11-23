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Τουλάχιστον επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 15χρονο αγόρι, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα (23/11). Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται τρία παιδιά, ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε σχολεία, νηπιαγωγεία, κατοικίες και υποδομές μεταφορών και ενέργειας.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, οι ρωσικές επιθέσεις κατά το προηγούμενο 24ωρο είχαν προκαλέσει τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό 19, με τους βαρύτερους απολογισμούς να καταγράφονται στο Ντονέτσκ, στο Χάρκοβο, στη Σούμι και στη Ζαπορίζια. Στον απολογισμό αυτό προστέθηκαν τρεις ακόμη νεκροί και ένας τραυματίας από νέα ρωσική επίθεση το μεσημέρι της Δευτέρας στην πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Παράλληλα, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας συνολικά 153 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων drones τύπου Shahed, Gerbera και δολώματα Parodiya. Από αυτά, τα 60 ήταν αεριωθούμενα drones τύπου Shahed.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι, έως τις 08:00 το πρωί, οι δυνάμεις αεράμυνας είχαν καταρρίψει ή εξουδετερώσει 134 drones, συμπεριλαμβανομένων 42 αεριωθούμενων. Καταγράφηκαν πλήγματα σε 11 τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια καταρριφθέντων μη επανδρωμένων αεροσκαφών έπεσαν σε άλλες επτά.

Σούμι: Νεκρός 15χρονος από έκρηξη ρωσικού drone

Στην περιφέρεια Σούμι, ένα 15χρονο αγόρι σκοτώθηκε όταν εξερράγη ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην κοινότητα Νοβοσλομπίντσκα.

Το θύμα ήταν ο Κίριλο Κόζμπουργκ, κάτοικος του χωριού Μαζίβκα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο έφηβος και ένας ακόμη κάτοικος εντόπισαν ένα ρωσικό drone, το οποίο εξερράγη, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του αγοριού.

Η αστυνομία της περιφέρειας Σούμι ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 22 οικισμούς το προηγούμενο 24ωρο, προκαλώντας ζημιές σε πολυκατοικίες, ιδιωτικές κατοικίες και άλλες εγκαταστάσεις.

Οι ουκρανικές αρχές διερευνούν τις επιθέσεις ως πιθανά εγκλήματα πολέμου.

Χάρκοβο: Τρία παιδιά μεταξύ των τραυματιών

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν την ομώνυμη πόλη και ακόμη 20 οικισμούς, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο κορίτσια ηλικίας 14 και 15 ετών και ένα 17χρονο αγόρι, στην πόλη Λιουμποτίν.

Συνολικά, η περιφερειακή διοίκηση κατέγραψε 17 ανθρώπους που υπέστησαν σωματικές ή άλλες επιπτώσεις από τις επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών οξείας αντίδρασης στο στρες και ενός εμφράγματος.

Στην πόλη του Χαρκόβου υπέστησαν ζημιές πέντε πολυκατοικίες, μία εγκατάσταση για παιδιά και ένα ξενοδοχείο. Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις, οχήματα και δίκτυα ηλεκτροδότησης σε άλλες περιοχές της περιφέρειας.

Δύο νεκροί στο Ντονέτσκ – Επιθέσεις σε Ζαπορίζια και Χερσώνα

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην πόλη Σλοβιάνσκ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι κατά το προηγούμενο 24ωρο καταγράφηκαν περισσότερες από 1.600 ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε 20 πολιτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων 15 κατοικίες.

HORROR in Zaporizhzhia following a russian terrorist attack on a hospital 😡! Bodies of civilians are pulled out of the rubble 😞 l It is known that 3 people were killed (burned alive) and several others were injured! The search and rescue operation is ongoing!! @IntlCrimCourt https://t.co/omGYUGHIu1 — Clown (@DanaSLJL) November 23, 2026

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίστηκαν και τη Δευτέρα (23/11), με τουλάχιστον τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και έναν ακόμη να τραυματίζεται από πλήγμα σε κτίριο ιδιωτικής κλινικής που δεν λειτουργούσε, στην περιοχή Βοζνεσενίβσκι της ομώνυμης πόλης. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Μιχάιλο Σεμίκιν, από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά στον τρίτο όροφο του κτιρίου, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν σωστικά συνεργεία.

russia continues its campaign of terror against Ukraine. Zaporizhzhia. Just moments ago. Right in the heart of the city. Imagine russia striking the heart of Vienna or Prague. Would the world look away? Why is the terror inflicted on Ukrainian cities still being ignored? https://t.co/1p3XOK4BQf — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) November 23, 2026

Όπως μετέδωσε το ουκρανικό δημόσιο δίκτυο Suspilne, οι διασώστες απεγκλώβισαν έναν άνδρα με εκτεταμένα εγκαύματα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εργαζόμενη στο κτίριο περιέγραψε ότι η έκρηξη σημειώθηκε τη στιγμή που το προσωπικό είχε μόλις φτάσει στη δουλειά του, προτού προλάβει να καταφύγει στο υπόγειο. Λίγο αργότερα, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν δεύτερη επίθεση στο κέντρο της πόλης, πλήττοντας υπαίθριο χώρο.

Την ίδια ώρα, η επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας αναγκάζει κατοίκους της Ζαπορίζια και των παραμεθόριων κοινοτήτων να εγκαταλείπουν τις εστίες τους. Βίντεο που δημοσιοποίησε η ουκρανική αστυνομία καταγράφει επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών προς ασφαλέστερες περιοχές, με τη συνδρομή αστυνομικών και εθελοντών. Σύμφωνα με την αστυνομία της Ζαπορίζια, από τις αρχές του 2026 έχουν απομακρυνθεί από επικίνδυνες περιοχές σχεδόν 1.600 άνθρωποι, ανάμεσά τους 315 παιδιά και εκατοντάδες ηλικιωμένοι.

Kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci a neustálému ruskému bombardování a ostřelování evakuovali ze Záporoží 15 dětí většinou nemluvňat. S nimi i 8 dospělých. Odjeli do bezpečnějích regionů…bezpečnějších, ne bezpečných. Takový už tam není žádný. https://t.co/PecrGwA2zo — Roman M🐦 (@Fbeyeee) November 23, 2026

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, περισσότεροι από δέκα βομβαρδισμοί με drones σε δύο διοικητικές περιοχές προκάλεσαν τον τραυματισμό δύο ανθρώπων και ζημιές σε υποδομές μεταφορών και εκπαιδευτική εγκατάσταση, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χάνζα.

Στη Χερσώνα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την πόλη και ακόμη 36 οικισμούς της περιφέρειας, τραυματίζοντας έναν άνθρωπο και προκαλώντας ζημιές σε αγωγό φυσικού αερίου, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν.

Ζημιές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Κίεβο και στη Ζιτόμιρ

Στην ουκρανική πρωτεύουσα, συντρίμμια από καταρριφθέντα drones έπεσαν σε δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο. Από τα συγκεκριμένα περιστατικά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Στην περιφέρεια Ζιτόμιρ, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε σιδηροδρομικές υποδομές και έπληξαν νηπιαγωγείο, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Στην περιφέρεια Πολτάβα, εξάλλου, ζημιές σε γραμμή ηλεκτροδότησης είχαν ως αποτέλεσμα να μείνουν προσωρινά χωρίς ρεύμα περίπου 40 καταναλωτές.

Συγκλονιστική διάσωση 7χρονου από τα ερείπια πολυκατοικίας – Παρέμεινε εγκλωβισμένος σχεδόν 14 ώρες

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην πόλη Ντίμερ, στην περιφέρεια Κιέβου, όπου διασώστες ανέσυραν ζωντανό ένα 7χρονο αγόρι, το οποίο είχε παραμείνει σχεδόν 14 ώρες εγκλωβισμένο κάτω από τα συντρίμμια πενταώροφης πολυκατοικίας, έπειτα από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την Κυριακή (22/11).

Σύμφωνα με την Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας, το ρωσικό drone έπληξε το κτίριο περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα, την ώρα που οι ένοικοι κοιμούνταν.

Ο μικρός Νταβίντ εντοπίστηκε έπειτα από πολύωρη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Αρχικά, τα σωστικά συνεργεία ανακάλυψαν προσωπικά αντικείμενα του παιδιού, τα οποία αναγνώρισαν συγγενείς του. Λίγο αργότερα, κατάφεραν να εντοπίσουν και τον ίδιο κάτω από τα ερείπια.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησαν οι ουκρανικές αρχές καταγράφεται η στιγμή της διάσωσης, με έναν διασώστη να ρωτά το αγόρι εάν είναι ο Νταβίντ. Εκείνο απαντά με αξιοσημείωτη ψυχραιμία ότι είναι ο Νταβίντ, ζητώντας τους να μη βιάζονται και διαβεβαιώνοντας ότι είναι καλά.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιβάν Βιχίβσκι, ανακοίνωσε ότι το παιδί βρισκόταν σε σταθερή κατάσταση και λάμβανε ιατρική φροντίδα.

Στο ίδιο κτίριο, οι διασώστες ανέσυραν επίσης ζωντανή μία 79χρονη γυναίκα, τη Βαλεντίνα, η οποία παρέμεινε εγκλωβισμένη για περίπου 22 ώρες.

Σύμφωνα με το Reuters, ο αριθμός των νεκρών από τη συγκεκριμένη επίθεση είχε ανέλθει στους 11 έως τη Δευτέρα (23/11), ενώ δύο άνθρωποι εξακολουθούσαν να αγνοούνται.

💔 “I’M DAVID. DON’T RUSH, I’M OKAY!” — 7-YEAR-OLD BOY RESCUED AFTER NEARLY 14 HOURS UNDER RUBBLE IN UKRAINE “Are you David?” a firefighter asks. “I’m David. Don’t rush, I’m okay!” the boy replies in the first moments after being pulled from the rubble of a destroyed apartment building in Dymer, Kyiv region. Seven-year-old David is now in stable condition and receiving medical care. — Denys from Ukraine (@GlushkoDenys) November 22, 2026

Ντνιπροπετρόφσκ: Πάνω από 350.000 χωρίς ρεύμα – Σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης και στην Οδησσό

Περισσότεροι από 350.000 καταναλωτές στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ αντιμετωπίζουν διακοπές ηλεκτροδότησης εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με την ουκρανική εταιρεία DTEK. Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (23/11), τέσσερις ενεργειακές εγκαταστάσεις επλήγησαν μέσα σε δύο ημέρες, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στον εξοπλισμό τους.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στην Οδησσό, όπου εξακολουθούν να εφαρμόζονται έκτακτες διακοπές ρεύματος. Σύμφωνα με το ουκρανικό δίκτυο Ukrenergo, η ηλεκτροδότηση κρίσιμων υποδομών έχει αποκατασταθεί, ωστόσο οι ζημιές στο δίκτυο δεν επιτρέπουν την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση όλων των καταναλωτών. Παράλληλα, περίπου 79.000 καταναλωτές παραμένουν χωρίς θέρμανση, ενώ η κυκλοφορία των τραμ και τρόλεϊ έχει ανασταλεί προσωρινά.

Russian strikes leave Odesa in the dark. Residents of the southern Ukrainian port city of Odesa navigate dark streets and widespread power cuts after Russian attacks severely damaged the region’s energy infrastructure, impacting the city’s electricity, heating and water supplies. The attacks come as Ukraine braces for another winter under the threat of sustained Russian strikes on the country’s energy grid — AFP News Agency (@AFP) November 23, 2026

UNICEF: Τουλάχιστον 1.144 παιδιά νεκρά ή τραυματισμένα μέσα στο 2026

Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση ιδιαίτερα ανησυχητικών στοιχείων από τη UNICEF για τις συνέπειες του πολέμου στα παιδιά της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης στις 20 Νοεμβρίου, τουλάχιστον 1.144 παιδιά σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2026, αριθμός που αποτελεί τον υψηλότερο καταγεγραμμένο απολογισμό για αντίστοιχη περίοδο τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Από αυτά, τουλάχιστον 114 παιδιά έχασαν τη ζωή τους και 1.030 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τα επαληθευμένα στοιχεία της Αποστολής Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία.

Η UNICEF προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις με πυραύλους και drones εξακολουθούν να απειλούν παιδιά και οικογένειες μέσα στα σπίτια, στα σχολεία και στις κοινότητές τους, ακόμη και σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από την πρώτη γραμμή του μετώπου.