Σε «τοξική έρημο» έχει μετατραπεί ολόκληρη η Λωρίδα της Γάζας έπειτα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, με βαρέα μέταλλα, υπολείμματα εκρηκτικών, αμίαντο και λύματα να απειλούν τη δημόσια υγεία και την επιβίωση του πληθυσμού για δεκαετίες, σύμφωνα με νέα έκθεση των οργανώσεων Oxfam και Conflict and Environment Observatory (Ceobs).

Εκτεταμένη τοξική μόλυνση

Η καταστροφή που έχει προκαλέσει το Ισραήλ στη Γάζα έχει αφήσει μια ολέθρια περιβαλλοντική παρακαταθήκη, με μολυσμένο νερό, επιβαρυμένο έδαφος και τοξικό αέρα να απειλούν τα συστήματα υποστήριξης ζωής από τα οποία εξαρτάται η επιβίωση του πληθυσμού, σύμφωνα με την έκθεση που επικαλείται ο Guardian.

Η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ έχει προκαλέσει εκτεταμένη μόλυνση σε ολόκληρο τον θύλακα, καταλήγει η έκθεση της Oxfam και της οργάνωσης Conflict and Environment Observatory (Ceobs), καθώς βαρέα μέταλλα, κατάλοιπα εκρηκτικών, αμίαντος από κατεστραμμένα κτίρια και λύματα καθιστούν τον αέρα, το έδαφος και το νερό επικίνδυνα για τους Παλαιστινίους για τις επόμενες δεκαετίες.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Oxfam International, Αμιτάμπ Μπεχάρ, δήλωσε: «Η συνεχιζόμενη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα περιλαμβάνει στρατιωτικές επιθέσεις κατά του περιβάλλοντός της, οι οποίες συνιστούν περιβαλλοντικά εγκλήματα πολέμου που απειλούν τη ζωή τώρα και για τις γενιές που έρχονται».

Ο ίδιος ανέφερε ότι η «καταστροφή και μόλυνση της Γάζας» έχουν «υποβαθμίσει εκ θεμελίων τις περιβαλλοντικές συνθήκες που είναι αναγκαίες για την ανθρώπινη ασφάλεια και επιβίωση» και παραβιάζουν τις νομικές υποχρεώσεις του Ισραήλ βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Οι Παλαιστίνιοι που ζουν στη Γάζα εκτίθενται σε τοξίνες μέσω του αέρα, των τροφίμων, του νερού και μέσω άμεσης επαφής με μολυσμένα εδάφη και συντρίμμια. Αυτοί οι κίνδυνοι θα παραμείνουν για τις επόμενες γενιές, εκτός εάν δοθεί προτεραιότητα σε ενέργειες καθαρισμού, εξυγίανσης και αποκατάστασης».

Το 2025 και νωρίτερα φέτος, η ανεξάρτητη διεθνής ερευνητική επιτροπή του ΟΗΕ έκρινε ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα και ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποκίνησαν αυτές τις πράξεις.

Η ισραηλινή αποστολή στη Γενεύη δήλωσε ότι το Ισραήλ απέρριψε την «συκοφαντική απάτη» της επιτροπής.

Ο Νετανιάχου καταζητείται χωριστά από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για εγκλήματα πολέμου.

61 εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών και κίνδυνοι ασθενειών

Σύμφωνα με τον Guaridna, η έκθεση της Oxfam προσφέρει την πλέον ολοκληρωμένη έως σήμερα εικόνα για εκείνο που χαρακτηρίζει «τοξική έρημο», η οποία δημιουργήθηκε από την ισραηλινή επίθεση που έχει σκοτώσει περισσότερους από 74.000 Παλαιστινίους και έχει τραυματίσει τουλάχιστον 175.000, ενώ χιλιάδες άλλοι παραμένουν αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια.

Με τη χρήση δορυφορικών εικόνων, τηλεπισκόπησης, επιστημονικής ανάλυσης και άλλων δεδομένων ανοικτής πηγής (OSINT), η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μόλυνση στη Γάζα είναι «εκτεταμένη, σοβαρή και με βαρύνουσες συνέπειες, με σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την επιβίωση των αμάχων».

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«Είναι φρικιαστικό να αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι την έκταση της τοξικής μόλυνσης που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός, ο οποίος ούτε μπορεί να διαφύγει ούτε να προστατευτεί επαρκώς από τους κινδύνους. Σε μια περιοχή τόσο μικρή, καταπιεσμένη και πυκνοκατοικημένη όσο η Γάζα, η συνεχής έκθεση είναι αναπόφευκτη, με τους ανθρώπους να περιβάλλονται από απόβλητα και λύματα, να εξαπλώνονται παράσιτα και τον κίνδυνο ασθενειών να αυξάνεται», δήλωσε ο Μπεχάρ.

«Ακατέργαστα λύματα χύνονται στη θάλασσα και διαρρέουν στο έδαφος, ενώ η καταστροφή των συστημάτων αποχέτευσης της Γάζας αφήνει τους ανθρώπους με ελάχιστη προστασία από τη μόλυνση γύρω τους».

Πρόσθεσε ότι οι «σχετικές συνέπειες στην υγεία θα είναι σοβαρές, με τα παιδιά και τις εγκύους να συγκαταλέγονται σε εκείνους που αντιμετωπίζουν τους υψηλότερους κινδύνους».

Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) εκτιμά ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ έχουν δημιουργήσει περισσότερους από 61 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών σε ολόκληρη την επικράτεια, μετατρέποντας τα κατεστραμμένα σπίτια, τις γειτονιές και τις υποδομές της Γάζας σε μια τεράστια δεξαμενή δυνητικά επικίνδυνων υλικών.