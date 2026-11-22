Για δεύτερο βράδυ θα παραμείνουν στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατείου και στο σχετικό Τμήμα Υποδοχής τα δύο αδελφάκια που έφτασαν στο εν λόγω νοσοκομείο αργά το βράδυ του Σάββατο.

Τα δύο μικρά παιδιά, συριακής καταγωγής, ένα αγόρι δύο ετών και ένα κορίτσι τριών ετών βρίσκονται στην κλινική σε καλή κατάσταση χωρίς κάποιο ζήτημα υγείας, για φύλαξη, μέχρι να αποφασιστεί νομικά η περαιτέρω διαδρομή τους και το που θα συνεχίσει η διαβίωσή τους.

Ένα τηλεφώνημα στην Αστυνομία είχε ως αποτέλεσμα αργά χθες το βράδυ, Σάββατο 21 Νοεμβρίου, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης να βρεθούν σε διαμέρισμα που βρίσκεται σε πολυκατοικία στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη. Η άφιξη της Άμεσης Δράσης έγινε έπειτα από πληροφορία που μεταφέρθηκε στην Ελληνική Αστυνομία πως σε οικία στην εν λόγω πολυκατοικία ακούγονταν κλάμα παιδιών για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί που έφτασαν στο χώρο ύστερα από συνεννόηση με εισαγγελέα έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος και είδαν τα δύο μικρά παιδιά να βρίσκονται στον χώρο του διαμερίσματος, σε χώρο ιδιαίτερα ατημέλητο χωρίς καλό επίπεδο υγιεινής όπως ανέφεραν για το εσωτερικό του διαμερίσματος.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, και όταν οι αστυνομικοί είχαν ήδη επιληφθεί των μικρών παιδιών εμφανίστηκαν η 22χρονη μητέρα των παιδικών από τη Συρία και ο 25χρονος σύντροφός της, παλαιστινιακής καταγωγής, με τον οποίο διέμενε στο εν λόγω διαμέρισμα. Αμφότεροι συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων.