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Υπόθεση εμπορίας ανθρώπων εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συλλαμβάνοντας το απόγευμα της Παρασκευής 20/11 μια 55χρονη η οποία φέρεται να εκμεταλλευόταν επί έναν χρόνο μια 45χρονη γυναίκα σε οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας, εκμεταλλευόμενη την ιδιαίτερα ευάλωτη θέση της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κατηγορούμενη εκμεταλλευόταν επί περίπου έναν χρόνο μια 45χρονη ημεδαπή -άτομο με αναπηρία και ιδιαίτερη ψυχοδιανοητική ευαλωτότητα—, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή της σε οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να αποκομίζει παράνομα κέρδη.

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της υπόθεσης

Η άκρη του νήματος αποκαλύφθηκε την περασμένη Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου, όταν στελέχη της παραπάνω Υπηρεσίας της ΕΛΑΣ διενήργησαν στοχευμένους ελέγχους σε δέκα οίκους ανοχής στο κέντρο της πρωτεύουσας, στο πλαίσιο επιχειρήσεων για τον εντοπισμό θυμάτων trafficking.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 45χρονη μέσα σε οίκο ανοχής που λειτουργούσε παράνομα, παραβιάζοντας τη σφράγιση που είχε επιβάλει ο Δήμος. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψαν σαφείς ενδείξεις ότι η γυναίκα ήταν θύμα εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση, ενώ η έντονη ψυχοδιανοητική ευαλωτότητά της πιστοποιήθηκε και από πραγματογνώμονα ψυχολόγο.

Η ψυχολογική χειραγώγηση και η οικονομική εκμετάλλευση

Όπως διαπιστώθηκε από την προανάκριση, η κατηγορούμενη είχε προσεγγίσει το θύμα πριν από περίπου έναν χρόνο, γνωρίζοντας από την πρώτη στιγμή τόσο την αναπηρία της όσο και την ευάλωτη κατάστασή της. Εκμεταλλευόμενη αυτή την αδυναμία, φέρεται να της άσκησε συστηματικές πιέσεις και συναισθηματική επιρροή, πείθοντάς τη να εργαστεί ως εκδιδόμενη σε οίκους ανοχής.

Στο πλαίσιο της δράσης της, η κατηγορούμενη φέρεται να μετέφερε η ίδια την 45χρονη σε οίκους ανοχής για ερωτικά ραντεβού, παίρνοντας το μεγαλύτερο μερίδιο των χρημάτων που εισέπραττε. Ακόμη κι όταν η 45χρονη αντιδρούσε και σταματούσε κατά διαστήματα, η κατηγορούμενη κατάφερνε να την πείθει, καταφεύγοντας σε νέες πιέσεις, υποσχέσεις για μεγάλα χρηματικά ποσά και μεθόδους συναισθηματικής χειραγώγησης.

Την ίδια ώρα, όπως προέκυψε από την έρευνα, φρόντιζε να της δίνει σαφείς οδηγίες ώστε να κρύβει από την οικογένεια και τον κοινωνικό της περίγυρο τι πραγματικά συνέβαινε, προκειμένου να μην υπάρξουν αντιδράσεις.

Η σύλληψη και τα ευρήματα των αρχών

Κατόπιν αξιοποίησης των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων εντόπισαν την κατηγορούμενη στην Αθήνα και την οδήγησαν στην έδρα της Υπηρεσίας, όπου και συνελήφθη. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Στην 45χρονη παρασχέθηκε η προβλεπόμενη αρωγή και προστασία από την αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η συλληφθείσα, που κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.