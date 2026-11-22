Η κυρία Γιαννούλα είναι 85 ετών. Παρόλα αυτά, δεν σταματά ούτε μία στιγμή να ασχολείται με τη μεγαλύτερη της αγάπη, που δεν είναι άλλη από το ψάρεμα. Μάλιστα, αφοπλιστικά δηλώνει πώς στον άντρα της δεν άρεσε καθόλου και δεν την πήγαινε όποτε ήθελε.

«Έχω αδυναμία στο ψάρεμα. Το ψάρεμα είναι τρέλα, όχι αδυναμία, τρέλα», τονίζει χαμογελώντας και κοιτάζοντας την πετονιά της, όπως φαίνεται σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, ο δημιουργός περιεχομένου Αλέξανδρος Ποταμούλας.

Αποκαλύπτει την ηλικία της και εξηγεί ότι παλιά ψάρευε χταπόδια με στολή

«Έπεφτα από Πούντα και και έβγαινα τσερδάκια. Έπιανα βέβαια μέχρι και 14 κιλά χταπόδια. Θύμωνα όταν δεν με πήγαινε ο άντρας μου που δεν του άρεσε καθόλου το ψάρεμα. Εγώ είχα τρέλα. Και τον χειμώνα με 15 βαθμούς έξω εγώ έπεφτα στο νερό. Δυόμιση ώρες κάθε μέρα ψάρεμα» λέει η 85χρονη

«Τώρα συνεχίζω αφού δεν μπορώ πια να βουτάω συνεχίζω με την πετονιά. Την εποχή μετά τον Μάιο, Ιούνιο κι αυτά, είχε ωραία ψαράκια κι εδώ, πιάνω, αλλά τώρα τον χειμώνα πια είναι η αδυναμία και προπαντός τέτοια μέρα που είναι σήμερα», καταλήγει.