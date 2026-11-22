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Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (22/11) στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων, μετά το Καλπάκι, με κατεύθυνση προς τη Βίγλα, όταν ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με νταλίκα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού των δύο επιβαινόντων στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, του 48χρονου οδηγού και του 61χρονου συνοδηγού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο είχε τραγική κατάληξη, καθώς ο 61χρονος συνοδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ ο 48χρονος οδηγός απεγκλωβίστηκε και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας, το οποίο διενεργεί προανάκριση.