Φρικιαστική υπόθεση στα Γαλανέικα Λαμίας. Ένας άντρας 58 ετών εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής νεκρός στο σπίτι του στην οδό Παπασιοπούλου, από τους συγγενείς του που τον αναζητούσαν με αγωνία τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με το LamiaReport.gr, ο θάνατος του άνδρας τοποθετείται πριν από περίπου 6 με 7 ημέρες, καθώς τελευταία φορά που είχε δώσει σημεία ζωής ήταν τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Το τραγικό είναι ότι εντός του σπιτιού βρισκόντουσαν και 6 σκυλιά εκ των οποίων τα δύο μεγαλόσωμα τσοπανόσκυλα. Όπως φαίνεται, τα σκυλιά λόγω πείνας δάγκωσαν τον άτυχο άνδρα σε πολλά σημεία του σώματος, όπως στον λαιμό και το πρόσωπό του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες του ΕΚΑΒ, που κλήθηκαν από τους συγγενείς, καθώς δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν τον χώρο εξαιτίας των αγριεμένων σκυλιών. Αναζητήθηκε η λύση από την πυροσβεστική, τα στελέχη της οποίας επίσης δεν μπόρεσαν να εισέλθουν στον εσωτερικό χώρο λόγω των σκυλιών.

Επόμενη λύση ήταν να κληθεί ειδικός εκπαιδευτής σκύλων για να μπορέσει να ηρεμήσει τα σκυλιά και να μπορέσουν να πάρουν τον άτυχο άντρα.

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