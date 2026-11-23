Υπό κράτηση θα παραμείνουν η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση των δύο μικρών παιδιών που εντοπίστηκαν μόνα τους, σε άθλιες συνθήκες, μέσα σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκαν να δικαστούν για έκθεση ανηλίκων, από κοινού και κατά συρροή, έκανε δεκτό το αίτημά τους για ολιγοήμερη αναβολή, προκειμένου να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Αποφάσισε, παράλληλα, να μην άρει μέχρι τότε την κράτησή τους.

Σημειώνεται ότι τα δύο αδελφάκια, ηλικίας 2 και 3 ετών, φιλοξενούνται στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, υπό την φροντίδα του προσωπικού του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, μέχρι να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την προστασία και τη φιλοξενία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.

Οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα για να μπουν στο διαμέρισμα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, ύστερα από τηλεφωνική καταγγελία πολίτη στην ΕΛΑΣ, σύμφωνα με την οποία ακούγονταν κλάματα παιδιών για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, που, ύστερα από συνεννόηση με εισαγγελέα, έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος και είδαν τα δύο μικρά παιδιά να βρίσκονται στον χώρο του διαμερίσματος, χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα, κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής, σε έναν χώρο γεμάτο σκουπίδια και ιδιαίτερα ατημέλητο.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, και όταν οι αστυνομικοί είχαν ήδη επιληφθεί των μικρών παιδιών εμφανίστηκαν η 22χρονη μητέρα τους και ο 25χρονος σύντροφός της, με τον οποίο διέμενε στο εν λόγω διαμέρισμα. Και οι δύο συνελήφθησαν.