Σοκ έχει προκαλέσει στην Ήπειρο και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα η υπόθεση του 14χρονου μαθητή γυμνασίου ο οποίος αναζητούσε στο διαδίκτυο όπλα και πολεμικό εξοπλισμό, προκειμένου να εισβάλει σε σχολείο και να «τιμωρήσει» άλλα παιδιά, τα οποία φέρεται να του ασκούσαν bullying.

Η υλοποίηση του σχεδίου του αποτράπηκε έπειτα από έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, με τα αστυνομικά έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση της εφημερίδας «Καθημερινής» να περιγράφουν μια υπόθεση δίχως προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα.

Το σήμα από το εξωτερικό και τα ψηφιακά ίχνη

Όλα ξεκίνησαν νωρίτερα φέτος, όταν οι ελληνικές αρχές έλαβαν σήμα από ξένη υπηρεσία πως χρήστης της εφαρμογής Telegram είχε εκφράσει την πρόθεση να πραγματοποιήσει ένοπλη μαζική επίθεση.

Ο ίδιος τηλεφωνικός αριθμός είχε χρησιμοποιηθεί και για τη δημιουργία προφίλ στο Snapchat. Ακολουθώντας τα ψηφιακά ίχνη, οι αστυνομικοί έφτασαν σε μια φαινομενικά συνηθισμένη οικογένεια της ελληνικής περιφέρειας, η οποία μεγάλωνε έναν 14χρονο μαθητή.

Η αναζήτηση όπλου και το κρυμμένο πολεμικό μαχαίρι

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο 14χρονος είχε αποκαλύψει στον πατέρα του πως έδωσε χρήματα σε κάποιον άνδρα προκειμένου να του βρει όπλο, εκείνος όμως τον εξαπάτησε, ενώ ισχυρίστηκε ότι το χρειαζόταν για σκοποβολή στην ύπαιθρο.

Την ίδια στιγμή, είχε κρύψει ένα πολεμικό μαχαίρι μήκους 35 εκατοστών -αγορασμένο από ηλεκτρονικό κατάστημα-, προβάλλοντας τη δικαιολογία ότι θα το χρησιμοποιούσε στο ψάρεμα.

Bullying για την καταγωγή και την προφορά του δεχόταν ο 14χρονος

Ο πατέρας του 14χρονου είχε απευθυνθεί μαζί με τον γιο του στο τοπικό αστυνομικό τμήμα ζητώντας βοήθεια, προτού ακόμη ανοίξει ο φάκελος της έρευνας για τον λογαριασμό στο Telegram. Όταν πλέον οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του σπιτιού τους, ο 14χρονος ομολόγησε πως δεχόταν επί μακρόν παρενόχληση από μια παρέα συνομηλίκων του, εξηγώντας ότι είχε καταλήξει στο συμπέρασμα πως έπρεπε να «τιμωρηθούν».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η παρέα των συνομηλίκων του του ασκούσαν συστηματικό «bullying» για την καταγωγή του και την προφορά του.

Για το σύνολο της υπόθεσης σχηματίστηκε δικογραφία από την ΕΛ.ΑΣ. και διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Ανηλίκων, ο οποίος έδωσε εντολή για τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας καθώς και ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης στον 14χρονο.

Οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες επισημαίνουν ότι δεν τεκμηριώνεται ιδεολογική ριζοσπαστικοποίηση ή τρομοκρατικό κίνητρο. Η υπόθεση, αναφέρουν, παραπέμπει σε κλιμάκωση προς στοχευμένη βία, με βασικό κίνητρο την εκδίκηση, λόγω μακροχρόνιου σωματικού και λεκτικού εκφοβισμού.