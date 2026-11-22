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Η σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή του Ρίου, επαναφέρει στο προσκήνιο όλα όσα υποστήριξε ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, λίγες μόλις ημέρες νωρίτερα σε διάλεξή του στην περιοχή.

Στην ομιλία του ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών αναφέρθηκε στους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή, ενώ τόνισε πως οι μεγαλύτερες σεισμικές επιταχύνσεις εντοπίζονται στις περιοχές του Λουτρακίου και του Ξυλοκάστρου. Δύο περιοχές, δηλαδή, με ιδιαίτερα ενεργό γεωλογικό περιβάλλον.

Η διάλεξη του κ. Λέκκα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου κατά την παρουσίαση μελέτης που εξετάζει μεταξύ άλλων πόσο ευάλωτες είναι οι υποδομές σε περίπτωση ισχυρού σεισμού, καθώς και τις πιθανές συνέπειες από κατολισθήσεις, ρευστοποιήσεις εδαφών και τσουνάμι.

Ο Ευθύμιο Λέκκας, μεταξύ άλλων τόνισε πως «τον σεισμό δεν μπορούμε να τον αποτρέψουμε, μπορούμε όμως να περιορίσουμε τις συνέπειές του με πρόληψη, ενημέρωση και ενίσχυση των υποδομών».

Σημειώνεται πως πέρα από τον σεισμό τα ξημερώματα της Κυριακής, στις αρχές του μήνα είχε υπάρξει σεισμική δόνηση, ανάλογου μεγέθους και στο Ξυλόκαστρο.