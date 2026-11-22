Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη θανατηφόρα παράσυρση της Έμμας Καρυωτάκη στο κέντρο της Θεσσαλονίκηςτα ξημερώματα της 22ας Νοεμβρίου του 2022.

Τότε, ένα αυτοκίνητο παρέσυρε την Έμμα στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας, με τον οδηγό του οχήματος να εγκαταλείπει αιμόφυρτη την κοπέλα στο οδόστρωμα, να πατάει γκάζι και να εξαφανίζεται. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και μία νεαρή.

Η κοπέλα είχε διακομισθεί πολύ βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” όπου λίγες ημέρες αργότερα υπέκυψε και άφησε την τελευταία της πνοή.

Τέσσερα χρόνια μετά τη φονική παράσυρση που έκοψε το νήμα της ζωής της φοιτήτριας, η μητέρα της, Κέλλυ Καμπάκη, προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η οποία ραγίζει καρδιές.

Στην ανάρτησή της, την οποία συνοδεύει με ένα βίντεο της Έμμας, η κα Καμπάκη γράφει:

«Πανέμορφή μου…

4 χρόνια που έχω να δω το όμορφο πρόσωπό σου, το όμορφο χαμόγελό σου.

4 χρόνια που έχω να ακούσω τη φωνή σου, το γέλιο σου.

Τι κάνω εγώ εδώ;

4 χρόνια αναρωτιέμαι γιατί να ζω εγώ και όχι εσύ…

4 χρόνια προσπαθώ να βρω νόημα στο παράλογο.

4 χρόνια ζω μια ζωή που ΔΕΝ ΘΕΛΩ.

4 χρόνια πόνος ατελείωτος.

Μου λείπεις».